«Сбербанк» отменил бесплатные СМС и push-уведомления о переводах на карту

Сейчас стоимость услуги «Уведомления по карте» составляет 30 рублей в месяц для базовых карт, 60 рублей — для стандартных. Продолжат получать СМС и push-уведомления с инициалами отправителя и суммой перевода бесплатно только владельцы премиальных и кредитных карт.

В «Сбербанке» не объясняют, с чем связана отмена бесплатных уведомлений, не называют точных сроков, когда изменения вступили в силу, а также не говорят, скольких клиентов они коснутся. «Для получения полноценной ленты уведомлений, содержащей информацию о сумме перевода, отправителе и остатке по карте, необходимо подключить услугу "Уведомления по карте"», — отмечают представители банка.

По мнению председателя Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктора Достова, отменой бесплатных уведомлений банк реагирует на политику регулятора, который сохранил нулевой тариф за переводы в системе быстрых платежей.

«По всей вероятности, это еще одна попытка Сбербанка компенсировать выпадающие транзакционные доходы, связанные с возрастающим ценовым регулированием со стороны Центрального банка», — считает он.

Напомним, в апреле 2020 года «Сбербанк» ввел комиссию за переводы между своими клиентами на сумму свыше 50 тысяч рублей в месяц. 1% от суммы перевода, но не более 1 тысячи рублей, будет взыматься за операции, совершенные как внутри одного региона, так и между.