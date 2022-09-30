Декоратор Андрей Дмитриев: «В моей кровати спала Софи Марсо»

Ваша квартира давно стала классикой дизайна — не было глянцевого журнала, который не написал бы о ней. В этих апартаментах очевиден культурный и эстетический бэкграунд их хозяина. Расскажите о вашей семье.

Мое детство прошло в большой дедушкиной квартире на Бородинской улице, 13, — на фасаде дома сегодня висит мемориальная доска в память о нем. Дед со стороны мамы, народный артист СССР пианист Павел Серебряков родился в Царицыне, а приехав в Петербург, поступил в Консерваторию, ректором которой стал в возрасте двадцати девяти лет и с перерывом занимал эту должность три десятилетия до своей смерти в 1977 году. Жили мы в так называемом «театральном» доме, основными обитателями которого были артисты Александринского театра и БДТ. По сути, это была семейная коммуналка — в четырех комнатах помимо меня и моих родителей проживали еще дядя, тетя и сами дедушка с бабушкой. С детства у меня была мечта о собственном угле, поскольку такого понятия, как privacy, в нашей жизни никогда не было. Возможно, благодаря этому я и стал декоратором с самого раннего возраста, с шести лет.