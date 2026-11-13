Стулья-кролики, миски-бублики и дверные ручки-небоскребы: интерьерные хиты ноября

Салютогенный (радость приносящий) дизайн — первое средство, чтобы в ноябре не туманиться и сплиновать, а сиять и феерить.
Omoikiri
Кухонный гарнитур без мойки Omishima как ноябрь (и весь год) без «Сумерек»! Неиронично, все, что есть в ней, привлекает нас: цвет, материал и даже форма. Личный сорт клин-дизайна и бестселлер Omoikiri.
Метаморфоза из простых смертных / обычных людей в cuisine-энтузиастов и адептов чистоты прошла успешно, записываем: нам надо мойку из новой коллекции Omishima. Всё подсчитываем и планируем: врезной монтаж или подстольный, масштаб 41, 60 или 76 см — никаких погрешностей, их в практике бренда Omoikiri (гениев кухонной фурнитуры!) просто не существует. Где заканчивается математика, должно екнуть сердце — выбираем цвет среди белого глянцевого или матового, черного матового и трех премьерных оттенков: агатового, кремового и цвета асфальтовых джунглей. Точное попадание в интерьер любого жанра: от минимализма до клаттеркора и полный мэтч с самым нестандартным фасадом. И спин-офф для материала NatCeramic (сокращенно от natural ceramics), из которого сделано это совершенство. Состоит из смеси глин, кварца и полевого шпата, что обеспечивает ультрапрочность (никаких сколов и дефектов) и термоустойчивость (выдержит раскаленный сотейник и разгоряченный тажин). Поверхность глазурована, следовательно, финальные аккорды куркума-латте, чернил каракатицы и вяленой свеклы (той самой, которую подают со сметанным мороженым сами-знаете- где — в Bourgeois Bohemians) не останутся на память — очистить мойку легко без ловкости рук и без мошенничества, обычным средством. Кстати, фурнитура неподвластна не только визуальным несовершенствам, но и скрытым — изготовленная путем обжига и затвердевшая до камнеподобия (бриллиант чистой воды!), она не пропускает в себя бактерии и микроорганизмы. С этой мойкой действительно можно начать с вечности!
Dantone Home
«Натаниэль, друг мой!» — холодным осенним вечером самое время пересмотреть «Зачарованную» и непременно на диване «Нейт» (упражняемся в остроумии!) от Dantone Home. Собираем компанию, конфигурируем модули, уголки и пуфы под кинозал, располагаемся по-королевски. Создаем свою историю — cо временем ее расскажет неповторимо красивая патина на кожаной обивке.
Trend.Red
Стул Trend.Red
Кто подставил «кролика» Роджера Trend.Red в интерьер? Молодец! Проверено опытом: только когда мы восседаем на серийном кресле Rabbit (нуар, лимонном или баблгам!) — закрываются дедлайны, а на арт-версии (реверанс Трауготам и Пикассо) — вдохновение разгоняется как тот самый двигатель сюжета у Кэрролла. Понимаем всех посетителей ARTDOM, которые глаз не могли отвести!
Tkano
Да, да и еще раз — да! Суперкьют коллекция для питомцев представили гуру уютизации Ткапо. Лежанки-норки и коконы (можно свернуть и развернуть, укутаться и спрятаться!), harm-free-когтеточки, столики-кормушки (чистота во время обеда) — а к ним дизайн-миски из нержавеющей стали и экологичной керамики плюс нескользящие коврики. Усы, лапы и хвост одобряют.
Morelli
Вдруг как в сказке (не!) скрипнула дверь — это ручки Morelli. Кто еще функцию превращает в артпис? Для большого города — модель Skyscraper. «Мятая» сталь — отсылка к деконструкт-небоскребу на 8 Spruce Street в Нью- Йорке и барочному стилю «складок Бернини». И важно: в коллекции три размера — base (эргономично), long (масштабно) и pull (грандиссимо!).
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