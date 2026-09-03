Шале-диффузоры, минимал-ручки и пикколо-свечи: фавориты предметного дизайна в сентябре

Вайбы пятизвездочного отеля есть у нас дома (буквально!): с парфюмом для интерьера St Moritz от Mercury Home Collection и аромадиффузорами Giardino degli Aranci от Acqua dell’Elba.
Mercury Home Collection
Диффузор Mercury Home Collection
Ольфакторные нейроны — чудо-механизм: один вдох парфюма для дома St Moritz от Mercury Home Collection, и перед глазами альпийское шале и сверхбыстрые снежные склоны (да, срочно планируем, где охладиться после пляжных каникул). На старте — хруст ревеня, мята и грейпфрут (бодрят как первый лыжный заезд). База — сосна и белый мускус (отсылки к хайкингу среди вековых хвойных). И апре-ски — сияет шафран с мягким элеми (умиротворяя соревновательный адреналин). Букируем швейцарский ретрит во флаконе — в ЦУМе, ДЛТ и на сайте Mercury Home Collection.
AromacleaninQ Probiotic
Спрей AromacleaninQ Probiotic
Бесконечность — не предел. Особенно для пятен. Но! Один пшик спреем AromacleaninQ Probiotic, и с шелковой сорочки исчезнут все загрязнения (быстрее, чем пролетят сентябрьские Эпсилон-Персеиды!), причем совершенно безопасно для ткани. Спасибо пробиотической формуле с мягкими ПАВами за суперделикатное очищение и микробиологический щит от вредных бактерий. И кстати! Аромат отправит в стратосферу парфэнтузиаста любого калибра: свежесть хлопка, альдегиды, прозрачные белоцветочные и м-м-м, мускус!
Morelli
Ручка Morelli
Чистота (форм) — залог здоровья (эстетического). Поэтому апартаменты, коворкинги и современные гранд-паласы нежно императивно рекомендуем стилизовать ручками Morelli (внимание, деталь подходит под входные группы любых масштабов). Лично нам заверните ту, что на круглой розетке и в цвете «Весенняя дымка» (долго выбирали между «Осенним медом» и «Зимней стужей») — несмотря на названия, все оттенки всесезонные и очень стильные. Сама конструкция — бесшумная, тактильно приятная, легкая и износостойкая. Мы же говорили — чистая красота!
Omoikiri
Мойка Omoikiri
Счастье есть — на кухне. С каких пор? С тех самых, как появилась мойка Taki Microdecor от евангелистов бытовых решений (точнее — откровений!) Omoikiri. Расставляем акценты. Во-первых, весьма и весьма изящная обработка металла — артпис у нас дома. Во-вторых, это нержавеющая сталь, а долговечность — путь к сердцам, отданным осознанному потреблению. В-третьих, выбранная текстура не приемлет отпечатков пальцев и царапин (серьезно, их просто не остается даже при интенсивной эксплуатации!). И это значит, (не)любимый клининг займет считаные секунды.
Acqua dell’Elba
Главные ароматы осени — геймченджеры, одной нотой телепортирующие нас из хмурых будней на райские острова! Во флаконах Acqua dell’Elba — морские прогулки под белым парусом, цитрусовые сады, княжеские дворцы и дольче вита
Его сиятельство! Парфсеттинг «Леопарда» (ностальгический шедевр об итальянской аристократии) пред наши рецепторы. В спрее для дома Fiori — воспоминания о секретном саде и невесомом бризе (молодая княжна грустит о возлюбленном). Смешались не только чувства, но и нежность жасмина, дерзость мирта и неподкупность бессмертника. А Casa dei Mandarini — это летняя веранда многовекового палаццо, дышащая благородной историей.
Пикколо! Кожа самых маленьких — самый строгий критик. Но он ставит 6.0, 6.0, 6.0 детскому крему Bimbi, потому что тот: совершенно невесомый, впитывается быстрее, чем ребенок убежит в сторону игровой, увлажняет и чувствительные щечки, и капризные пятки, убирает шелушения и укрепляет гидролипидный барьер. А ноты моря и горячего песка понравятся даже тем бамбини, которые всю эту рутину громко не любят — в общем, абсолютный маст-хэв для всей famiglia.
Сладкая жизнь! Искренний гедонизм и взаимная любовь к миру — то, что нам Марчелло (не поведись он на симулякры) прописал! В букете аромадиффузора Giardino degli Aranci спряталась полуденная южная роща. Воображение рисует зеленые тропинки, укрытые средиземноморскими маквисами и очаровывающую-околдовывающую флоральную ауру: спелый апельсин, сладкое земляничное дерево, пряный мирт и жасмин!
Муза! Если бы Петрарка, посвящая сонеты Лауре, вдохновлялся тосканским колоритом, то не просто сравнивал бы ее с «приятным дуновением» или «весенним ветерком», а подобрал идеальную симфонию-метафору: цитрусы, водный мускус, мастиковое дерево и морскую соль. Вангуем, именно фантазия на тему этой проторенессансной пауэр-капл легла в основу набора Isola d’Elba (диффузор + свеча) — итальянская чувственность и безупречный ритм.
Люмос! Вспышка спички, язык пламени на конце деревянного фитиля, и спустя мгновение погружаемся в благоуханный кадр из фильмов Соррентино — тайная магия свечи Isola d’Elba. Чем дольше горит огонь, тем четче вырисовывается ольфакторный пейзаж: кристальные бухты острова Эльба (откуда родом сам бренд Acqua dell’Elba), свежие водоросли, соленый ветер, сочный лимон, пышущий хвоей и летним жаром кедр.
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