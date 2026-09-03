Шале-диффузоры, минимал-ручки и пикколо-свечи: фавориты предметного дизайна в сентябре

Счастье есть — на кухне. С каких пор? С тех самых, как появилась мойка Taki Microdecor от евангелистов бытовых решений (точнее — откровений!) Omoikiri. Расставляем акценты. Во-первых, весьма и весьма ­изящная обработка металла — артпис у нас дома. Во-вторых, это нержавеющая сталь, а долговечность — путь к сердцам, отданным осознанному потреблению. В-третьих, выбранная текстура не приемлет отпечатков пальцев и царапин (серьезно, их просто не остается даже при интенсивной эксплуатации!). И это значит, (не)любимый клининг займет считаные секунды.