Подушки-лимончелло, арт-модули и биоморфные ковры: дизайн-мастерписы июля

Этому пейрингу рукоплещет миланская неделя дизайна, и мы вместе с ней! Суперинженеры (гики предметного дизайна!) ASKO и художники-реставраторы Драга Обрадович и Аурел Базедов объединились и нашли решение, как артизировать любую, даже категорично рабочую комнату (кладовую, котельную, мастерскую)! И презентовали его на выставке Art, Inside Out и в поп-ап-шоуруме ASKO на Brera Design! Итак, в чем секрет? В смоле. В ней Draga & Aurel, пионерам переосмысления бытовых решений, нет равных! «Фурнитура — это арт в модулях» — постулировали они и дополнили фасады и поверхности холодильников и стиральных машинок, шкафов и ящиков декоративными панелями со смолой — получились интерьерные арт-объекты! Смола, которой дизайнеры позволяют растекаться вольно (залог неповторимости рисунка), создает красивую игру света, добавляет глубину и эмоции в интерьер. И хочется не существовать, а жить!