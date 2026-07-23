Подушки-лимончелло, арт-модули и биоморфные ковры: дизайн-мастерписы июля

Пропагандируем то, во что верим сами! Вот она, новая дизайн-искренность: текстиль гедониста Tkano x Lamoda, ситизи-диваны Askona, аксессуары Art de Vivre с надежным типом привязанности.
ASKO
Как всем известно, труд (физический) облагораживает человека (и его дом). Лично мы любуемся трудом ASKO и студии Draga & Aurel, потому что эти арт-модули из смолы точно облагородят наши рефрижераторы, трюмо, бюро и не только!
Этому пейрингу рукоплещет миланская неделя дизайна, и мы вместе с ней! Суперинженеры (гики предметного дизайна!) ASKO и художники-реставраторы Драга Обрадович и Аурел Базедов объединились и нашли решение, как артизировать любую, даже категорично рабочую комнату (кладовую, котельную, мастерскую)! И презентовали его на выставке Art, Inside Out и в поп-ап-шоуруме ASKO на Brera Design! Итак, в чем секрет? В смоле. В ней Draga & Aurel, пионерам переосмысления бытовых решений, нет равных! «Фурнитура — это арт в модулях» — постулировали они и дополнили фасады и поверхности холодильников и стиральных машинок, шкафов и ящиков декоративными панелями со смолой — получились интерьерные арт-объекты! Смола, которой дизайнеры позволяют растекаться вольно (залог неповторимости рисунка), создает красивую игру света, добавляет глубину и эмоции в интерьер. И хочется не существовать, а жить!
Tkano x Lamoda
Когда жизнь дает тебе мандарины лимоны, делаем из них курд, сорбет и мохито. И устроим вечер dolce far niente (от итальянского «сладкое ничегонеделание») на веранде или в лоджии — обязательно стилизовав ее текстилем Tkano × Lamoda (солнце, море, белый песок!). Фруктовые и маринарные подушки кладем под спину, укутываемся в пледы-тельняшки и смотрим Соррентино на проекторе. Лимонов, лета и Сорренто (кстати, название коллекции) много не бывает.
Morelli
Ручка Morelli
Ну какова красота (а еще бесшумность и плавность)! Это мы о дверных ручках Morelli, создание которых бренд за свои 80 лет перевел из ремесла в настоящее искусство. Гальваническое покрытие защищает от воздействия окружающей среды, тестирование в профлабораториях гарантирует ресурс на 200 000 (!) циклов открывания-закрывания. А чувство прекрасного у итальянских мастеров продолжает восхищать. Чью парадную украсит фурнитура цвета горького шоколада на круглой розетке? Нашу!
Askona
«Я сочиняю роман, диван всей моей жизни!» — видимо, напевала креативная команда Askona. Доставка удобная — «Нумо» приезжает в скрутке. Со сборкой ноль проблем: совмести липучки модулей — и готово! Посадка супер — в основе высокоэластичная пена. Можно собрать свою конфигурацию: от кресла до большого дивана — и чиллить соло или компанией. Глаз радуется — цвет обивки (6 вариантов!) четко «попадает» в интерьер.
Art de Vivre
Любители и уважатели сайфая, объединяемся! Укладываем в свои гостиные биоморфный ковер от Art de Vivre (премиальный бренд ковров ручной работы) и Estúdio Campana (звезды МоМА, Центра Помпиду). Тысячи нитей были переплетены вручную (!), чтобы получилась коллекция Floralis — о завораживающем физическом микромире. Нервная система, клеточные структуры, космос… Our whole universe was in a hot dense state — узнали интро лучшего гик-шоу «Теория большого взрыва»? Для вас бонус-новость: сиквел вышел сегодня — 23 июля!
Комментарии (0)