Пси-хак дозаторы, мияби-ручки и салютогенные столики: суперхиты предметного дизайна в мае

Дизайнер и сооснователь TREND RED

Сегодня дизайн всё чаще смещается от функции к состоянию. Нам важно не только то, как предмет работает, но и то, как он влияет на человека — на его восприятие пространства, настроение, уровень внутреннего напряжения.

В этом смысле столик MATISSE/МАТИСС пример салютогенного подхода: через простую, почти наивную форму он создаёт ощущение лёгкости, игры и эмоционального отклика. Это не про декор и не про стиль, это больше про контакт. Про то, как предмет становится точкой, через которую человек заново собирает своё пространство и своё состояние. В этом и есть наш интерес к «здоровому» дизайну: предмет не перегружает, не спорит с пространством, а, наоборот, даёт ему выдохнуть. И, возможно, нам всем сейчас этого не хватает больше всего.