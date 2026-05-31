Пси-хак дозаторы, мияби-ручки и салютогенные столики: суперхиты предметного дизайна в мае

Звание дома высокотехнологичной культуры быта — наше без борьбы. Проповедуем: сверхумные фичи, пассионарный дизайн, хоум-инженерия!

Asko

Коллаборация ASKO x Draga & Aurel

Ребут 70-х в новом времени (и получаем тот самый вайб «все будет хорошо») — это про коллаборацию ASKO с дизайн-студией Draga & Aurel. Ноу-хау дуэта Драги Обрадович и Ауреля K. Бэйсдоу (выпускники Академии изящных искусств и резиденты Недели дизайна в Милане) — «перезагрузка» интерьера смолой. В системе Allover многослойная эпоксидная смола работает не как декоративное покрытие, а как активная среда, формирующая восприятие технического объекта. Никакого безликого тюнинга — яркие переливы и живая аутентика!

TREND RED

Стол TREND RED, стоимость по запросу
Ну, это любовь, не иначе — кофейный столик Matisse by TREND RED. Салютуем основателям бренда и визионерам салютогенного (заряженного позитивом) дизайна Милене Беллич и Вадиму Янову — найдено новое сердце (отсыл к позднему Матиссу!) и арт-объект дома в прямом и переносном смысле. И в лучшее, как и в животворящее капучино, силу искусства и в триумф карминово-красного, — верится!

Милена Беллич

Дизайнер и сооснователь TREND RED

Сегодня дизайн всё чаще смещается от функции к состоянию. Нам важно не только то, как предмет работает, но и то, как он влияет на человека — на его восприятие пространства, настроение, уровень внутреннего напряжения.

В этом смысле столик MATISSE/МАТИСС пример салютогенного подхода: через простую, почти наивную форму он создаёт ощущение лёгкости, игры и эмоционального отклика. Это не про декор и не про стиль, это больше про контакт. Про то, как предмет становится точкой, через которую человек заново собирает своё пространство и своё состояние. В этом и есть наш интерес к «здоровому» дизайну: предмет не перегружает, не спорит с пространством, а, наоборот, даёт ему выдохнуть. И, возможно, нам всем сейчас этого не хватает больше всего.

Omoikiri

Дозированная радость — пси-хак (улыбаемся мелочам против тревожности) и хайтек-концепт дозатора OM-09 Sensor от Omoikiri. Подача средства бесконтактная (одной рукой!) и в форме пены — эргономично и экологично! И о-ч-е-н-ь красиво: наш фаворит — светлое золото (еще в линейке 4 суперстильных оттенка).

Morelli

Настроение: быть первооткрывателем дверей (по жизни) и дизайн-объектов (по сути внутреннего эстета). Воплощение: ручка Morelli в пяти архетипах и трех концепциях. Для камерных пространств, классических вэлкам-групп и гранд-парадных — ищем свой мэтч! Лилово-перламутровая экспрессия (как крыло Пегаса!) или белоснежный оммаж японской эстетике «мияби» (элегантности)? «Танцующая» деконструкция цвета мокрого асфальта или золото французского функционализма? А может быть, стальная алхимия небоскребов? Добро пожаловать!

Zielinski & Rozen

Подсвечник Zielinski & Rozen, 17 000 руб.
Бьюти-парфюмеры Zielinski & Rozen заходят на поле интерьерного дизайна в жанре mid-century: приготовили для нас стальные подсвечники (пригодятся для косплея мема с булавкой-будильником!) с рассеивающим экраном (для камерного светового сфумато!). А еще — аромакамни из мелкоизмельченной коры и смолы даммар, которые идеально спрячутся в керамическую подставку для благовоний в виде вулкана (внутри — черный минеральный песок и вентиляционные отверстия для равномерного тления). 

Eburet

Пока фэшн-индустрия переизобретает модные бохо-коды 1970-х, петербургские суперзвезды экомебели Eburet обратились в футуристичным дизайн-кодам 1960-х. С опорой на труды Вернера Пантона и Джо Коломбо выпустили стул из сверкающего полупрозрачного пластика и архитектурное кресло-колонну в пудровом бимбо-оттенке.

