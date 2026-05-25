Искусство жить: в Петербурге открылось новое арт-пространство — Платформа Art de Vivre

Премия стала итогом конкурса, который мастерская Art de Vivre провела совместно с онлайн-школой для современных художников Get Art Fit. 21 мая художники, дизайнеры и представители петербургского арт-истеблишмента собрались в новом пространстве, чтобы увидеть работы финалистов. Все произведения объединены общей идеей: представлением о современном ремесле как об одной из самых радикальных художественных позиций.

Подтверждением этой мысли стали десятки арт-объектов, выполненых в разных техниках и из самых разнообразных материалов: стекла и фарфора, текстиля и камня, металла и керамики. Стены и стенды Платформы Art de Vivre заняли мозаичные объекты из натуральных минералов, тканые панно, в которых роль утка (поперечных нитей) играют кабели и провода, глиняные вазы, композиции из дутого стекла и даже небольшие инсталляции — например, стол, сервированный керамической посудой с вышивкой.