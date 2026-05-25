Искусство жить: в Петербурге открылось новое арт-пространство — Платформа Art de Vivre

Бренд отметил открытие нового пространства финалом Премии Art de Vivre, организованной со школой Get Art Fit, и закрытым вернисажем работ финалистов.
Премия стала итогом конкурса, который мастерская Art de Vivre провела совместно с онлайн-школой для современных художников Get Art Fit. 21 мая художники, дизайнеры и представители петербургского арт-истеблишмента собрались в новом пространстве, чтобы увидеть работы финалистов. Все произведения объединены общей идеей: представлением о современном ремесле как об одной из самых радикальных художественных позиций.
Подтверждением этой мысли стали десятки арт-объектов, выполненых в разных техниках и из самых разнообразных материалов: стекла и фарфора, текстиля и камня, металла и керамики. Стены и стенды Платформы Art de Vivre заняли мозаичные объекты из натуральных минералов, тканые панно, в которых роль утка (поперечных нитей) играют кабели и провода, глиняные вазы, композиции из дутого стекла и даже небольшие инсталляции — например, стол, сервированный керамической посудой с вышивкой.
Софья Шапкина
сооснователь школы Get Art Fit
Полгода назад мы решили, что начнем путь Платформы Art De Vivre с премии. Работа у нас была очень трудная, потому что поступило много классных заявок. Мы выбирали участников по принципу материальности: для нас сегодня очень важна тема присутствия, тема потери, тема техник. На выставке представлены очень разные работы, много техник и материалов. И часто это материалы-обманщики: вам кажется, что это, например, металл, а на самом деле это керамика или стекло. И каждая работа хранит в себе целую историю автора, часто очень личную.
В отдельном зале концепцию слияния ремесла и искусства воплощала продукция бренда Art de Vivre — ковры, выполненные вручную из премиальных материалов: кашемира, шелка и шерсти. Рядом с традиционными восточными узорами — авангардные орнаменты и декор от известных парижских дизайнеров. Палитра — от нейтральной песочной базы до дерзких бирюзовых и розовых акцентов. Всё вместе — подтверждение возрастающей роли натурального материала и энергии ручного труда в мире, перенасыщенном цифровыми образами.
Ефим Муромцев
основатель бренда Art de Vivre
Ремесло — органичная часть бренда Art De Vivre. Ремесло — это рукотворение, это то, что наши замыслы превращает в материю, облекает в форму. Сегодня здесь представлено то, что сделано руками. Эти работы, безусловно, вызовут в каждом какие-то эмоции, обогатят нас и даже, возможно, войдут в жизнь кого-то из нас: все объекты продаются, и выставка организована в первую для молодых авторов и в поддержку молодого искусства.
Идея переосмысления традиционного ремесла оказалась близка многим художникам и дизайнерам: в общей сложности на конкурс, объявленный Art de Vivre и школой Get Art Fit, было подано более 500 заявок. По итогам их изучения и в результате сложного, пятиэтапного голосования команда экспертов отобрала работы 24 финалистов, которые и составили первую экспозицию в новом Пространстве. На торжественном вернисаже жюри огласило имена победителей премии. Ими стали Марина Глебова (третье место, приз 50 000 рублей), Ирина Юнова (второе место, приз 150 000 рублей) и Ольга Иконская (первое место, приз 300 000 рублей).
Ольга Иконская
скульптор, лауреат премии Art de Vivre
Современное искусство — нить в будущее, а культ мастерства — связь с традицией, с прошлым. И на этой линии времени художник — как хрупкий канатоходец. Для него очень важен этот баланс. Опора на понимание важности ремесла как одного из древнейших инструментов метафизического познания мира позволит многим талантам уверенно двигаться дальше. Организаторы премии Art De Vivre выявили этот момент. Очень своевременно и точно. Поставили для искусства реперную точку в нужное время в нужном месте.
Выставка продолжит свою работу в публичном формате до 5 июля 2026 года по адресу ул. Чайковского, 26, Платформа Art de Vivre.
