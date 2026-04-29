Аутдор-лежаки, полотенца-облака и меховые кресла: дизайн-фавориты апреля

Апрель — это будуаркор: фарфор как из «Бриджертонов», парфюмы для дома — экологичные (а не как в «Грозовом перевале»).
Dantone Home
Новый спот на все случаи (и встречи!) жизни — лобби отеля «SO / St. Petersburg». Дизайн переосмыслили «Dantone Home Для бизнеса» (более 10 лет в премиум-хоумстейнджинге!), добавив элементы нейрохакинга и бионики
Через глаза — в мозг — и в самое сердце попадает обновление вэлкам-пространства отеля «SO/ St. Petersburg». Интеллектуальной базой остался оригинальный проект Антонио Читтерио (триумфатора главной премии в области промдизайна Compasso d'Oro!), а точкой старта — успевшие покорить нас светильники Oren’zia by Terzani из 24-каратного золота (по словам дизайнера, это дань уважения Фаберже). С — спасибо, стабильность (не иронично в век постоянных перемен)! Под стать куполообразным светильникам декораторы «Dantone Home для бизнеса» подобрали мебель плавных бионических форм. «Обнимающие» линии — нейронаука! — создают ощущение доверия, а невысокие спинки кресел — расслабляют (и в голове звучит великое: «Из этого места не хочется уходить»). В пару к велнес-формам — мягкие фактуры букле и велюра, сохраняющие лейтмотив гостеприимства, за который лобби любят гости: от путешественников до постояльцев. За стабильные отношения отеля и его обновленного интерьера отвечают износостойкие материалы Mario Sirtori (выполнены по технологии Trevira CS, потому им не страшны трение, влага и время!). И никакой суеты: зона светских бесед деликатно обособлена, чтобы посетителям было спокойно и свободно.
Стас Зенкин, декоратор Dantone Home
Для меня Петербург — это история про контрасты. Этот город часто кажется парадным, даже холодным снаружи, но на деле учит нас искать (и находить!) непосредственность и любовь внутри. В лобби SO/ мы сознательно пошли на этот прием: сохранили немного пафосный авторский замысел Антонио Читтерио, но наполнили его уютным теплом — через цвет, фактуру, свет. Тот случай, когда сам город подсказал верное решение.
Omoikiri
Смеситель здорового человека — чудо из нержавеющей стали Tahara от бренда Omoikiri (сенсея дизайна и мультифункциональности!). И мы получаем кристально чистую воду — те самые 2 литра еще никогда не были так хороши!
Смеситель Omoikiri, 39 888 руб.
На основание смесителя нанесен паттерн tapisserie, вдохновленный узором циферблата легендарной модели часов Audemars Piguet Royal Oak (придумал дизайнер Джеральд Джента в 1972-м!)
Смарт-дизайн во всем! Изгибы смесителя без труда впишутся в геометрию любой кухни
Формируем надежный тип привязанности — с теми решениями для кухни, что предлагает Omoikiri: за 15 лет компания отточила мастерство создания идеальных кухонных аксессуаров! От моек до измельчителей и смесителей — за техникой, надежной как швейцарские часы (тиснение на кране — реверанс узнаваемому узору Audemars Piguet), мы идем к ним. Держим водный баланс, и в первую очередь нам надо: многозадачный смеситель Tahara (разрываемся, но все-таки выбираем между золотым, стальным, графитом). Раз! Два — не стесняет наши возможности и позволяет легко очистить раковину, вымыть сливы или наполнить вазу (спасибо встроенному вытяжному шлангу и двум режимам подачи воды — «струя» и «душ»). Три — избавляет воду от примесей и загрязнений по технологии Pure Life (очищенная, она подается по отдельной трубке и не смешивается с технической), и можно готовить любимую матчу. Важное рацио: вода не фильтруется априори (истощая ресурс фильтра!). Чтобы получить agua de vida — нажимаем кнопку на изливе. Все просто, технологично, элегантно и долговечно (гран-мерси-гарантия 5 лет!).
Tkano
Превращаем дом из витрины достижений в сейф-спейс с новой коллекцией бренда домашнего текстиля Tkano — салютуем величайшему художнику (природе!), уюту (в декор-деталях) и экофрендли-материалам
Глаза визуалов отдыхают, наслаждаясь природной цветовой палитрой
Кинестетики заземляются легким касанием индийского хлопка и облачных рюшей
Чехлы на подушки Tkano, 2 390 руб.
Волны по краю текстиля Trendy Ruffles напоминают изгибы береговой линии и створки морских раковин
Плейсматы-кувшинки — мермейдкор нашего сердца!
Я в домике-раковине (скажут даже экстраверты!). Коллекция Trendy Ruffles, анонсированная Tkano в 2025 году, в 2 026-м получила продолжение: к любимому столовому текстилю для неспешных завтраков и обаятельным айтемам (подушку-комфортик хочется подарить самой милой обезьянке Панчу, за принятие которой зоо парком мы переживали всем интернетом!) добавили ковры разных размеров для спальни, гостиной и ванной комнаты и — мечта — пледы, идеальные для киновечеров. Обновленный дроп — то, что доктор дизайнер прописал ценителям внутреннего баланса. Рецепт: дом — это место перезагрузки, безопасная гавань и пространство диджитал-детокса. А значит, экраны — out, умение слушать и слышать себя — in: окутывающий плавными линиями текстиль работает как антидот к тяжелым формам каменных джунглей (кто из нас не мечтает сбежать из города?), а мягкий ритм отделки задает спокойный темп, добавляет игривой легкости и снижает визуальный шум. Фиксируем: целительная атмосфера — ультратренд. И в качестве метода Trendy Ruffles выбирают биофилик-концепцию: линии — а-ля изгиб берегов и накат волны, кайма текстиля — метафора раковины морского гребешка. Не хочется отрывать от интерьера взгляд, но хочется в нем дышать (по квадрату или медитативно) — чувствуем соленый и теплый воздух, солнце на коже, отдыхаем душой и телом. В Tkano не только любуются природой, но и ценят ее: вещи созданы так, чтобы регулярное использование и многократные стирки легко переносились без потери формы. Поколение осознанного потребления искренне одобряет!
divan.ru × Dima Loginoff
Алло, на связи таланты: российский мебельный бренд divan.ru и ведущий предметный дизайнер Дима Логинов (ему рукоплещет миланский салон Salone del Mobile!) — продолжают гениально просто пересобирать наши (и ваши!) представления о трендовом интерьере
Кресло divan.ru × Dima Loginoff, 59 990 руб.
Радуем соматосенсорную кору мозга (отвечает за тактильность), сидя в кресле с монохромным пушистым мехом
Стеллаж divan.ru × Dima Loginoff, 38 690 руб.
На геометричных стеллажах в оттенке бургунди собираем собственную библиотеку
Премьера: очередная коллаборация divan.ru × Dima Loginoff выходит под слоганом «Непохожесть как правило». Обновленные айтемы мультизадачны и — кроме привычного функционала! — тренируют нашу нейропластичность: меняем предметы из коллекции местами (все они отлично сочетаются между собой) и строим новые нейронные связи. В новой коллекции — кресло с механизмом вращения на 360° (полный обзор и любой разворот!), геометричные стеллажи (неповторимая игра светотеней) и журнальные столики и тумбы из закаленного стекла (надежны и эстетичны!). Тактильный интерфейс тоже работает по принципу хамелеона и адаптируется к разным сценариям жизни: миксуем бархатистый велюр и монохромный пушистый мех, цветное букле, ковры со спокойной графикой и ткани с 3D-эффектом. Никаких кричащих цветов: винный, глубокий синий, оливковый, благородный шоколадный, графит, теплые нюдовые и терракотовые оттенки выстраивают устойчивые связи внутри пространства. Предметы работают в разных средах —от любимой квартиры в сканди-стиле до хай-тек-резиденции и лофтового общественного пространства, — предлагая мыслить нестандартно и нелинейно. Гранд-результат в виде признания профессионального комьюнити: сэмплы из предыдущей коллекции уже получили высшие награды в мире дизайна — от американской IDA и итальянской A’Design Award до конкурса-биеннале «Придумано и сделано в России». На очереди восторг пользователей.
Дима Логинов
Создание коллекции-метаморфа (разнообразной, но не теряющей гармоничности в любых комбинациях) было настоящим вызовом — сложным, но интересным. При этом мы не стремились в фаст-фэшн и распространили принцип сочетаемости на всю коллаборацию — диван из первой части легко подружится с новыми предметами.
Eburet
Hot news: дизайн-студия Eburet впервые проводит распродажу аутдор-мебели. На сейл попали айтемы из категории «Сад» — лежаки, столики, табуреты, лавки, кресла с текстурой «ротанга» и другие позиции. На все товары будет действовать скидка 25%, при покупке двух одинаковых предметов — 35%. Важно: распродажа продлится до конца месяца.
AM Group
Цвета? Для весны? Оригинально! Пикантная карминовая экзотика — paprika, танжериновый витамин D (очень нужен после зимы!) — curcuma, глубокий хвойный лес — edera, изумрудно-синие морские глубины — zefiro. Ждем апдейт палитры итальянского бренда ArtCeram (премьера прошла на выставке Cersaie 2025!) в AM Group больше, чем продолжение «Дьявол носит Prada», и планируем дофаминовую отделку будуаров: от акцентных умывальников до яркой сантехнической керамики.
«Дом фарфора»
Эта лавстори роскошнее всех сезонов «Бриджертонов»! «Дом фарфора» представляет коллекцию Rosenthal & Swarovski: легендарный немецкий фарфор и австрийские кристаллы (украшают чайник, сахарницу и молочник!), безупречная геометрия, искрящаяся игра света, праздничные цвета. L'art de la table и гимн жизни как они есть: лапсанг сушонг в лимонной чайной паре, имитирующей огранку драгоценного камня, залитая весенним солнцем терраса и безмятежная улыбка. Визуализируем!
Aroma Harmony
Парф-сеттинг «Грозового перевала» в пяти вариациях, не иначе (мы бы посмотрели новый бэнгер Феннел в 5D!) — сочинили Aroma Harmony. Формулы, в отличие от отношений Кэти и Хитклиффа, экологичные, а сами композиции ароматов как в кино — ну очень красивые. В «Личи & Персике» между строк читаем японский пион, белый мускус, сандал, дубовый мох — и влюбляемся.
Редмонд
Требуем «Оскар» кофеварке «Редмонд CM723» (Тимоти Шаламе от мира какао) — умеет все (и внешне само очарование)! Эспрессо-шот из молотых зерен или капсул Dolce Gusto и Nespresso, капучино и латте (важно: образцовую пенку обеспечит двухуровневая система давления), горячий шоколад — ни один кофейный гик (мы!) не придерется. К радости эстетов: минималистичное оформление в бежевом и черном, а еще эргономичный корпус — впишется в кухню, пропишется в сердечке.
