ТОП-5 крутейших дизайн-мастерских Петербурга: тераццо Lick my Brick, бестселлеры Delo Design, металл Make Vibe, вау-мебель cube x и великая фанера Никиты Максимова

ДНК вашего проекта?

Мы лучше всех в России делаем терраццо и одними из первых (ладно, первыми) начали делать терраццо сильно ярких цветов.

Чем уникально ваше производство?

Lick my Brick — семейный бренд, который был придуман не как типичный бетонный цех, а как проект, где максимальное внимание уделяется всем аспектам дизайна, начиная с нейминга и заканчивая упаковкой из вручную окрашенной переработанной бумаги, замешанной по нашему же рецепту. Наша цель — делать исключительные работы в каждый проект. Даже в травмирующую русскосоветского человека бело-серую текстуру из муниципальной бани мы стараемся привнести что-то выводящее наш терраццо на уровень лучших мировых образцов. У нас все суперштучное и суперклассное.

Где можно увидеть дизайн-объекты Lick my Brick?

Со столами Pupi и Monoroto мы участвовали в ярмарках Cosmoscow и blazar. С кубиками «Галя+1» выставлялись в ММОМА. Делали стенд для бюро А61 на «АРХ Москве». Делали предметы для музея «Полторы комнаты» Иосифа Бродского. И даже сумасшедшую раковину для актрисы Ирины Горбачевой.

Почему за идеальным терраццо нужно идти именно к вам?

В 12 Storeez нам сказали, что сначала смеялись над нашим названием Lick my Brick, потом над стоимостью работ, потом над сроками, а в итоге оказалось, что наша лестница — самое красивое, что есть в их магазине. Команда бренда красивых очков P.Y.E спустя 6 лет сообщила, что наша стойка — самый практичный объект-долгожитель из всей обстановки бутика. Это греет и мотивирует нас. Мы по-прежнему верим, что терраццо может и должен быть искусством, а не просто дешевой плиткой и альтернативой керамограниту