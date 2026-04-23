ТОП-5 крутейших дизайн-мастерских Петербурга: тераццо Lick my Brick, бестселлеры Delo Design, металл Make Vibe, вау-мебель cube x и великая фанера Никиты Максимова

Вам поп-ап-объекты как в Новой Голландии, арт-терраццо как с Cosmoscow и технокресла как в IRNBY у Анастасии Мироновой? Делимся контактом: вот золотые руки из Петербурга, которые делают иконы дизайна (кресло «Каеф»!), материализуют ваши архитектурные обсессии (амфитеатр из фанеры!) и сонастроились с вайбами Алвара Аалто и Гарри Нуриева (модернизм и трансформизм у вас дома!).
Дофаминовые объекты из терраццо (сияют на ярмарке Cosmoscow и в музее «Полторы комнаты»!) от Ани Општейне и Алексея Фищева
Бестселлеры предметного дизайна (кресло «Каеф» и диван «Стиль»!) от Арсения Бродача
Предметный дизайн из металла (обитает в бутиках ALROSA Diamonds и IRNBY) от Владимира Алексеева
Мебельное ателье Игоря Осовского, которое делает артписы для Новой Голландии и пятизвездочного Wawelberg Hotel
Провозгласил прайм-эру дизайн-объектов из фанеры
Lick my Brick
Иконы дизайна из россии — это дофаминовые объекты из терраццо от фаундеров Lick my Brick Ани Општейне и Алексея Фищева. Сияют везде: на ярмарке Cosmoscow, в музее «Полторы комнаты», в магазинах P.Y.E Optics и дома у актрисы Ирины Горбачевой
Сооснователь бренда Lick my Brick Алексей Фищев провозглашает свой манифест
Из яркого терраццо можно делать все: от раковин до мебели — и эти предметы автоматически становятся арт-объектами
Столик Pupi (Пупи Утипути) из малинового терраццо с нержавеющей столешницей — ягодка от мастерской Lick my Brick
ДНК вашего проекта?
Мы лучше всех в России делаем терраццо и одними из первых (ладно, первыми) начали делать терраццо сильно ярких цветов.
Чем уникально ваше производство?
Lick my Brick — семейный бренд, который был придуман не как типичный бетонный цех, а как проект, где максимальное внимание уделяется всем аспектам дизайна, начиная с нейминга и заканчивая упаковкой из вручную окрашенной переработанной бумаги, замешанной по нашему же рецепту. Наша цель — делать исключительные работы в каждый проект. Даже в травмирующую русскосоветского человека бело-серую текстуру из муниципальной бани мы стараемся привнести что-то выводящее наш терраццо на уровень лучших мировых образцов. У нас все суперштучное и суперклассное.
Где можно увидеть дизайн-объекты Lick my Brick?
Со столами Pupi и Monoroto мы участвовали в ярмарках Cosmoscow и blazar. С кубиками «Галя+1» выставлялись в ММОМА. Делали стенд для бюро А61 на «АРХ Москве». Делали предметы для музея «Полторы комнаты» Иосифа Бродского. И даже сумасшедшую раковину для актрисы Ирины Горбачевой.
Почему за идеальным терраццо нужно идти именно к вам?
В 12 Storeez нам сказали, что сначала смеялись над нашим названием Lick my Brick, потом над стоимостью работ, потом над сроками, а в итоге оказалось, что наша лестница — самое красивое, что есть в их магазине. Команда бренда красивых очков P.Y.E спустя 6 лет сообщила, что наша стойка — самый практичный объект-долгожитель из всей обстановки бутика. Это греет и мотивирует нас. Мы по-прежнему верим, что терраццо может и должен быть искусством, а не просто дешевой плиткой и альтернативой керамограниту
Delo Design
Какие бестселлеры предметного дизайна войдут в энциклопедию «Дизайн XXI века»? Конечно, кресло «Каеф» и диван «Стиль» от петербургских хедлайнеров всех архи-рейтингов Delo Design. Тем временем фаундер Арсений Бродач премьерит новый стул «Вейв» и развивает Delo House
Арсений Бродач основал Delo Design в 2014 году, и теперь в бренде помимо мебели есть линия аксессуаров для дома, одежды и даже направление строительства домов
В направлении Delo House дизайн-студия строит дома, объединяя вайб дореволюционных петербургских дач с конструктивистской логикой модернизма
Новинка студии — стул «Вейв» из гнутой фанеры из бука
Бестселлер Delo Design — кресло «Каеф» — может быть выполнен более чем в двадцати вариантах ткани
ДНК вашего стиля?
Бренд Delo Design формирует собственный дизайн-код, опираясь на наследие советского конструктивизма и мировой опыт. В его основе — рациональность, точность и осмысленность. Свойства материала и особенности изготовления мы воспринимаем как инструмент для творчества. Делаем мебель, предметы быта и одежду, а еще проектируем интерьеры и строим дома.
В чем уникальность Delo Design?
Наш дизайн — не просто предмет, это способ мышления. В нем нет чего-то первичного: типа функциональный или стильный. Единственный, на наш взгляд, правильный способ создать предмет или архитектурный объект — это найти его суть, выраженную в материале через технологии. Этот предмет должен отвечать своим функциональным задачам и учесть особенности рынка, чтобы быть не только искусством, но и продуктом, который приносит пользу. В таком предмете форма идентична его функции, конструкции, и его экономика соответствует его ценности для потребителя. Это работает для любого масштаба дизайна: как для карандаша, так и для целого города. Целесообразность — вот, наверное, одна из ключевых наших ценностей.
Что нового у вас в шоуруме на Маяковского?
У нас все время появляются новинки. Сейчас это стул «Вейв» из гнутоклеенной фанеры сложной формы из бука. Ну и конечно, в шоуруме на Маяковского все хиты Delo Design — столы «Мегаквадрат» и «Суперкруг», кресла «Шик» и «Нра», диваны «Стиль», а еще текстиль, аксессуары для кухни и даже пижамы — цветовые антидепрессанты. А еще я бы хотел отметить наше направление Delo House — сейчас мы строим дом, где петербургские дореволюционные дачи встречаются с конструктивной логикой модернизма.
Make Vibe
За остромодным предметным дизайном из металла топовые архитекторы, команда ALROSA Diamonds и фитнес-богиня Анастасия Миронова обращаются к инженеру-конструктору и основателю Make Vibe Владимиру Алексееву
Инженер-конструктор Владимир Алексеев не гибнет за металл, а делает из него остромодный предметный дизайн
Все объекты из нержавеющей стали в ювелирном бутике ALROSA Diamonds — работа мастерской Make Vibe
Стул из металла и резины выполнен на заказ для петербургского флагмана IRNBY
Дизайн-объект стал шоустоппером корнера косметики RAD
ДНК вашего проекта?
Мы ценим красоту и мотивированы создавать топовые пространства, повышая визуальный уровень городской среды, и помогать бизнесу кратно расти. Мастерская Make Vibe делает абсолютно любые объекты предметного дизайна из металла — возможности ограничены только фантазией архитекторов.
Чем уникально производство Make Vibe?
Мы часть решения, а не часть проблемы. Чувствуем ритм объемных задач, когда важно не только «сделать как на рендере», а выстроить процесс: согласовать этапы, синхронизироваться, учесть графики строителей, архитекторов и всех участников проекта. Мы понимаем, как устроены крупные проекты: где важно подождать, а где наоборот — быть на шаг впереди. Наша сильнейшая сторона — опыт работы с большим количеством разных типов материалов и технологий. А еще в нашем малярном цеху есть камера с водяной завесой, и это дает стабильно высокое качество покраски и возможность создания спецэффектов.
Где можно увидеть работы Make Vibe?
Например, в масштабном шоуруме бренда Анастасии Мироновой IRNBY в Петербурге: около 450 м², полный демонтаж предыдущего магазина и сборка с нуля. Мы делали полный цикл работ с металлом: от гибки до полировки, подвижные и статичные рейлы с подсветкой по периметру, все скрытые крепления и коммуникации. Любим флагманский магазин SHU на Литейном со стерильным минималистичным интерьером с использованием натуральных материалов и графичного дизайна. Или московский ювелирный бутик ALROSA Diamonds на Петровке — полностью из нержавеющей стали. Причем это не один тип металла, а разная толщина, стыковки с камнем и стеклом, сложные узлы. Стоял вопрос не только в точности изготовления, а в синхронизации всех контрагентов: если кто-то выходит из размеров, страдает весь проект. В итоге получилось цельное пространство без ощущения, что оно собрано из отдельных частей.
cube x
Нехотя делимся контактом Игоря Осовского: его мебельное ателье cube x материализует любые дизайн-обсессии. И важно: авторы сложносочиненных конструкций в Новой Голландии, мебели в пятизвездочном Wawelberg Hotel и сооснователи совриск-галереи TETA принципиально не нарушают дедлайны
Основатель мастерской Игорь Осовский начинал с застройки выставок, а теперь делает bespoke-мебель для Новой Голландии и отеля Wawelberg
Вся мебель для салона красоты «Бизу» выполнена на заказ в ателье cube x
Столик из мрамора Marble в галерее TETA — результат коллаборации с архитектурным бюро ludi_architects
ДНК вашего проекта?
Мы — мебельное ателье: каждый проект создаем индивидуально под вас, нашего любимого заказчика.
Чем уникально ваше производство?
Материализация желаний — это к нам. Мы умеем воплощать любые, самые сложные объекты и конструкции. А еще соблюдаем сроки! Начинали с застройки выставок в разных странах: в выставочной индустрии особенно важно не нарушать дедлайны, так что с тех пор дисциплина и точность остаются нашим преимуществом. Переломным для cube x стал заказ по созданию мебели для пятизвездочного отеля Wawelberg на Невском проспекте. Над ним мы трудились год и поняли, что наш формат — именно ателье.
Где можно увидеть дизайн-объекты cube x?
На острове Новая Голландия: много лет мы делаем для проекта временные и постоянные объекты — от сцен и уличных заборчиков до ресторанов и магазинов. Сейчас мы заняты реновацией ресторана Kuznyahouse. А еще мы более десяти лет исследуем область предметного дизайна. В 2013 году придумали настенное бра, которое выиграло международный конкурс Habitare Design Competition в Хельсинки, а позже было номинировано на премию Eco Design на Salone del Mobile в Милане. В 2024-м совместно с бюро ludi_architects для нашей галереи современного искусства TETA мы придумали линию очень красивых столиков из мрамора.
Никита Максимов
Дизайн-объекты из фанеры вошли в прайм-эру: из этого классного материала в Петербурге делают хоть mid-century стеллажи, хоть модные амфитеатры
Основатель бюро Никита Максимов влюбился в фанеру в поездке по Финляндии, а теперь его мастерская делает из нее mid-century стеллажи и модные амфитеатры
Теперь в бюро есть мебель серийного производства: шкафы, стеллажи, кровати, прикроватные тумбы модульной системы «Элемент»
Для корпуса РАНХиГС в Москве из фанеры создали лекторий с амфитеатром, зону отдыха, стеллажи, архивные шкафы и стойку ресепшн
Для дверей ресторана «Парус» в Петербурге было придумано не- стандартное дизайнерское решение в стиле ар-деко
Чем вы занимаетесь?
Фанера — это очень красиво! Но в России этот материал никогда особенно всерьез не воспринимали. Пока им не занялись мы! С 2009 года создаем мебель из фанеры на собственном производстве в Петербурге — и можем сказать: фанера входит в свою прайм-эру. Меблируем квартиры и частные дома, работаем с общественными пространствами, а несколько лет назад запустили серийное производство: шкафы, стеллажи, кровати, прикроватные тумбы. В нашей модульной системе «Элемент» предметы в эстетике минимализма идеально сочетаются между собой. Это удобно: не нужно тратить время на подбор у разных производителей.
Чем уникальна ваша мастерская?
Мы можем превратить в шедевр из фанеры даже эскиз, нарисованный на салфетке. Делаем чертежи без эффекта «ожидание-реальность» — с точностью до миллиметра. Для нас важно, чтобы фанера не выглядела «как в гараже», поэтому используем финишные покрытия: профессиональные лаки, тонировки и эмали. И важно: мы умеем работать и с другими материалами — используем МДФ и шпон, добавляем детали из металла и стекла. Уверены: когда-нибудь фанера от бюро Никиты Максимова пролетит над Парижем!
Ваш самый сложный проект?
Для корпуса РАНХиГС в Москве сделали лекторий с амфитеатром, зоной отдыха, стеллажами, архивными шкафами и стойкой ресепшн. Симфония фанеры!
Текст: Ксения Гощицкая
