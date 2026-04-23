Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Образ жизни
  • Дизайн
Дизайн

Поделиться:

ТОП-5 крутейших дизайн-мастерских Петербурга: тераццо Lick my Brick, бестселлеры Delo Design, металл Make Vibe, вау-мебель cube x и великая фанера Никиты Максимова

Вам поп-ап-объекты как в Новой Голландии, арт-терраццо как с Cosmoscow и технокресла как в IRNBY у Анастасии Мироновой? Делимся контактом: вот золотые руки из Петербурга, которые делают иконы дизайна (кресло «Каеф»!), материализуют ваши архитектурные обсессии (амфитеатр из фанеры!) и сонастроились с вайбами Алвара Аалто и Гарри Нуриева (модернизм и трансформизм у вас дома!).

Lick my Brick

Дофаминовые объекты из терраццо (сияют на ярмарке Cosmoscow и в музее «Полторы комнаты»!) от Ани Општейне и Алексея Фищева
Delo Design

Бестселлеры предметного дизайна (кресло «Каеф» и диван «Стиль»!) от Арсения Бродача
Make Vibe

Предметный дизайн из металла (обитает в бутиках ALROSA Diamonds и IRNBY) от Владимира Алексеева
cube x

Мебельное ателье Игоря Осовского, которое делает артписы для Новой Голландии и пятизвездочного Wawelberg Hotel
Никита Максимов

Провозгласил прайм-эру дизайн-объектов из фанеры

Lick my Brick

Иконы дизайна из россии — это дофаминовые объекты из терраццо от фаундеров Lick my Brick Ани Општейне и Алексея Фищева. Сияют везде: на ярмарке Cosmoscow, в музее «Полторы комнаты», в магазинах P.Y.E Optics и дома у актрисы Ирины Горбачевой

Сооснователь бренда Lick my Brick Алексей Фищев провозглашает свой манифест
Фото предоставлено командой Lick my Brick

Сооснователь бренда Lick my Brick Алексей Фищев провозглашает свой манифест

Из яркого терраццо можно делать все: от раковин до мебели — и эти предметы автоматически становятся арт-объектами
Фото предоставлено командой Lick my Brick

Из яркого терраццо можно делать все: от раковин до мебели — и эти предметы автоматически становятся арт-объектами

Из яркого терраццо можно делать все: от раковин до мебели — и эти предметы автоматически становятся арт-объектами
Фото предоставлено командой Lick my Brick

Из яркого терраццо можно делать все: от раковин до мебели — и эти предметы автоматически становятся арт-объектами

Из яркого терраццо можно делать все: от раковин до мебели — и эти предметы автоматически становятся арт-объектами
Фото предоставлено командой Lick my Brick

Из яркого терраццо можно делать все: от раковин до мебели — и эти предметы автоматически становятся арт-объектами

Столик Pupi (Пупи Утипути) из малинового терраццо с нержавеющей столешницей — ягодка от мастерской Lick my Brick
Фото предоставлено командой Lick my Brick

Столик Pupi (Пупи Утипути) из малинового терраццо с нержавеющей столешницей — ягодка от мастерской Lick my Brick

ДНК вашего проекта?

Мы лучше всех в России делаем терраццо и одними из первых (ладно, первыми) начали делать терраццо сильно ярких цветов.

Чем уникально ваше производство? 

Lick my Brick — семейный бренд, который был придуман не как типичный бетонный цех, а как проект, где максимальное внимание уделяется всем аспектам дизайна, начиная с нейминга и заканчивая упаковкой из вручную окрашенной переработанной бумаги, замешанной по нашему же рецепту. Наша цель — делать исключительные работы в каждый проект. Даже в травмирующую русскосоветского человека бело-серую текстуру из муниципальной бани мы стараемся привнести что-то выводящее наш терраццо на уровень лучших мировых образцов. У нас все суперштучное и суперклассное.

Где можно увидеть дизайн-объекты Lick my Brick? 

Со столами Pupi и Monoroto мы участвовали в ярмарках Cosmoscow и blazar. С кубиками «Галя+1» выставлялись в ММОМА. Делали стенд для бюро А61 на «АРХ Москве». Делали предметы для музея «Полторы комнаты» Иосифа Бродского. И даже сумасшедшую раковину для актрисы Ирины Горбачевой.

Почему за идеальным терраццо нужно идти именно к вам? 

В 12 Storeez нам сказали, что сначала смеялись над нашим названием Lick my Brick, потом над стоимостью работ, потом над сроками, а в итоге оказалось, что наша лестница — самое красивое, что есть в их магазине. Команда бренда красивых очков P.Y.E спустя 6 лет сообщила, что наша стойка — самый практичный объект-долгожитель из всей обстановки бутика. Это греет и мотивирует нас. Мы по-прежнему верим, что терраццо может и должен быть искусством, а не просто дешевой плиткой и альтернативой керамограниту

Delo Design

Какие бестселлеры предметного дизайна войдут в энциклопедию «Дизайн XXI века»? Конечно, кресло «Каеф» и диван «Стиль» от петербургских хедлайнеров всех архи-рейтингов Delo Design. Тем временем фаундер Арсений Бродач премьерит новый стул «Вейв» и развивает Delo House

Арсений Бродач основал Delo Design в 2014 году, и теперь в бренде помимо мебели есть линия аксессуаров для дома, одежды и даже направление
Фото предоставлено командой Delo Design

Арсений Бродач основал Delo Design в 2014 году, и теперь в бренде помимо мебели есть линия аксессуаров для дома, одежды и даже направление строительства домов

В направлении Delo House дизайн-студия строит дома, объединяя вайб дореволюционных петербургских дач с конструктивистской логикой модернизма
Фото предоставлено командой Delo Design

В направлении Delo House дизайн-студия строит дома, объединяя вайб дореволюционных петербургских дач с конструктивистской логикой модернизма

Новинка студии — стул «Вейв» из гнутой фанеры из бука
Фото предоставлено командой Delo Design

Новинка студии — стул «Вейв» из гнутой фанеры из бука

Бестселлер Delo Design — кресло «Каеф» — может быть выполнен более чем в двадцати вариантах ткани
Фото предоставлено командой Delo Design

Бестселлер Delo Design — кресло «Каеф» — может быть выполнен более чем в двадцати вариантах ткани

ДНК вашего стиля? 

Бренд Delo Design формирует собственный дизайн-код, опираясь на наследие советского конструктивизма и мировой опыт. В его основе — рациональность, точность и осмысленность. Свойства материала и особенности изготовления мы воспринимаем как инструмент для творчества. Делаем мебель, предметы быта и одежду, а еще проектируем интерьеры и строим дома.

В чем уникальность Delo Design?

Наш дизайн — не просто предмет, это способ мышления. В нем нет чего-то первичного: типа функциональный или стильный. Единственный, на наш взгляд, правильный способ создать предмет или архитектурный объект — это найти его суть, выраженную в материале через технологии. Этот предмет должен отвечать своим функциональным задачам и учесть особенности рынка, чтобы быть не только искусством, но и продуктом, который приносит пользу. В таком предмете форма идентична его функции, конструкции, и его экономика соответствует его ценности для потребителя. Это работает для любого масштаба дизайна: как для карандаша, так и для целого города. Целесообразность — вот, наверное, одна из ключевых наших ценностей.

Что нового у вас в шоуруме на Маяковского?

У нас все время появляются новинки. Сейчас это стул «Вейв» из гнутоклеенной фанеры сложной формы из бука. Ну и конечно, в шоуруме на Маяковского все хиты Delo Design — столы «Мегаквадрат» и «Суперкруг», кресла «Шик» и «Нра», диваны «Стиль», а еще текстиль, аксессуары для кухни и даже пижамы — цветовые антидепрессанты. А еще я бы хотел отметить наше направление Delo House — сейчас мы строим дом, где петербургские дореволюционные дачи встречаются с конструктивной логикой модернизма.

Make Vibe

За остромодным предметным дизайном из металла топовые архитекторы, команда ALROSA Diamonds и фитнес-богиня Анастасия Миронова обращаются к инженеру-конструктору и основателю Make Vibe Владимиру Алексееву

Инженер-конструктор Владимир Алексеев не гибнет за металл, а делает из него остромодный предметный дизайн
Фото предоставлено командой Make Vibe

Инженер-конструктор Владимир Алексеев не гибнет за металл, а делает из него остромодный предметный дизайн

Все объекты из нержавеющей стали в ювелирном бутике ALROSA Diamonds — работа мастерской Make Vibe
Фото предоставлено командой Make Vibe

Все объекты из нержавеющей стали в ювелирном бутике ALROSA Diamonds — работа мастерской Make Vibe

Все объекты из нержавеющей стали в ювелирном бутике ALROSA Diamonds — работа мастерской Make Vibe
Фото предоставлено командой Make Vibe

Все объекты из нержавеющей стали в ювелирном бутике ALROSA Diamonds — работа мастерской Make Vibe

Стул из металла и резины выполнен на заказ для петербургского флагмана IRNBY
Фото предоставлено командой Make Vibe

Стул из металла и резины выполнен на заказ для петербургского флагмана IRNBY

Дизайн-объект стал шоустоппером корнера косметики RAD
Фото предоставлено командой Make Vibe

Дизайн-объект стал шоустоппером корнера косметики RAD

ДНК вашего проекта?

Мы ценим красоту и мотивированы создавать топовые пространства, повышая визуальный уровень городской среды, и помогать бизнесу кратно расти. Мастерская Make Vibe делает абсолютно любые объекты предметного дизайна из металла — возможности ограничены только фантазией архитекторов.

Чем уникально производство Make Vibe?

Мы часть решения, а не часть проблемы. Чувствуем ритм объемных задач, когда важно не только «сделать как на рендере», а выстроить процесс: согласовать этапы, синхронизироваться, учесть графики строителей, архитекторов и всех участников проекта. Мы понимаем, как устроены крупные проекты: где важно подождать, а где наоборот — быть на шаг впереди. Наша сильнейшая сторона — опыт работы с большим количеством разных типов материалов и технологий. А еще в нашем малярном цеху есть камера с водяной завесой, и это дает стабильно высокое качество покраски и возможность создания спецэффектов.

Где можно увидеть работы Make Vibe?

Например, в масштабном шоуруме бренда Анастасии Мироновой IRNBY в Петербурге: около 450 м², полный демонтаж предыдущего магазина и сборка с нуля. Мы делали полный цикл работ с металлом: от гибки до полировки, подвижные и статичные рейлы с подсветкой по периметру, все скрытые крепления и коммуникации. Любим флагманский магазин SHU на Литейном со стерильным минималистичным интерьером с использованием натуральных материалов и графичного дизайна. Или московский ювелирный бутик ALROSA Diamonds на Петровке — полностью из нержавеющей стали. Причем это не один тип металла, а разная толщина, стыковки с камнем и стеклом, сложные узлы. Стоял вопрос не только в точности изготовления, а в синхронизации всех контрагентов: если кто-то выходит из размеров, страдает весь проект. В итоге получилось цельное пространство без ощущения, что оно собрано из отдельных частей.

cube x

Нехотя делимся контактом Игоря Осовского: его мебельное ателье cube x материализует любые дизайн-обсессии. И важно: авторы сложносочиненных конструкций в Новой Голландии, мебели в пятизвездочном Wawelberg Hotel и сооснователи совриск-галереи TETA принципиально не нарушают дедлайны

Основатель мастерской Игорь Осовский начинал с застройки выставок, а теперь делает bespoke-мебель для Новой Голландии и отеля Wawelberg
Фото предоставлено командой cube x

Основатель мастерской Игорь Осовский начинал с застройки выставок, а теперь делает bespoke-мебель для Новой Голландии и отеля Wawelberg

Вся мебель для салона красоты «Бизу» выполнена на заказ в ателье cube x
Фото предоставлено командой cube x

Вся мебель для салона красоты «Бизу» выполнена на заказ в ателье cube x

Вся мебель для салона красоты «Бизу» выполнена на заказ в ателье cube x
Фото предоставлено командой cube x

Вся мебель для салона красоты «Бизу» выполнена на заказ в ателье cube x

Вся мебель для салона красоты «Бизу» выполнена на заказ в ателье cube x
Фото предоставлено командой cube x

Вся мебель для салона красоты «Бизу» выполнена на заказ в ателье cube x

Столик из мрамора Marble в галерее TETA — результат коллаборации с архитектурным бюро ludi_architects
Фото предоставлено командой cube x

Столик из мрамора Marble в галерее TETA — результат коллаборации с архитектурным бюро ludi_architects

ДНК вашего проекта?

Мы — мебельное ателье: каждый проект создаем индивидуально под вас, нашего любимого заказчика.

Чем уникально ваше производство?

Материализация желаний — это к нам. Мы умеем воплощать любые, самые сложные объекты и конструкции. А еще соблюдаем сроки! Начинали с застройки выставок в разных странах: в выставочной индустрии особенно важно не нарушать дедлайны, так что с тех пор дисциплина и точность остаются нашим преимуществом. Переломным для cube x стал заказ по созданию мебели для пятизвездочного отеля Wawelberg на Невском проспекте. Над ним мы трудились год и поняли, что наш формат — именно ателье.

Где можно увидеть дизайн-объекты cube x? 

На острове Новая Голландия: много лет мы делаем для проекта временные и постоянные объекты — от сцен и уличных заборчиков до ресторанов и магазинов. Сейчас мы заняты реновацией ресторана Kuznyahouse. А еще мы более десяти лет исследуем область предметного дизайна. В 2013 году придумали настенное бра, которое выиграло международный конкурс Habitare Design Competition в Хельсинки, а позже было номинировано на премию Eco Design на Salone del Mobile в Милане. В 2024-м совместно с бюро ludi_architects для нашей галереи современного искусства TETA мы придумали линию очень красивых столиков из мрамора.

Никита Максимов

Дизайн-объекты из фанеры вошли в прайм-эру: из этого классного материала в Петербурге делают хоть mid-century стеллажи, хоть модные амфитеатры

Основатель бюро Никита Максимов влюбился в фанеру в поездке по Финляндии, а теперь его мастерская делает из нее mid-century стеллажи и модные
Фото предоставлено Никитой Максимовым

Основатель бюро Никита Максимов влюбился в фанеру в поездке по Финляндии, а теперь его мастерская делает из нее mid-century стеллажи и модные амфитеатры

Теперь в бюро есть мебель серийного производства: шкафы, стеллажи, кровати, прикроватные тумбы модульной системы «Элемент»
Фото предоставлено Никитой Максимовым

Теперь в бюро есть мебель серийного производства: шкафы, стеллажи, кровати, прикроватные тумбы модульной системы «Элемент»

Для корпуса РАНХиГС в Москве из фанеры создали лекторий с амфитеатром, зону отдыха, стеллажи, архивные шкафы и стойку ресепшн
Фото предоставлено Никитой Максимовым

Для корпуса РАНХиГС в Москве из фанеры создали лекторий с амфитеатром, зону отдыха, стеллажи, архивные шкафы и стойку ресепшн

Для дверей ресторана «Парус» в Петербурге было придумано не- стандартное дизайнерское решение в стиле ар-деко
Фото предоставлено Никитой Максимовым

Для дверей ресторана «Парус» в Петербурге было придумано не- стандартное дизайнерское решение в стиле ар-деко

Чем вы занимаетесь? 

Фанера — это очень красиво! Но в России этот материал никогда особенно всерьез не воспринимали. Пока им не занялись мы! С 2009 года создаем мебель из фанеры на собственном производстве в Петербурге — и можем сказать: фанера входит в свою прайм-эру. Меблируем квартиры и частные дома, работаем с общественными пространствами, а несколько лет назад запустили серийное производство: шкафы, стеллажи, кровати, прикроватные тумбы. В нашей модульной системе «Элемент» предметы в эстетике минимализма идеально сочетаются между собой. Это удобно: не нужно тратить время на подбор у разных производителей.

Чем уникальна ваша мастерская? 

Мы можем превратить в шедевр из фанеры даже эскиз, нарисованный на салфетке. Делаем чертежи без эффекта «ожидание-реальность» — с точностью до миллиметра. Для нас важно, чтобы фанера не выглядела «как в гараже», поэтому используем финишные покрытия: профессиональные лаки, тонировки и эмали. И важно: мы умеем работать и с другими материалами — используем МДФ и шпон, добавляем детали из металла и стекла. Уверены: когда-нибудь фанера от бюро Никиты Максимова пролетит над Парижем!

Ваш самый сложный проект?

Для корпуса РАНХиГС в Москве сделали лекторий с амфитеатром, зоной отдыха, стеллажами, архивными шкафами и стойкой ресепшн. Симфония фанеры!

Текст: Ксения Гощицкая

Материал из номера:
Апрель
Люди:
Никита Максимов, Игорь Осовский, Владимир Алексеев Алексей Фищев, Арсений Бродач

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: