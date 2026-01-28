Столы-пагоды, арт-сантехника и геологические ковры: дизайн-фавориты января

Кристмас-пати — done! Новый must на 2026 год: переводим интерьер в режим мьют и коллекционируем королевский фарфор.
Togas
Дизайнеры Togas этой зимой выступают в жанре quiet luxury и раздают иппотерапевтичный вайб в новой коллекции посуды «Эквилион». В основе прозрачный (посмотрите на просвет!) сверхпрочный костяной фарфор — благородного оттенка чистого холста (Институт Pantone определил Cloud Dancer цветом 2026-го!). Лошадей и детали конской амуниции вручную глазировали «на холсте» в сложной технике деколь (золотая кайма в 24 карата — в подарок!). Фамильную посуду «Эквилион» можно передавать по наследству с неменьшей гордостью, чем места в вип-ложах на королевских скачках в Аскоте.
AM Group
Унитаз и биде Artceram, AM Group
Реди-мейд арт-объекты итальянского бренда Artceram привезла в Россию AM Group, чтобы раздать дюшановских вайбов и устроить мини-революцию в нашей ванной. В подвесной и напольной сантехнике из коллекции Sera никаких острых углов — только приятные округлости и плавные линии (шелковый шарф, развевающийся на ветру, — тот самый образ!). На выставке Cersaie 2025 в Болонье Artceram не ограничились белой классикой: темно-красная Paprika, горчичная Curcuma, зеленый Edera и голубой Zefiro в глянце или в матовой версии. Вангуем, что под эти унитазы и биде владельцы будут подбирать предметы искусства.
Tkano
Мягко стелет русский бренд текстиля Tkano — мы полюбили его за нежнейшее постельное белье, арт-пледы и подушки с этнопаттернами. Теперь плюсуем к хоум-коллекции ковер Earth из натуральной шерсти. Согреет душу, сбалансирует влажность воздуха и отрегулирует акустику в доме — да, шерсть поглощает шум! Узор ковра имитирует рисунок и строение земной коры: древние мантии (возраст 3,5 миллиарда лет!), континентальные шельфы, базальтовые и гранитные слои — освежаем в памяти географию за седьмой класс. В коллекции Earth три размера ковров, и каждый претендует на звание land art.
Divan.ru
Минималистичное сканди — аут! Азиатский тренд — ин! Divan.ru и студия интерьерного дизайна In2Design уловили новую тенденцию и создали коллекцию «Азия». Асимметричные диваны без опор, журнальные столики и банкетки, напоминающие пагоды, пуфы с принтами и светильники из пробкового дерева — все опирается на концепцию «тишины формы». Идеальный интерьер, чтобы практиковать зумерский равдоггинг — и даже таймер не потребуется!
