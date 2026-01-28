Столы-пагоды, арт-сантехника и геологические ковры: дизайн-фавориты января

Реди-мейд арт-объекты итальянского бренда Artceram привезла в Россию AM Group, чтобы раздать дюшановских вайбов и устроить мини-революцию в нашей ванной. В подвесной и напольной сантехнике из коллекции Sera никаких острых углов — только приятные округлости и плавные линии (шелковый шарф, развевающийся на ветру, — тот самый образ!). На выставке Cersaie 2025 в Болонье Artceram не ограничились белой классикой: темно-красная Paprika, горчичная Curcuma, зеленый Edera и голубой Zefiro в глянце или в матовой версии. Вангуем, что под эти унитазы и биде владельцы будут подбирать предметы искусства.