Подведены итоги Всероссийского конкурса Dantone Home Brera Collectible

Участники создавали вариант коллекционного дизайна кресла Брера – новинки 2025 года, сохраняя характерную форму предмета и узнаваемую эстетику бренда.

Конкурс собрал более 170 работ как начинающих, так и профессиональных дизайнеров буквально со всей России. Много работ представили и студенты ведущих профильных ВУЗОв: РГХПУ им. С.Г. Строганова, СПГХПА им. А.Л.Штиглица, ВШЭ, СГТУ, МГИК, БВШД, а также школы «Детали».

«Конкурс Brera Collectible стал своего рода исследованием того, как можно менять характер объекта в рамках заданной формы, как дизайнер работает с материалом, фактурой и образностью. Мы хотели увидеть, насколько наша модель может быть гибкой, как ее можно интерпретировать, сохраняя при этом ДНК бренда», — отмечает Антон Долотин, основатель Dantone Home.

Оценивало работы независимое экспертное жюри, в составе которого были известные архитекторы, дизайнеры, арт-критики, представители ведущих дизайн и lifestyle изданий. В финальный шорт-лист вошел 61 проект. Все работы оценивались по трем ключевым критериям: эстетическая выразительность, оригинальность и новизна идеи, потенциал реализации.

1 место присудили Алене Колесниковой за работу «Легкость океана». Она выиграла поездку в Дубай на 3 дня с посещением крупнейшего дизайн-центра Dantone Home

Алена Колесникова, «Легкость океана»

Алена Колесникова, «Легкость океана»

Проект-победитель воплощает идею гармонии с природой и визуальной легкости. Ключевой элемент концепции — металлическая сетчатая конструкция, придающая креслу невесомость, при сохранении узнаваемого силуэта модели. Обивка из серой ткани уравновешивает композицию.

2 место досталось Веронике Васюре за коллекцию «Графика движения». Она получила приз: сертификат Dantone Home на сумму 150 000 рублей.

Вероника Васюра, коллекция «Графика движения»

Вероника Васюра, коллекция «Графика движения»

Коллекция вдохновлена наследием русского конструктивизма и работами Варвары Степановой.

3 место разделили два проекта. Приз: сертификат Dantone Home на сумму 100 000 рублей.

Катерина Сологуб, «Градиент»

Катерина Сологуб, «Градиент»

Элегантный проект с деревянным каркасом и нежным градиентом по всей обивке, что освежает строгий стиль Брера, но сохраняет общую стилистику бренда.

Светлана Катаргина и Татьяна Бабкова, коллекция «Цветы и ленты»

Светлана Катаргина и Татьяна Бабкова, коллекция «Цветы и ленты»

Светлана Катаргина и Татьяна Бабкова, коллекция «Цветы и ленты»

Светлана Катаргина и Татьяна Бабкова, коллекция «Цветы и ленты»

Минималистичный принт эмоционально отсылает к традиционным мотивам, не воспроизводя их буквально, но удачно передавая общее настроение. 

Для участников конкурс Brera Collectible стал хорошей возможностью заявить о себе, показать свой проект ведущим экспертам отрасли. Для бренда — еще одним способом успешного и открытого диалога с профессиональным дизайн-сообществом, из которого неизменно рождаются новые идеи.

Фото предоставлены  Dantone Home

