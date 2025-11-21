Подведены итоги Всероссийского конкурса Dantone Home Brera Collectible

Конкурс собрал более 170 работ как начинающих, так и профессиональных дизайнеров буквально со всей России. Много работ представили и студенты ведущих профильных ВУЗОв: РГХПУ им. С.Г. Строганова, СПГХПА им. А.Л.Штиглица, ВШЭ, СГТУ, МГИК, БВШД, а также школы «Детали».

«Конкурс Brera Collectible стал своего рода исследованием того, как можно менять характер объекта в рамках заданной формы, как дизайнер работает с материалом, фактурой и образностью. Мы хотели увидеть, насколько наша модель может быть гибкой, как ее можно интерпретировать, сохраняя при этом ДНК бренда», — отмечает Антон Долотин, основатель Dantone Home.

Оценивало работы независимое экспертное жюри, в составе которого были известные архитекторы, дизайнеры, арт-критики, представители ведущих дизайн и lifestyle изданий. В финальный шорт-лист вошел 61 проект. Все работы оценивались по трем ключевым критериям: эстетическая выразительность, оригинальность и новизна идеи, потенциал реализации.