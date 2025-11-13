Хюгге-пледы, великие хайтек-машины и вазы-мастерписы: хиты ноябрьского интерьера

Купить астры для вазы, как из коллаборации Матисса и Сен-Лорана, и укутаться в плед, как Тильда Суинтон у Гуаданьино, — вот наши ноябрьские хоум-ритуалы!
Смеситель Mille Nuits из коллаборации THG Paris x Baccarat
Добавляем к хрустальному joie de vivre визионерства дизайнера Матиаса и получаем эталонный art de vivre брендов THG Paris и Baccarat. Цель французского тандема создать самую красивую ванную комнату в мире оправдалась средствами смесителей Mille Nuits. Коллекция в трех оттенках хрусталя: clear crystal, brume crystal, champagne crystal — тысячами граней отметилась на Brera Design Week и Il Salone del Mobile 2025.
Frette
Ближе к телу и только на языке любви — как Тильда у Луки Гуаданьино и Моника у Джузеппе Торнаторе. Бурю итальянских страстей одомашнит текстиль Frette — халаты, постельное белье, полотенца, покрывала. Осенью все кинематографичные лавры уходят пледам из натуральной шерсти и кашемира с твидовыми узорами и отделкой из оленьей замши — на фоне камина из ломбардийского камня ceppo di gre.
Вазы ADJ Style
Иву Сен-Лорану, владельцу парка и виллы Мажорель в Марракеше, точно бы понравилось: дизайнер Otto Studio Джан Паоло Веньер специально для коллекции ваз ADJ Style укротил переработанную кожу цвета majorelle blue (волшебный синий!) с очевидным оммажем натюрмортам Анри Матисса и Рауля Дюфи. У каждой вазы свой номер, и арт-объект это или коллекционный декор — уже частности. Важно, что пропуск в мир моды и искусства эти шедевры Otto себе точно завизировали.
Мойка Omoikiri SIMANTO 76
Оставить след в истории кухни — это не только про супрематический чайный сервиз Суетина. Мойка SIMANTO 76 от Omoikiri из высокотехнологичной стали ярким художественным жестом пускает каскады воды на гидрофобную наноповерхность. Без отпечатков и разводов — только с дизайнерским следом. В арт-актив новой мойки идет также паттерн ручки — оммаж легендарным часам Audemars Piguet Royal Oak 39 Jumbo.
Asko
Пока фантазеры-геймеры придумывают идеальные города будущего по квазиприемам, команда флагмана бытовой техники Asko оптимизировала концепт «прачечная на дому». По-шведски лаконично и лагомично
Стиральные и сушильные машины Asko
Нотабене: спандекс в легинсах Skims, натуральный шелк, сотканный по старинной технологии икат (кстати, в списке культурного наследия ЮНЕСКО) и шерстяное пончо в пье-де-кок не простят перегрева и турбоскоростей при стирке. Для таких высокомерных позиций у стиральной машины Asko есть режимы на низких температурах. Льняным рубашкам Gucci, фартукам «советская буфетчица» от Миуччи Прада и вовсе предписан режим «стирка паром» — ноу-хау Asko, которое нагонит пара, как в Фонарных банях. Бонусом к дезинфекции и чистоте — ни одной складки!
Плюс в карму за экостирку — экономия электроэнергии и планетарных ресурсов. Стиральные машины Asko Steel Seal по-калифорнийски подключились к биохакингу и бросили спасательный круг людям с астмой и аллергиями. А надо было всего-то отказаться от резиновой манжеты — что разом убило до 95% микроорганизмов в барабане и на дверце!
Чудо-подвеска Quattro Construction 2.0 работает в детсадовском режиме «тихий час» и не пикнет даже при стирке тяжелых вещей. Сушильные машины, благодаря бесщеточным двигателям, тоже не станут раскачивать на эмоциональных качелях — всего за 40 минут высушат 4 килограмма белья без шума и вибраций.
О своих амбициях войти в историю сушильные машины Asko намекают недвусмысленно — и даже одежду в барабане технология Butterfly Drying направляет по траектории в виде знака бесконечности (не говорите, что это восьмерка!), а технология Bundle Guard не скручивает вещи в гордиев узел. Сушить плюшевого медведя Steiff, подушки Frette или сникеры-мюли из коллаба Martine Rose × Nike Shox MR4, в которых Кендрик Ламар получал «Грэмми», нужно так же бережно, как финики междул на эмиратском солнце, — по такому случаю Asko придумали корзину Sensi, которая устанавливается внутрь барабана. А индикатор высоты подскажет, если вещь чересчур объемная. У прачечной на дому есть только один квазар — Asko!
Dantone Home
Арт и факт! Мыслим как Ай Вэйвэй и соглашаемся, что настоящее искусство рождается в повседневности. Тарелки, чашки, ковры, вазы, постеры — каждым своим мастерписом Dantone Home раздает арт в интерьере и оттачивает soft skills
Мир да любовь! Вазы имени дружбы народов на миксе аутентики, этники и эстетики. В тандеме с сезонным декором из лапника или пуансеттии задают настроение Кристмас-препати. Если оставить в гордом арт-одиночестве — оммаж гончарному гению Пикассо и Фернана Леже
Жизнь в кубе! В аукционных лотах пока не числятся «Женщина с мандолиной» Жоржа Брака и «Корова и скрипка» Малевича, а интерьеру идет кубический вайб — постер Delusion 1 от Dantone Home прокачает линейное мышление и расчертит карту жизненных приоритетов
Базовые настройки! Успокоить интерьер, но не замедлить общий tone of voice — ковры Basic четко расставляют границы и очерчивают круг своих неординарных способностей. В палитре они идут только на тембр voice of nature
Море внутри! Крем де ля крем столовых серий Dantone Home — коллекция Pebble. Без лишних намеков и острых углов, словно обточенная волной морская галька, чашки и тарелки балансируют между хардом ваби-саби и софтом минимализма
Визуально ваш! За референс GOAT респект альбомам Taschen. Кому быть в Greatest of All Time от моды, архитектуры, дизайна, фотографии, издательство Бенедикта Ташена определяет с точностью штангенциркуля. В слотах Dantone Home фолианты занимают почетное место.
Все за стол! Всполохи цвета на посуде Mojave как юкки в одноименной пустыне — расцвечивают горизонт и расширяют перспективы. Так, неспешный саппер при свечах мимикрирует под кантри-вечеринку
