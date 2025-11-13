Хюгге-пледы, великие хайтек-машины и вазы-мастерписы: хиты ноябрьского интерьера

Нотабене: спандекс в легинсах Skims, натуральный шелк, сотканный по старинной технологии икат (кстати, в списке культурного наследия ЮНЕСКО) и шерстяное пончо в пье-де-кок не простят перегрева и турбоскоростей при стирке. Для таких высокомерных позиций у стиральной машины Asko есть режимы на низких температурах. Льняным рубашкам Gucci, фартукам «советская буфетчица» от Миуччи Прада и вовсе предписан режим «стирка паром» — ноу-хау Asko, которое нагонит пара, как в Фонарных банях. Бонусом к дезинфекции и чистоте — ни одной складки!

Плюс в карму за экостирку — экономия электроэнергии и планетарных ресурсов. Стиральные машины Asko Steel Seal по-калифорнийски подключились к биохакингу и бросили спасательный круг людям с астмой и аллергиями. А надо было всего-то отказаться от резиновой манжеты — что разом убило до 95% микроорганизмов в барабане и на дверце!

Чудо-подвеска Quattro Construction 2.0 работает в детсадовском режиме «тихий час» и не пикнет даже при стирке тяжелых вещей. Сушильные машины, благодаря бесщеточным двигателям, тоже не станут раскачивать на эмоциональных качелях — всего за 40 минут высушат 4 килограмма белья без шума и вибраций.

О своих амбициях войти в историю сушильные машины Asko намекают недвусмысленно — и даже одежду в барабане технология Butterfly Drying направляет по траектории в виде знака бесконечности (не говорите, что это восьмерка!), а технология Bundle Guard не скручивает вещи в гордиев узел. Сушить плюшевого медведя Steiff, подушки Frette или сникеры-мюли из коллаба Martine Rose × Nike Shox MR4, в которых Кендрик Ламар получал «Грэмми», нужно так же бережно, как финики междул на эмиратском солнце, — по такому случаю Asko придумали корзину Sensi, которая устанавливается внутрь барабана. А индикатор высоты подскажет, если вещь чересчур объемная. У прачечной на дому есть только один квазар — Asko!