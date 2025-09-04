Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Дизайн

Табуреты-кораллы, ар-деко-полотенца и мебельные ручки-матрешки: интерьерные хайлайты сентября

Дизайнеры видят символы и ищут смыслы: в джапанди, ар-деко, евклидовой геометрии. Всё — на северных широтах русской души.

Galerie 46

Он такой один и только в Петербурге — первый шоурум Minotti от Galerie 46 в Басковом переулке открывается в сентябре. Архитектура и интерьер бутика поют в унисон с эстетикой итальянской мебели Minotti — по нотам интеллектуального модернизма и евклидовой геометрии. Преданная аудитория бренда — Бейонсе, Кельвин Кляйн и Виктория Сваровски — уже заняли места в первом ряду.

BRASS

Полная символизма, как поэзия Серебряного века, коллаборация BRASS и Гусевского хрустального завода — коллекция мебельных ручек в форме матрешки и яйца «Вдохновленные Россией». Хрустальные «тотемы» русской души изготовлены вручную, методом выдувания в форму. У каждого предмета уникальный рисунок алмазных граней — а у вашего интерьера дизайн-код с отчетливым национальным колоритом.

Omoikiri

Узор Tapisserie по узнаваемости не уступает гобелену из Байё. Гильошированный паттерн на смесителях и дозаторах Omoikiri — оммаж часам Audemars Piguet Royal Oak 39 Jumbo с тем самым гобеленовым Tapisserie. Размасштабировал квадраты на циферблате часов по принципу пантографа экспериментатор Джеральд Джента. В премиальное кухонное оборудование узор дизайнера вписался как родной.

Tkano

Волнистые раковины то ли морских гребешков, то ли жемчугов Mikimoto на ура расходятся по интерьерам — как легкий элемент ар-деко. Подушки, полотенца и плейсматы Tkano из коллекции Trendy Ruffles волнами лягут на футуристический стол «Тюльпан» Ээро Сааринена, в кресла бержер или диваны Tatlin — будто раковины в натюрмортах голландца ван дер Аста.

Dantone Home

Для адептов slow life, стремящихся к японскому ваби-саби, Dantone Home выпустили две новые линейки — Dune и Moana. Тарелки, кружки и пиалы цвета песчаных дюн и шалфея. Актуальны на даче в Комарово и на кухнестудии в стиле джапанди. Обе линии подходят друг другу как инь и ян, а еще составят отличное комбо с льняным столовым текстилем, необработанным деревом и глиной.

Eburet x NUDIBRANCHES

Петербургская дизайн-студия Eburet объединилась с детским бьюти-брендом Nudibranches (нудибранчи — голожаберные моллюски!) для вау-коллаборации. Результатом стала лимитированная серия Eburet Reef — переработанная флагманская модель бренда (табурет-столик) с фирменными элементами Nudibranches (коралловые рифы, обтекаемые формы и фирменные цвета). 

Валерий Говердовский, ведущий дизайнер Eburet

Для нас это был первый опыт разработки детской мебели, которая обращена не только к детям, но и к взрослым. Мы вдохновлялись подводной вселенной NUDIBRANCHES: рассматривали образы пены, лёгкие и воздушные формы, а также сюжетную линию с героями. Но наиболее органичным показалось решение создать кораллово-волнистые конструкции — так предметы словно обретают свою естественную среду и сами становятся персонажами.

Сентябрь

