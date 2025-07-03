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К 100-летию Ленинградского конструктивизма выпустили коллекцию кружек

Уральский проект Антихрупкость выпустил продолжение серии кружек «Фрагменты», посвященной наследию советского авангарда. В Ленинградскую серию вошли пять зданий — «Красный гвоздильщик», Круглая баня, ДК им. Горького, Дом Ленсовета и фабрика «Красное знамя».

Предоставлено пресс-службой "Антихрупкость"

В этом году исполняется 100 лет Ленинградскому конструктивизму — архитектурному стилю, сформировавшему облик городских окраин и новый быт советского человека.

Автор серии кружек «Фрагменты», посвященной наследию советского авангарда — промышленный дизайнер Федор Колпаков. Идея кружек с конструктивизмом пришла ему в лаборатории Антихрупкости, где исследуют культуру через объединение народных промыслов, производств и современных художников.

Федор создал кружки, воспевающие авангард родного города, Екатеринбурга. Следом в серию вошел конструктивизм Москвы, а теперь — Петербурга. В Ленинградскую серию вошли пять зданий — «Красный гвоздильщик», Круглая баня, ДК им. Горького, Дом Ленсовета и фабрика «Красное знамя».

Авангардную архитектуру передает минималистичный паттерн, передающий ритм окон — одной из главных отличительных черт конструктивизма. Старт продаж серии запланирован на 15 июля.

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