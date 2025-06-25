Чилаут-кресла, дарк-ручки и пинтерест-подушки: интерьерные хиты июня

Вышивка и объемный декор на текстиле TKANO всегда выглядят как сделанные вручную — это принципиальный момент, на котором Юлия Пашментова и Александра Хлопушина начали семь лет назад складывать свою подушечную империю. Поверх их кредо гладко легли новые паттерны — огромный лобстер из линейки Sea treasures и фактурные ромашки из коллекции Ethnic, похожие на те, что отстаивали свою цветочную идентичность в споре с диснеевской Алисой. Каждая подушка синхронизирована по дизайну с плейсматами, дорожками на стол и салфетками (разумеется, ткаными!). Палитра у всех максимально летняя в пинтерестовском понимании — здесь много темно-синего, как штормовое море, и бежевого, как песок на облюбованном африканскими пингвинами пляже Боулдерс. Ждем скорейшего апдейта: белый плетеный шнур с текстиля обещают в ближайший месяц перенести еще и на предметы сервировки.