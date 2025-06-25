Чилаут-кресла, дарк-ручки и пинтерест-подушки: интерьерные хиты июня

Июнь — время запереть дверь архитектурной ручкой и отправиться на поиски мягкого места в лаунже и на нижней палубе кораблика по курсу в «Севкабель порт».
Dantone Home
Dantone Home
На диване Dantone Home Liam можно окуклиться, уйти в спячку, свить гнездо (и еще много ассоциаций с канала Discovery!) — настолько садится на него профессиональный дизайнерский термин «органические формы». Но еще больше ему подходит идея о неспешной кругосветке — автор проекта Мария Пустовалова несколько лет назад защитила в «Строгановке» диплом по суперъяхтам, и обтекаемый приземистый Liam так и просится в кают-компанию судна с портом приписки на Сен-Бартелеми. Семь приспинных подушек не дадут шанса ни морской болезни, ни идее переместиться на кровать. Сотворение идеальной чилаут-зоны — вообще главная точка приложения усилий Dantone Home в 2025-м: несколько месяцев назад компания открыла самый большой шоурум в мире с двумя этажами мебельных залов, кафе и приватных переговорных — конечно, в столице чилла Дубае.
Morelli
Ручка Morelli
Черный — новый черный. Такие рассуждения доносит (ветерком хлопающих дверей) из мира фурнитуры. Нержавеющую сталь и высокопрочный сплав Zamac из цинка, алюминия и меди сегодня окрашивают в вороной цвет почти все бренды. Но далеко не все учитывают, что черный стройнит только в поговорках, а IRL требует точнейшей выверенности форм. Союз маэстро бесшумных замков, скрытых петель, уникальных систем открывания, умных порогов Morelli c мировой звездой предметного дизайна Димой Логиновым (работы в Новой Третьяковке, Всероссийском музее декоративного искусства, бутиках Cartier по всему миру и флорентийских отелях!) должен был показать, как надо. И пожалуйста: эргономичные ручки из коллекции Impressions косплеят шедевры мировой архитектуры — например, концертный зал Уолта Диснея в Лос-Анджелесе или токийский бутик Louis Vuitton.
TKANO
Вышивка и объемный декор на текстиле TKANO всегда выглядят как сделанные вручную — это принципиальный момент, на котором Юлия Пашментова и Александра Хлопушина начали семь лет назад складывать свою подушечную империю. Поверх их кредо гладко легли новые паттерны — огромный лобстер из линейки Sea treasures и фактурные ромашки из коллекции Ethnic, похожие на те, что отстаивали свою цветочную идентичность в споре с диснеевской Алисой. Каждая подушка синхронизирована по дизайну с плейсматами, дорожками на стол и салфетками (разумеется, ткаными!). Палитра у всех максимально летняя в пинтерестовском понимании — здесь много темно-синего, как штормовое море, и бежевого, как песок на облюбованном африканскими пингвинами пляже Боулдерс. Ждем скорейшего апдейта: белый плетеный шнур с текстиля обещают в ближайший месяц перенести еще и на предметы сервировки.
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