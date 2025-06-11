MusicAeterna выпустили дарк-мерч в честь 20-летия — с графикой художницы Александры Гарт

Оркестр и хор MusicAeterna отмечают 20-летие запуском лимитированного тематического мерча. Помимо классической канцелярии, в коллекции — открытки с графикой Александры Гарт, художницы года по версии Cosmoscow и лауреата нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга». В числе фэшн-мастхэвов шелковый платок с ее принтом — зарисовки были созданы во время репетиций коллектива в течение всего сезона. Они были опубликованы в буклетах к симфоническим программам оркестра и хора.

Среди других хайлайтов — коллаборация с пермским dark fashion дизайнером Данилой Шистеровым, который придумал для дропа сумки для партитур из пальтовой шерсти (чтобы никакой Брукнер не промок!) и нумерованные унисекс-футболки из пластичного хлопка, сшитые вручную. Каждый объект выпущен лишь в 20 экземплярах.