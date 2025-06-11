MusicAeterna выпустили дарк-мерч в честь 20-летия — с графикой художницы Александры Гарт

В дропе — все для ценителей узнаваемой эстетики коллектива: нотные тетради и блокноты в стиле концертных буклетов, свеча и дрип-кофе (для продолжительных концертов!).
Оркестр и хор MusicAeterna отмечают 20-летие запуском лимитированного тематического мерча. Помимо классической канцелярии, в коллекции — открытки с графикой Александры Гарт, художницы года по версии Cosmoscow и лауреата нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга». В числе фэшн-мастхэвов шелковый платок с ее принтом — зарисовки были созданы во время репетиций коллектива в течение всего сезона. Они были опубликованы в буклетах к симфоническим программам оркестра и хора.
Среди других хайлайтов — коллаборация с пермским dark fashion дизайнером Данилой Шистеровым, который придумал для дропа сумки для партитур из пальтовой шерсти (чтобы никакой Брукнер не промок!) и нумерованные унисекс-футболки из пластичного хлопка, сшитые вручную. Каждый объект выпущен лишь в 20 экземплярах.
А еще — MusicAeterna представили гирлянды от tak.sebe.prazdnik с загадочными фразами-посланиями.
Мерч доступен в онлайн-магазине musicAeterna на Яндекс Маркете.
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