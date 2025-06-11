Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Образ жизни
  • Дизайн
  • News
Дизайн

Поделиться:

MusicAeterna выпустили дарк-мерч в честь 20-летия — с графикой художницы Александры Гарт

В дропе — все для ценителей узнаваемой эстетики коллектива: нотные тетради и блокноты в стиле концертных буклетов, свеча и дрип-кофе (для продолжительных концертов!).

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой musicAeterna. Фото: Виктория Ильина
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой musicAeterna. Фото: Виктория Ильина

Оркестр и хор MusicAeterna отмечают 20-летие запуском лимитированного тематического мерча. Помимо классической канцелярии, в коллекции — открытки с графикой Александры Гарт, художницы года по версии Cosmoscow и лауреата нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга». В числе фэшн-мастхэвов шелковый платок с ее принтом — зарисовки были созданы во время репетиций коллектива в течение всего сезона. Они были опубликованы в буклетах к симфоническим программам оркестра и хора.

Среди других хайлайтов — коллаборация с пермским dark fashion дизайнером Данилой Шистеровым, который придумал для дропа сумки для партитур из пальтовой шерсти (чтобы никакой Брукнер не промок!) и нумерованные унисекс-футболки из пластичного хлопка, сшитые вручную. Каждый объект выпущен лишь в 20 экземплярах.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой musicAeterna. Фото: Виктория Ильина
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой musicAeterna. Фото: Виктория Ильина

А еще — MusicAeterna представили гирлянды от tak.sebe.prazdnik с загадочными фразами-посланиями.

Мерч доступен в онлайн-магазине musicAeterna на Яндекс Маркете.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: