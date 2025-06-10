В Петербурге стартует фестиваль коллекционного дизайна «Кабинет редкостей»

Проект объединит пять культурных площадок Петербурга, в которых коллекционирование будет рассмотрено с разных сторон: как «зеркало личности», финансовая стратегия, носитель памяти, эксперимент и как часть традиции.
С 11 по 29 июня в Петербурге пройдет фестиваль «Кабинет редкостей» — площадка для диалога о природе коллекционирования. Проект вырос из выставки «Мне нравится», прошедшей в ноябре 2024 года в галерее «Сегоднязавтра». Фестиваль раскрывает современное значение собирательства и задает вопрос: частная коллекция сегодня — это инвестиционный актив или архив эмоций? «Кабинет редкостей» объединит пять культурных площадок Петербурга и раскроет пять граней коллекционирования.
Кураторы проекта — аналитик дизайна Ксения Бандорина и предметный дизайнер Стася Шевчук.
В ARTMaley Gallery покажут графику и живопись, которые отражают фигуру собирателя: его амбиции, эстетику и роль хранителя культурного кода. В бутике-отеле Indigo поговорят о собирательстве как о финансовой стратегии, рациональном потреблении и инвестиции в будущее. Галерея «Сегоднязавтра» представит объекты дизайна в качестве носителей памяти, а студии Bulthaup — как страсть и эксперимент. Галерея Императорского фарфорового завода «Амбар Буржуа» расскажет истории семейного коллекционирования в уникатах российского авторского фарфора.
В программе фестиваля — тематические лекции об эволюции коллекционирования, встречи с экспертами арт-рынка, бизнес-коллекционерами и паблик-токи об исторических формах собирательства и современных иррациональных и цифровых NFT-архивах.
«Мы анализировали коллекционирование через призму науки, но в итоге пришли к тому, что его сердце — это интуиция. Каждая коллекция, даже самая рациональная, хранит личную историю. Именно эта двойственность делает ее живой», — рассказывает сокуратор проекта Ксения Бандорина.
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