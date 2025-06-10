В Петербурге стартует фестиваль коллекционного дизайна «Кабинет редкостей»

В программе фестиваля — тематические лекции об эволюции коллекционирования, встречи с экспертами арт-рынка, бизнес-коллекционерами и паблик-токи об исторических формах собирательства и современных иррациональных и цифровых NFT-архивах.

«Мы анализировали коллекционирование через призму науки, но в итоге пришли к тому, что его сердце — это интуиция. Каждая коллекция, даже самая рациональная, хранит личную историю. Именно эта двойственность делает ее живой», — рассказывает сокуратор проекта Ксения Бандорина.

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