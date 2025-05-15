Фамфатальные раковины, посмодернистские сервизы и датские эблескивер-пуфики: дизайн-фавориты мая

Как почувствовать себя на солнечном Амальфитанском побережье, где умеют подать даже элементарные паппарделле с шиком? Ciao, коллекция тончайшего (почти прозрачного на свету!) столового фарфора «Мемфис» от бренда Shirokov (новое имя в «Доме Фарфора»). Над ней трудилась арт-директор, художница и стилист (много лет оформляет витрины магазина на Неглинной) Наталия Обухова.

Сервиз из 16 (неповторимых!) предметов — отражение духа итальянского дизайна 1980-х годов — яркий, насыщенный, немного хулиганский, как тэншн между Адриано Челентано и Орнеллой Мути в «Укрощении строптивого». Считываем: отныне и вы запрограммированы на нескучное (в интерьере и в гастрономии!) — рука над тарелкой-оммажем плану парковки от Этторе Соттсасса (осторожно, постмодерн!) сама потянется приправить сибаса соленым лимоном, а ванильное семифредо — перцем серрано.

По секрету: «Мемфис» обязательно будет расширяться. Ждем кофейные пары для эспрессо с цедрой (итальянцы говорят, возвращает желание жить), чайный набор, идеально вписывающийся в романтик дачных вечеров, и гранд-блюда, в которых легко сервировать ужин на всю семью.

Нотабене! Миксуйте принты в интерьере, как миланские фэшиониста — стритвир и кутюр, и создавайте свой собственный сет-дизайн дня. В пейринг к «Мемфису» — супрематические тарелки «Волшебные фрукты» (заверните ту, что с гранатом и грушей!), глубокая чашка-праздник из дебютного сета «Цирк» (порадует маленьких ценителей фарфора!), а блюдце-незабудка «Гербарий» — на десерт.