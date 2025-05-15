Фамфатальные раковины, посмодернистские сервизы и датские эблескивер-пуфики: дизайн-фавориты мая

Фэшн-домоседы, прием! Чилим в строго модных четырех стенах: собрали сверхновое вау предметного дизайна — от великих артизанов Zanat до суперфункционального Asko.
Omoikiri
Раковина Omoikiri
Бренд Omoikiri — с японскими корнями (отсюда традиции, экологичность + технологичность), производством в 5 странах (перфекционисты берут лучшее из каждой) и штаб-квартирой в Петербурге (конечно!) — давно сделал кухонные мойки произведением от кутюр. Модный пантон включает тосканский красный, солнечно-лимонный (привет, Сицилия!), бирюзовый, как вода Итальянской Ривьеры, глубокий индиго, королевский зеленый. Инновационный природный материал Natceramic (Natural Ceramic) — смесь глин, минералов и пигмента — после обжига затвердевает как камень и потом покрывается глазурью. В итоге краски не выцветают, поверхность трудно поцарапать и легко мыть. Вангуем, что под эту мойку владельцы не один сезон будут подбирать посуду — как украшения к наряду от любимого дизайнера.
Asko
Сет Asko
Бренд Asko и художник Максим Кашин складывают фэшн-оригами в квартире, как Йоджи Ямамото — в ателье! В угол вытянули русский авангард, подвернули вверх шведскую функциональность, и вот, пожалуйста, — нам-надо-всё-сет бытовой техники (впрочем, даже не бытовой, а экстраординарной). Черный куб — духовой шкаф, выдающийся по своему функционалу (он и гриль, и СВЧ, и пароварка), — ничем не выдает свое присутствие в интерьере (пустое пространство — высшее искусство, сказал Рик Оуэнс, и мы согласились!). Вакууматор, больше похожий на сверхъестественный модуль из «Дюны», работает с пряностями по назначению (ни грамма мимо). А в дом истинного минималиста без визуального шума, но безапелляционно встраиваются гениально эргономичные кофемашина и винный шкаф — в этих гурманских акцентах, говорят, та самая истина. Кстати, тем, кто задумался о глобальной реновации (весна!), — референс-рецепт от Asko прямо с выставки Artdom: черное, белое, металл, много зеркал и работа с кривыми уровня Захи Хадид.
Zanat
Нравится, нравится, нравится (тем самым голосом из рилса). В концепт-бутиках Galerie 46 спрятаны чистой воды бриллианты коллекционной арт-мебели. Салютуем боснийскому бренду Zanat — его создатели Орхан Никшич и Марк Бартолини возродили семейный скилл резьбы по дереву (технику со 150-летней историей ЮНЕСКО включило в список нематериального наследия) и «поженили» ремесло и дизайн. Mustbuy: многофункциональный и АРТистичный табурет-столик Nera с резьбой ручной работы (от этого каждый — неповторимый). Засматриваемся самым пристальным образом на ширму-вуаль из массива клена Veo (ну это невозможно красиво!), созданную Себастьяном Херкнером (экс-протеже Стеллы Маккартни), и совершенно точно освобождаем в своей жизни (и домашней бильярдной) место под расписанный тату-резьбой табурет Tattoo от архиталантов: Герта Вингорда (архитектор люкс-отелей из путеводителя Michelin) и Сары Хелдер (в портфолио — посольство Швеции в Вашингтоне!).
Morelli
Ручка Morelli
Нам открылась истина (и все двери) — когда мы нажали «купить» дверную ручку Morelli: дом-комендаторе с почти столетней историей (как Ferrari, но в мире интерьеров) объединился с корифеем предметного дизайна Димой Логиновым (любовь и дружба с Cartier, Axolight и Preciosa!), и вот премьера: капсульная коллекция The Impressions. Образ каждой из пяти maniglie («дверных ручек» по-итальянски!) — оммаж деконструктивизму, ар-деко и модернизму. За основу взят монохром концерт-холла Уолта Диснея в Лос-Анджелесе от Фрэнка Гери, строгий ритм небоскреба Крайслер-билдинг Уильяма Ван Алена и брутальный автобусный терминал Port Authority в самом центре Нью-Йорка («Такой большой и такой центральный»). Эту дихотомию правил-без-правил мы точно забираем к себе домой.
«Дом Фарфора»
«Дом Фарфора» накрыл на стол коллекцию «Мемфис», вдохновленную Этторе Соттсассом: теперь микросхемы основателя объединения легендарных бунтарей Memphis есть у вас дома
Коллекция «Мемфис» Shirokov, «Дом Фарфора»
Как почувствовать себя на солнечном Амальфитанском побережье, где умеют подать даже элементарные паппарделле с шиком? Ciao, коллекция тончайшего (почти прозрачного на свету!) столового фарфора «Мемфис» от бренда Shirokov (новое имя в «Доме Фарфора»). Над ней трудилась арт-директор, художница и стилист (много лет оформляет витрины магазина на Неглинной) Наталия Обухова.
Сервиз из 16 (неповторимых!) предметов — отражение духа итальянского дизайна 1980-х годов — яркий, насыщенный, немного хулиганский, как тэншн между Адриано Челентано и Орнеллой Мути в «Укрощении строптивого». Считываем: отныне и вы запрограммированы на нескучное (в интерьере и в гастрономии!) — рука над тарелкой-оммажем плану парковки от Этторе Соттсасса (осторожно, постмодерн!) сама потянется приправить сибаса соленым лимоном, а ванильное семифредо — перцем серрано.
По секрету: «Мемфис» обязательно будет расширяться. Ждем кофейные пары для эспрессо с цедрой (итальянцы говорят, возвращает желание жить), чайный набор, идеально вписывающийся в романтик дачных вечеров, и гранд-блюда, в которых легко сервировать ужин на всю семью.
Нотабене! Миксуйте принты в интерьере, как миланские фэшиониста — стритвир и кутюр, и создавайте свой собственный сет-дизайн дня. В пейринг к «Мемфису» — супрематические тарелки «Волшебные фрукты» (заверните ту, что с гранатом и грушей!), глубокая чашка-праздник из дебютного сета «Цирк» (порадует маленьких ценителей фарфора!), а блюдце-незабудка «Гербарий» — на десерт.
BoConcept
Оставляем (и обставляем) место для сладкого! Международные визионеры артдекора BoConcept вместе с дизайнером Шарлоттой Хёнке (гуру функциональной эстетики) и арт-директором Хеленой Кристенсен (муза Dolce & Gabbana и фотограф dolce flora vita!) подают хюгге с петербургским вкусом
Выбираем цвет настроения: взбитые сливки или ультрамодный blossom
Мини-пуф, похожий на моти с сакурой, женит Восток и Запад и дополняет любой интерьер
Кремовые завитки реальны на 10 из 10 (шефкондитеры, хотим ответный десерт-кресло!)
Столик вишневого цвета рифмуем с вазой из коллекции Sweet Art (арт-ин-хаус: поставить в нее ветку магнолии и ждать флор-феерию!)
Чувствуете запах датских булочек прямиком из старейшей пекарни Reinh van Hauen в Копенгагене (славной виенбротами с марципаном!)? Это все мягкие формы (как завитки взбитых сливок) и кремовая вуаль ткани в новой коллекции мебели и интерьерных десертов Sweet Аrt.
В акцентном кресле (в белом букле!) с функцией разворота — забравшись с ногами, читать «Хюгге. Датское искусство счастья». Или решать головоломки-виммельбухи — оно отлично впишется в детскую без риска быть разрисованным (спасибо пропитке — молекулярному щиту от красящих неприятностей!). А на мягких пуфах цвета зефира и бутонов вишни — медитировать с открытыми глазами, впитывая фотопанно с нежными пионами, графичными маками и лепестками тюльпанов! Их сделала и вписала в интерьер Хелена Кристенсен, увлеченная фотографией со времен работы с Ричардом Аведоном и Патриком Демаршелье!
Оттеняют все кремовое, воздушное и сказочное — мягкий ковер (никаких углов, уютный и просто идеальный круг), подсвечники и ваза, похожие на знаменитый датский эблескивер (только вместо малинового джема начиняем первые свечами, а вторую — маргаритками!).
А вишенкой в пространство — столик вишневого цвета — оммаж подставкам для тортов. И меняем жизнь-диету (с подсчетом радостей, как калорий) на датскую дольче вита.
Eburet
Петербургские профи 3D-печати Eburet поддержали тренд на мермейдкорные арт-писы и выпустили полупрозрачную вазу-ракушку для образцового весеннего икебана-сета. А еще приготовили для петербуржцев мастхэв для майского завтрака на траве — плед-одеялко Coco в виде цветка-яичницы!
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