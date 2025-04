Объектов—ошибок собралось так много, что кураторы решили разделить выставку на две главы. В первой — отдельные бренды, так и независимые дизайнеры, арт-директора, архитекторы и многие другие. Среди них — типограф (афиши с его версткой развешаны по всей Москве, а граф-фрики знают его по каналу PlayFace Typefoundry) и арт-директор Вова Коломейцев, архитекторы Вова Спакис и Оля Кулиш (один из известных проектов их студии AKME —Bolshecoffee Roasters на Марата), бренд современной (и по-шведски минималистичной!) посуды и объектов «Дом высокой культуры быта», петербургская студия (ручного!) текстильного дизайна «Жучка», художник и иллюстратор (ее детские книги рвут топы продаж издательства «Самокат»!) Наташа Югай, арт-директор Сережа Клещев (автор самой узнаваемой айдентики Уральской биеннале и московской биеннале современного искусства), архитектурное бюро 5:00 am (чайная «Крестецкая строчка» их рук дело!), бренд одежды 5 o’COAT, главные по переработке пластика 99Recycle, студия концептуальной мебели и аксессуаров Aesthetic Objects, бренд украшений alvaar (с ними зацвел весь Петербург!), дизайн-студия и бренд Delo, бренд предметов интерьера из переработанного пластика Eburet, экспериментальная дизайн-студия (авторы поп-ап павильона на территории ЛенПолиграфМарша Forget who you are) Kidz, практика Юлии Хомутской LETTER YOU, проект Random Projects Studio, бренд одежды и обуви RAZUMNO, бренд посуды и аксессуаров из стекла Solid Water и сверхмодный Дом Ushatava.