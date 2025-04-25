Даже топ-дизайнеры и мастодонты арт+фэшн иногда ошибаются. И не боятся это показать!
Выставка «Часть процесса: ошибки, несовершенства и случайности в дизайне» открылась 11 апреля в пространстве «Координата». Кураторы, дизайнеры Дарья Курятникова и Наташа Кирикова, собрали работы локальных авторов из Москвы и Петербурга в разных дисциплинах — от моды и интерьера до арт-объектов и типографики. Вместо того чтобы прятать ошибки, они показали их как источники новых идей и экспериментов.
«Проектировать без ошибок невозможно — весь вопрос в том, как к ним относиться. Они часто воспринимаются как что-то разрушительное, чего следует избегать любой ценой. Но ошибки, несовершенства и случайности в дизайне также помогают преодолеть привязанность к стандартным методам и решениям в проектировании: именно они часто провоцируют на выход за устоявшиеся рамки и на исследование нового. Ошибки не стоит романтизировать: это важный сигнал в ходе работы, который помогает понять — что-то пошло не по плану», — комментируют кураторы проекта Дарья Курятникова и Наташа Кирикова.
Объектов—ошибок собралось так много, что кураторы решили разделить выставку на две главы. В первой — отдельные бренды, так и независимые дизайнеры, арт-директора, архитекторы и многие другие. Среди них — типограф (афиши с его версткой развешаны по всей Москве, а граф-фрики знают его по каналу PlayFace Typefoundry) и арт-директор Вова Коломейцев, архитекторы Вова Спакис и Оля Кулиш (один из известных проектов их студии AKME —Bolshecoffee Roasters на Марата), бренд современной (и по-шведски минималистичной!) посуды и объектов «Дом высокой культуры быта», петербургская студия (ручного!) текстильного дизайна «Жучка», художник и иллюстратор (ее детские книги рвут топы продаж издательства «Самокат»!) Наташа Югай, арт-директор Сережа Клещев (автор самой узнаваемой айдентики Уральской биеннале и московской биеннале современного искусства), архитектурное бюро 5:00 am (чайная «Крестецкая строчка» их рук дело!), бренд одежды 5 o’COAT, главные по переработке пластика 99Recycle, студия концептуальной мебели и аксессуаров Aesthetic Objects, бренд украшений alvaar (с ними зацвел весь Петербург!), дизайн-студия и бренд Delo, бренд предметов интерьера из переработанного пластика Eburet, экспериментальная дизайн-студия (авторы поп-ап павильона на территории ЛенПолиграфМарша Forget who you are) Kidz, практика Юлии Хомутской LETTER YOU, проект Random Projects Studio, бренд одежды и обуви RAZUMNO, бренд посуды и аксессуаров из стекла Solid Water и сверхмодный Дом Ushatava.
Все экспонаты выставки перемешаны, чтобы зритель видел ход идей, а не бренды. К проекту записали аудиогид — узнать реальные истории создателей каждого из объектов можно в формате голосовых от друзей. Один эпизод — одна история. Здесь в открытую говорят об ошибках, чему вторит даже сет-дизайн экспозиции — архитектура буквально построена на прозрачности.
Параллельно выставке доступна и образовательная программа — с лекциями, мастер-классами и экскурсиями.
«Координата» — это пространство современного дизайна, созданное Петербургским государственным университетом промышленных технологий и дизайна в 2022 году. Здесь выставляется, хранятся и исследуются работы современных дизайнеров и проводятся просветительские события, мастер-классы и лекции. «Координата» постоянно сотрудничает с локальными брендами, такими как Eburet, Delo Design и другие. Создатель пространства — графический дизайнер, выпускница первого потока «Практик кураторства» Bang Bang Education Дарья Курятникова. Интерьером пространства занимался Дмитрий Каменский — основатель архитектурной студии «OWN». А весь визуал к проектам делают в студии Артема Матюшкина Non-Objective.
Выставка «Часть процесса: ошибки, несовершенства и случайности в дизайне» открыта с 11 апреля по 22 июня в пространстве «Координата» на Вознесенском проспекте, 44–46.
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