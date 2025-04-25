Выставка «Часть процесса: ошибки, несовершенства и случайности в дизайне» открылась 11 апреля в пространстве «Координата». Кураторы, дизайнеры Дарья Курятникова и Наташа Кирикова, собрали работы локальных авторов из Москвы и Петербурга в разных дисциплинах — от моды и интерьера до арт-объектов и типографики. Вместо того чтобы прятать ошибки, они показали их как источники новых идей и экспериментов.

«Проектировать без ошибок невозможно — весь вопрос в том, как к ним относиться. Они часто воспринимаются как что-то разрушительное, чего следует избегать любой ценой. Но ошибки, несовершенства и случайности в дизайне также помогают преодолеть привязанность к стандартным методам и решениям в проектировании: именно они часто провоцируют на выход за устоявшиеся рамки и на исследование нового. Ошибки не стоит романтизировать: это важный сигнал в ходе работы, который помогает понять — что-то пошло не по плану», — комментируют кураторы проекта Дарья Курятникова и Наташа Кирикова.