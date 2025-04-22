Просыпайтесь! В Петербурге открылся Askona Home

Бренд, зарекомендовавший себя как эксперт в области здорового сна, помогает разбудить вдохновение, щедро делится интерьерными идеями и дает возможность сразу воплотить их в своем гипермаркете в ТРК «Питер Радуга».
За 35 лет (красивая дата отмечается в этом году) Askona стала крупнейшим производителем товаров для сна в России и Восточной Европе. С брендом знакомы 9 из 10 россиян. За пределы спальни компания вышла уже лет 5–6 назад, когда стало очевидно, что это нужно клиентам. Начали с дивана с анатомическим матрасом, востребованного у обитателей однушек и у всех, кто не имеет отдельной спальни. Потом ассортимент расширился, появились кухни, другая мебель, аксессуары. Активно развивалось направление домашнего текстиля, и в какой-то момент стало ясно, что Askona готова обеспечить все возможные интерьерные потребности. Так компания стала открывать гипермаркеты Askona Home. Петербургский — уже четвертый в России.
Рум-тур
В соответствии с названием «гипермаркет» Askona Home в ТРК «Питер Радуга» не просто большой, а очень большой: он занимает целых два этажа. На площади почти 5,5 тысячи кв. метров расположились более 8 тысяч разнообразных товаров — от пушистых полотенец для ванной до офисных кресел и аромадиффузоров.
Но дело не только в том, что все необходимое для дома теперь можно купить в одном месте. Компания поставила перед собой задачу создать комфортную и вдохновляющую среду для покупок. Магазин устроен как иммерсивный шоурум, где посетитель может буквально примерить готовые интерьеры и даже целые квартиры, повторяющие реальные проекты застройщиков.
В них и в тематических корнерах созданы модные и эффектные интерьеры в разных стилях. С ощущением, что здесь действительно кто-то живет. В одной комнате можно заметить коврик для йоги, в другой на стене висит гитара, а в детской стоит игровая приставка: так и манит задержаться на пару часов. Мы привыкли рассматривать такие в Pinterest перед забегом по мебельным салонам. Askona Home предлагает повторить картиночную обстановку дома — в точности или отчасти, — приобретя все необходимое тут же. Спокойно, неспешно и без стресса.
Психология дома
Дом — это то место, где мы спасаемся от внешней жизни с ее высокими скоростями и зашкаливающим напряжением. Подчеркнуто натуральные материалы и рукотворные фактуры, которых приятно касаться рукой, успокаивают и приближают к природе.
Мебель играет важную роль в создании не только физически, но и психологически комфортной среды. Новые модульные диваны Molto от Askona Home, разработанные Марией Гуржовой, как раз такие. Выпускница Британской высшей школы дизайна, Мария называет себя дизайнером-гуманистом, а мебель, которую создает, — мебелью-антистресс. Даже смотреть на Molto максимально приятно: в нем нет утяжек, акцентной строчки, подлокотников, только приятные глазу мягкие и округлые формы. А уж как приятно на нем сидеть! Анатомически удобная посадка дивана разрабатывалась целых 10 месяцев. В итоге родилась идея эластичных ремней: плетущиеся вручную, они создают необходимую степень жесткости и ощущение упругой поддержки. Модульная структура дивана, состоящего из мобильных пуфов, позволяет экспериментировать с расположением в пространстве, трансформируя его — в том числе в удобное спальное место.
Функциональные особенности
Возможность изменения пространства под меняющиеся нужды — один из важных трендов в современном дизайне. И в Askona Home можно найти массу удачных идей быстрых мобильных решений. Наш фаворит — шкаф-кровать Wall Bed Life Time Ice. Полноценное спальное место прячется в неглубоком шкафу, превращая гостиную с уютным диваном в спальню. Кроме примеров временного зонирования мебелью, представлено еще немало вариантов, как обновить интерьер без ремонта (спойлер: детали меняют все).
Теплая сдержанность
Прохладные оттенки, нордическая сдержанность, подчеркнутое удобство — скандинавский стиль занял прочное место в наших сердцах, и Askona Home учит взаимодействовать с ним так, чтобы обстановка не стала скучно утилитарной. Одно из красивых решений — например, разбавить прохладу общего колористического фона яркими деталями и живыми растениями. И да, современный «сканди» понемногу дрейфует в сторону «джапанди» (japan+scandi), который приветствует теплые, заземляющие оттенки.
Все в порядке
От японской интерьерной традиции современные дизайнеры взяли не только внимание ко всему природному, натуральному, настоящему, но и умение избавляться от лишнего. В том числе вещей (у вас их тоже много, да?), которые становятся настоящей проблемой в небольших пространствах. Для них дизайнеры бренда создали вместительные комоды и шкафы повышенной функциональности, чтобы быстро убирать и легко находить. Последнему особенно способствуют решения с прозрачными дверцами, такие есть и в гостиных, и в кухнях: стеллажи с посудой дополнительно оснащены подсветкой, удачно подчеркивающей достоинства керамики и фарфора, — тоже от Askona Home.
Цвет сезона
Цвета в интерьерах становится больше, причем в моде непростые оттенки вроде нюансов желтого и пыльный розовый. Поход в Askona Home — хороший повод перестать бояться цвета и вспомнить, как он работает. Начать можно с самого безопасного способа — акцентного текстиля, посуды и аксессуаров: в ассортименте бренда скатерти, салфетки, вазы, коврики и даже ароматические свечи актуальной палитры (они собраны вместе для удобства покупателей). А дальше уже перейти к более смелым решениям и сменить мебельную палитру. Колористика работает как визуальный витамин. Именно такое бодрящее воздействие имеют варианты с цветными панелями. Не зря современные дизайнеры активно переосмысливают актуальные стили веселых 60-х, к которым они отсылают.
Тренды в Askona Home представлены наглядно и ярко. В большом разнообразии (мода сегодня не диктует, а предлагает каждому варианты) непременно найдется тенденция, которая более всего соответствуют образу жизни и вкусам конкретного покупателя. Плюс на помощь готов прийти специалист дизайн-студии: определиться со стилем, оттенками, деталями и вообще дизайн-проектом будущей квартиры предлагается бесплатно.
И конечно, здесь можно приобрести новый матрас (их тут огромное количество!), подобрать подушку по индивидуальным замерам, сделанным с помощью 3D-cканера, и решить все назревшие вопросы со сном.
Но в компании не сомневаются, что человек, который один раз побывает в гипермаркете, будет возвращаться снова: обустройство дома — процесс бесконечный, особенно когда он организован так комфортно.
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