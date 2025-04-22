Просыпайтесь! В Петербурге открылся Askona Home

Рум-тур

В соответствии с названием «гипермаркет» Askona Home в ТРК «Питер Радуга» не просто большой, а очень большой: он занимает целых два этажа. На площади почти 5,5 тысячи кв. метров расположились более 8 тысяч разнообразных товаров — от пушистых полотенец для ванной до офисных кресел и аромадиффузоров.

Но дело не только в том, что все необходимое для дома теперь можно купить в одном месте. Компания поставила перед собой задачу создать комфортную и вдохновляющую среду для покупок. Магазин устроен как иммерсивный шоурум, где посетитель может буквально примерить готовые интерьеры и даже целые квартиры, повторяющие реальные проекты застройщиков.