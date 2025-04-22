Бруталистские шезлонги, маринистские сервизы и чашки полька-дот: апрельские хиты предметного дизайна

Без такого устройства не обходятся лучшие дома Европы и Филадельфии (не шутка — в США больше половины домов оснащены измельчителем отходов). Зачем нужен диспоузер? Для удобства, чистоты и минимизации усилий. Не надо думать, куда деть чайную заварку и остатки еды с тарелки или лепестки артишока и очистки сельдерея, — чистить и резать можно прямо в мойке. Потом достаточно нажать кнопку, и диспоузер раздробит отходы и смоет их в канализацию, заодно прочистив трубы. Не будет больше засоров (устройство мощное, мотор запускается сразу и поддерживает максимальное число оборотов во время работы), бактерий и неприятных запахов. А совесть перестанет напоминать, что пищевые отходы отправляются не в компост, а на общий полигон и увеличивают парниковый эффект. Диспоузер — экологичная штука, ведь при его использовании на свалки попадает меньше мусора, а современные очистные сооружения умеют превращать отходы в органические удобрения и биогаз.

И как всегда у Omoikiri, это красиво. Narage Slim — компактный и тихий электрический прибор. Уровень мощности варьируется в соответствии с потребностями семьи, а расход энергии невелик.

Его легко установить под любой металлической или керамогранитной мойкой. Сама модель представлена в двух модных цветах: оранжевом и azur blue (морской волны) — открывайте шкафчик и любуйтесь. Пневматическую кнопку и выпуск можно подобрать в соответствии с дизайном всей кухни.