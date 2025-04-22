Бруталистские шезлонги, маринистские сервизы и чашки полька-дот: апрельские хиты предметного дизайна

Теперь дом — это музей: отменяем квартиру высокой культуры быта в пользу приватного MOMA и Гуггенхайма: нашли вам амбициозные объекты дизайна в частную коллекцию!
Morelli
Суперзвезда дизайна у вас дома: эта дверная ручка Morelli — коллаборация гениев хоум-фурнитуры, флорентийской семьи Морелли, и верховного предметного дизайнера России Димы Логинова (в его портфолио — сотрудничество с Artemide, Cartier и Vitra!). На двоих у них — целая полка дизайн-«Оскаров», в том числе награды Red Dot, а теперь и коллекция The Impressions: дизайн каждой из пяти дверных ручек Логинов придумал под впечатлением от шедевров современной архитектуры. В мудборде — штаб-квартира Louis Vuitton в Токио от Джуна Аоки и Питера Марино, Концертный зал имени Уолта Диснея от Фрэнка Гери и автовокзал в Тье от Эммануэля Комбареля и Доминика Маррека (ручка Morelli на фото — оммаж этому шедевру из Франции!).
Императорский фарфоровый завод
Малевич и Лепорская, Суетин и Щекатихина-Потоцкая — и супрематисты, и неосказочники делали росписи и формы для ЛФЗ. Теперь их работы — в собраниях главных музеев страны, как и работы Веры Бакастовой: с 12 апреля фарфоровые архитектурные инсталляции и посуду ведущего художника Императорского фарфорового завода показывают на персональной выставке «Взаимодействие» в Главном штабе Эрмитажа. Спойлер: вам невыносимо захочется похитить из Эрмитажа гигантские вазы Бакастовой — в цветах, которые рифмуются и с корпусом трудов Татьяны Мавриной, и с лучшими коллекциями Jacquemus, Loewe и Hermès. Так что вот вам мерч: дико модная в этом сезоне чашка, которую Вера украсила рисунком полька-дот!
Galerie 46
От заслуженных Minotti и Flos до модных New Works: команда концепт-бутиков Galerie 46 везет в Петербург только хорошие новости из мира дизайна, и вот премьера: сделанные вручную мебель и объекты Zanat от братьев Никшичей — оммаж модернизму и первобытному искусству. Что действительно переводит Zanat в ранг collectible art — это традиционная боснийская резьба кониц: ее занесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО силами компании, а знания об этой многовековой технике перешли братьям от прапрадеда. В нашу домашнюю коллекцию уже попросились полуметровые подсвечники Play & Burn, бруталистский шезлонг Kalia (хэллоу, Броуди!) и ширма орехового дерева Veo (это шедевр, который можно передать по наследству — или сразу в музей!).
Omoikiri
У вас еще нет измельчителя отходов? Тогда мы идем к вам с прогрессивным диспоузером от Omoikiri — бренда, который вывел на подиумы кухонные мойки и смесители, продуманные в каждой детали, как внешне, так и внутренне
Без такого устройства не обходятся лучшие дома Европы и Филадельфии (не шутка — в США больше половины домов оснащены измельчителем отходов). Зачем нужен диспоузер? Для удобства, чистоты и минимизации усилий. Не надо думать, куда деть чайную заварку и остатки еды с тарелки или лепестки артишока и очистки сельдерея, — чистить и резать можно прямо в мойке. Потом достаточно нажать кнопку, и диспоузер раздробит отходы и смоет их в канализацию, заодно прочистив трубы. Не будет больше засоров (устройство мощное, мотор запускается сразу и поддерживает максимальное число оборотов во время работы), бактерий и неприятных запахов. А совесть перестанет напоминать, что пищевые отходы отправляются не в компост, а на общий полигон и увеличивают парниковый эффект. Диспоузер — экологичная штука, ведь при его использовании на свалки попадает меньше мусора, а современные очистные сооружения умеют превращать отходы в органические удобрения и биогаз.
И как всегда у Omoikiri, это красиво. Narage Slim — компактный и тихий электрический прибор. Уровень мощности варьируется в соответствии с потребностями семьи, а расход энергии невелик.
Его легко установить под любой металлической или керамогранитной мойкой. Сама модель представлена в двух модных цветах: оранжевом и azur blue (морской волны) — открывайте шкафчик и любуйтесь. Пневматическую кнопку и выпуск можно подобрать в соответствии с дизайном всей кухни.
Dantone Home
Давайте обставлять дома как петербуржцы. То есть удобной мебелью, которая вписывается в любой, в том числе классический, интерьер. Именно такие диваны, консоли, кровати, столики и все остальное, необходимое для жизни, можно найти в Dantone Home
Письменный стол из коллекции Pattern, дизайнер Джеймс Паттерсон; стул «Болдер», дизайнер Дэвид Джирелли
Стол, консоль, тумбочка из коллекции City, дизайнер Джеймс Паттерсон; диван «Калгари»
Бренд отмечает в этом году 10 лет. Dantone Home предложил подход, которого не существовало на рынке: дизайнерская разработка, стиль вне времени, местное производство, контроль качества и приятная для продукции премиум-класса цена. Концепция была немедленно оценена: за эти годы открылись шоурумы в девяти городах (среди них Дубай), выпущено множество коллекций, созданы интерьеры тысяч квартир, домов, апартаментов, гостиниц.
Это мебель для жизни — практичная и при этом эффектная. На диване — как на облаке, письменный стол помогает полету воображения (но остается устойчивым), стеллажи и комоды, кажется, сами раскладывают всё по местам, в общем, владельцам гарантирована легкость бытия.
С Dantone Home работают и именитые дизайнеры из разных стран, и молодые российские авторы.
Бестселлерами давно стали коллекции, выпущенные в сотрудничестве с англичанином Джеймсом Паттерсоном. Его корпусная мебель из дуба отлично приживается в эклектичных гостиных, где соседствуют новые вещи, современное (и не только) искусство, бабушкино наследство, винтаж с Уделки и прочее любимое, накопленное годами.
Основатель одноименной лондонской студии Дэвид Джирелли — поклонник респектабельного сканди-шика и функционального баухауса. Но его стулья, стеллажи, светильники как влитые встают в классические кабинеты и столовые.
Выпускнице Строгановки Марии Пустоваловой мы обязаны диванами «Марли», «Брера», «Лагом», кроватями и другой мягкой мебелью, которая обволакивает хозяев своим комфортом.
В новом сезоне ждем бионические обтекаемые формы мягкой мебели, коллекции от новых авторов — сотрудничество с зарубежными мастерами продолжается и расширяется.
Tkano
Море нас волнует. Раз. И два — нас волнует земля. Законодатели мод из агентства WGSN объявили природные темы и фактуры одной из главных тенденций-2025. Российский бренд Tkano спешит с новинками на всех парусах
Салатник Cockle из коллекции Sea treasures
Тарелка из коллекции Volcano
Тарелка из коллекции Eclipse
В интерьере сразу повеяло бризом. Он, как и положено, то дует свежестью с моря, то несет назад горячий воздух с побережья.
Коллекция Tkano «Sea treasures» собрала на стол сокровища морских глубин. В голубых полосках волн плещутся крабы, лангустины и морские коньки. Салатники и сервировочные тарелки мимикрировали под кораллы и ракушки. В новой серии представлены предметы сервировки и текстиль — подушки, салфетки, дорожки на стол. Морская тема преподнесена деликатно — дом не превращается в подводное царство, синева не заливает пространство. Декор легко сменить, убрав его до следующего раза, когда захочется переехать в солнечный прибрежный городок.
Новинки линии Essential, наоборот, приближают к земле. Обожженная глина, натуральный камень, остывающая лава — горожанин скучает по первозданной природе (тренд получил название fired earth — обожженная земля). За нее в ассортименте Tkano теперь отвечает посуда Volcano и Eclipse. Это тарелки и салатники из фарфора с грубой фактурой приглушенных натуральных цветов. Достаточно поместить один из них на стол с нейтральной сервировкой — и интерьер заиграет по-новому.
Так что претворяем в жизнь летние планы досрочно и разнообразно: организуем морской курорт и горный глэмпинг у себя дома уже сейчас.
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