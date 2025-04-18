Как искусствовед Полина Бондарева собрала в собственной квартире топовую коллекцию совриска: от диджитал-арта Николая Онищенко до кинетического искусства Сергея Деникина?

Отрицание, торг, принятие — как согласовать с семьей кровожадные сцены в спальне и стеклянный объект на канате в гостиной?

Когда мы переехали в новую квартиру в Петербурге, то столкнулись с тем, что в клубном доме уже был «предустановленный» застройщиком дизайн. И первое, что мы сделали, чтобы присвоить себе пространство, — заполнили его искусством и объектами предметного дизайна. В коллекции, которую я собираю уже давно, есть и культовые «арт-тяжеловесы» Виталий Пушницкий, Кирилл Челушкин, Евгений Антуфьев, Григорий Майофис, но много и молодого искусства вроде Оли Австрейх, которая только что стала резидентом Tracey Emin Artist Residency (TEAR) — престижной программы, основанной культовой британской художницей Трейси Эмин; монохромных пейзажей Анны Деминой, а также трехметровых берез с мантрами человека-загадки Федора Хиросигэ.

Мне нравится ротировать искусство между всеми моими адресами — офисами школы Masters и квартирами в Москве и Петербурге, загородным домом и даже заводом мужа на территории московского «Технополиса» (Илья Рашкин — основатель и генеральный директор группы компаний TGE и создатель первого российского электрогрузовика EVM PRO. — Прим. ред.): там находятся мои подарки — инсталляция Екатерины Соколовской, которая когда-то была выставлена в Музее современного искусства «Гараж», а еще (на день рождения!) огромный «кастомный» 300-метровый мурал от Миши Most. Муж был безумно вдохновлен этим абсолютным попаданием в его эстетику — стрит-артовое переосмысление темы робототехники. Чуть менее он был рад появлению в спальне полотна дуэта Вилкина — Бегальской, где на очень нежном фоне разворачивается достаточно кровожадная сцена. Оно сменило брутальные картины с эротическими сюжетами из серии Natural History Петра Швецова. А еще семья не сразу поняла объект-инсталляцию из серии Bodegones Марии Кошенковой. Ее стеклянные скульптуры показывались, например, на 59-й Венецианской биеннале в павильоне Дании. Ко мне работа попала с персональной выставки из Marina Gisich Gallery, причем это двухчастная инсталляция, одна — у меня, а вторая — у самой Марины Гисич. Для меня этот объект — квинтэссенция мастерства и смыслов. С одной стороны, что-то бесформенное, но обладающее при этом огромной мощью, которую как бы сдерживает стекло. Считаю эту скульптуру невероятно глубокой и по исполнению,и по смелости высказывания — этот артефакт формирует пространство. Мужу не совсем понравилась аллюзия Кошенковой на nature morte, а если точнее, то на испанские и фламандские натюрморты.

Да, как будто это еще и Фрэнсис Бэкон и Хаим Сутин, продолжавшие экспрессионистически исследовать этот жанр.

Вот-вот. Пройдя стадии отрицания, торга и принятия, мы остановились на том, что место этой инсталляции над столом в гостиной, и оказалось, что в ее стеклянной поверхности совершенно удивительным образом отражается Малая Невка. Кстати, когда проезжаешь по набережной, то эту скульптуру можно разглядеть: она очень красиво выглядит в обрамлении панорамного окна.