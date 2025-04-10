Арт-медиация! Как основатель GATE31 Денис Шевченко собрал музей графики Ильи Кабакова и предметного дизайна Эйлин Грей?

Собственно, моя любовь к современному искусству зародилась после того, как я самостоятельно изучил все, что возможно, об архитектуре. Там, где я вырос, об этом никто не имел никакого представления. И это так сильно меня вдохновило, что я бы сказал: вся айдентика бренда Gate31 основана на культовой архитектуре ХХ века — от Людвига Миса ван дер Роэ до Фрэнка Гери и Захи Хадид. Мода не очень меня впечатляет, я ищу референсы в смежных индустриях. В этом году Gate31 исполняется десять лет, и я мечтаю сделать коллаборацию с какой-то важной петербургской институцией искусства. Когда я получил максимально полное представление об архитектуре, собрал серьезную библиотеку (она тоже хранится в моей петербургской квартире, поэтому я обожаю приезжать сюда и работать с книгами), то как-то заинтересовался совриском — и это оказалось бездонной темой. Все-таки звездные архитекторы появляются реже, чем любопытные художники. И, наконец, я открыл для себя предметный дизайн, которым сильно увлечен. Так всю «Икею» из квартиры постепенно вытеснили стеллаж Марселя Брейера, того самого архитектора-конструктивиста, который придумал снова супермодные кресла Wassily, стулья Jenette Фернандо Кампаны для Edra, стол и скамейка Bulthaup. Мне в их одноименной галерее дизайна не хотели продавать, говорили: «Денис, мы за этим столом едим, там все поцарапано уже». Но я уговорил: очень люблю вещи со следами жизни, меня они вообще не смущают. У меня много винтажа из петербургских Podra Store, Correct Form, Tonro Gallery и московского магазина Otsek Vintage, торшер Flos я вообще нашел на «Авито». Но самый акцентный предмет — это, конечно, «джинсовый» диван. Все обычно спрашивают: «Это что, Гарри Нуриев для Balenciaga?!» Но нет, это самый обычный бренд Kare, а диван сделан лет за десять до похожей модели Нуриева.