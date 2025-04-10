Арт-медиация! Как основатель GATE31 Денис Шевченко собрал музей графики Ильи Кабакова и предметного дизайна Эйлин Грей?

В своей петербургской квартире Денис Шевченко устроил твист из галереи коллекционного дизайна и небольшого музея современного иcкусства, где Эйлин Грей встречается с Тимуром Новиковым.
Основатель петербургского бренда Gate31 (главные в русской моде по минимализму!) так увлекся современным искусством и предметным дизайном, что квартира Дениса на Староневском превратилась в частный музей, где есть и «тряпочка» Тимура Новикова, и графика Ильи Кабакова, и редкие предметы архитектора-модерниста Эйлин Грей. Конечно же, мы напросились на арт-медиацию!
Культовый объект норвежского дизайна 1980-х Ekstrem Chair вместе с Денисом Шевченко расположился на фоне стеллажа от модерниста Марселя Брейера
Воспитание чувств: от «ИКЕИ» до «Имза»
Квартиру в пяти минутах от Московского вокзала я купил лет десять назад, когда стал часто бывать в столице по делам моего фэшн-бренда Gate31. Казалось бы, не самая очевидная для Петербурга локация, но я пожил и в коммуналках в центре, и в съемных квартирах в старом фонде сполна, поэтому сознательно выбирал новый дом с подземным паркингом и панорамными окнами с видом на город. К тому же мой дом так удачно расположен в тупике, что здесь всегда стоит абсолютная тишина. Ну и это, конечно, суперудобно: вышел из поезда — и сразу дома.
Каталог и скульптура — лимитированный мерч к выставке запрещенного китайского художника Ай Вэйвэя — делят полку с шахматным набором Umbra Wobble
Графика Ильи Кабакова (по работе этого культового художника-концептуалиста висит в каждой квартире Дениса) мэтчится с иконой дизайна — очень редкой ширмой Алвара Аалто. На пробковом пуфе Vitra — видеоарт Артема Максимова «По дороге из Пскова»
Дизайн-проект еще тогда мне нарисовала петербургский архитектор Саша Левина: я построил множество магазинов, но в планировках частных интерьеров тогда ничего не понимал. А вот до ремонта руки дошли только году в 2019-м, что в итоге оказалось к лучшему — например, обошлось без мраморного кухонного острова, который когда-то считался обязательным в модной квартире. В остальном же планировка во всем соответствует тому первому чертежу. Сначала, конечно, я очень бюджетно обставил все «Икеей» и постепенно заменял мебель. Если я нахожу идеальное сочетание, мне не хочется ничего нарушать, но я готов искать этот баланс столько, сколько потребуется. Сейчас могу сказать, что наконец вижу что-то похожее на финальный вариант.
На полках, помимо книг по архитектуре, притаилась скульптура из каучука из бестиария Дениса Прасолова. Над стеллажом парит серебряное крыло самолета работы художницы Марго Трушиной
Неваляшка Agatha in black скульптора Григория Орехова. Стальная версия «Агаты» успела дважды принять участие в международной ярмарке современного искусства Cosmoscow и войти в коллекцию Русского музея. Самолетик из мрамора — работа художницы Елены Артеменко
В моей московской квартире я сделал акцент на коллекционном дизайне: смотрю на культовые кресло Eames Lounge или диван Vladimir Kagan — и меня это так вдохновляет, что я оставил белые стены, чтобы ничего не отвлекало глаз, поэтому почти все искусство живет в Петербурге. Самую первую работу я купил 13 лет назад на одной из первых ярмарок совриска в лофт-проекте «Этажи», это была графика стрит-артиста и куратора Максима Имы. Ее я подарил своему другу детства, генеральному директору производства Gate31, так что всё в надежных руках. Он мне недавно прислал фото своего стола, над которым эта графика и висит. Я переслал фото Име — и он такой: «Ого! Это же 2007 год!»
Сентиментальный принцип и «Новая Академия»
Свою коллекцию я мог бы назвать сентиментальной. Мне отзывается то, что имеет какие-то связи и переплетения с моей жизнью. Я вырос в закрытом авиационном городке, мой папа — инженер самолетов, и я обожаю все, что связано с этой эстетикой. Объект в виде серебряного крыла самолета — работа Марго Трушиной. В 2020-м она выиграла грант Ruinart Art Patronat и на 8-й ярмарке Cosmoscow показала свой проект «Живой уголок». Самолетик, какие мы запускали в детстве, но не из бумаги, а из мрамора, сделала классная художница Елена Артеменко: повседневные объекты она превращает в каменные скульптуры. Кстати, название бренда Gate31 я придумал в аэропорту Сеула, когда ждал посадки: сложил выход на посадку и номер дома моего самого первого магазина одежды на Гороховой улице — 31.
В библиотеке идет дождь из керамических капель из концепт-стора «Палаты», на стене устроилась картина Алексея Гана, у дивана — столик BoConcept и торшер из коллаборации Hay с Ikea
Над изголовьем кровати нашла место работа художника-философа Дениса Патракеева
Резиновое «надгробие» дуэта Toiletpaper художника Маурицио Каттелана и фотографа Пьерпаоло Феррари для Gufram (лимитированая коллекция в тысячу штук) и графика из концепт-стора Le Store стали акцентами ванной комнаты
Конечно же, я не смог пропустить живопись петербургского исследователя урбанистического ландшафта Ильи Овсянникова — как-то у него в гостях в мастерской на Чернышевской увидел холст с моим любимым модернистским зданием 1970-х архитектора Александра Жука — аэропортом Пулково, известным в народе из-за своих световых фонарей как «пять стаканов». Самое удивительное, что этот холст абсолютно ювелирно вписался по размерам в гостиную. Я не особенно показывал свои приобретения, потому что думал, что коллекционирование — это такое серьезное дело, где важны не эмоция, а инвестиционная ценность, культурно-исторический бэкграунд и статус предмета. А я всегда покупал только то, что нравится мне, где я начинаю что-то чувствовать. Я этого стеснялся. А потом как понял! И вот иду я по последней Cosmoscow и вижу стенд нашей петербургской DiDi Gallery. Подхожу к владельцу галереи Ревазу Жвании, и тут он говорит: «Посмотри, наш новый художник Артем Максимов и его очень любопытный видеоарт “По дороге из Пскова”». А я во Пскове жил, у меня даже все машины принципиально зарегистированы на псковских номерах. Конечно, я с этой работой и ушел.
Соковыжималка Филиппа Старка для Alessi, ставшая предметом коллекционного дизайна, делит кухню с работой «Калька» Анны Мартыненко с выставки «Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России» в ЦВЗ «Манеж»
Пожалуй, самый мой любимый художник — это Денис Патракеев. Думаю, что он настоящий философ и поэт. Мне очень близка его оптика и то, как он алхимически соединяет классические техники с природными материалами — деревом, камнем, металлом и даже водой. Если говорить о самом дорогом, то вот мое недавнее приобретение — две работы Тимура Новикова и графика Ильи Кабакова. Я даже думал, что как только у меня будет Кабаков, я перестану коллекционировать искусство. Но что-то пошло не так! (Смеется.) Теперь у меня во всех домах по Кабакову, а интерес к совриску не пропал, хотя я в какой-то момент и переключился на коллекционный дизайн. Это ведь тоже искусство, но объемное, как будто в 3D.
Торжество коллекционного дизайна! Светильник Flos был найден на «Авито», а кресло Capitello от Studio 65 для Gufram (кстати, удобное!), антистресс-стулья Фернандо Кампаны для Edra и обеденный стол — в галерее дизайна Bulthaup. Тапки — лучший улов с «Озона»
Две скульптуры — художника Дениса Патракеева и Aliosha — сверху охраняет кинетический мобиль Александра Кольдера (официальная копия для МоМА). Две иконы дизайна 1920-х — кресло Wassily Марселя Брейера и столик Е-1027 Эйлин Грей —
стоят напротив фотоработы художника Тимы Ради
Работа основателя петербургской «Новой Академии» Тимура Новикова разместилась над редким нетиражным столиком дизайнера-модерниста Эйлин Грей для ClassiCon. Медвежонок из альпаки приехал из сеульского концепт-стора Kinfolk
Музей коллекционного дизайна и разбитая лампа Эйлин Грей
Собственно, моя любовь к современному искусству зародилась после того, как я самостоятельно изучил все, что возможно, об архитектуре. Там, где я вырос, об этом никто не имел никакого представления. И это так сильно меня вдохновило, что я бы сказал: вся айдентика бренда Gate31 основана на культовой архитектуре ХХ века — от Людвига Миса ван дер Роэ до Фрэнка Гери и Захи Хадид. Мода не очень меня впечатляет, я ищу референсы в смежных индустриях. В этом году Gate31 исполняется десять лет, и я мечтаю сделать коллаборацию с какой-то важной петербургской институцией искусства. Когда я получил максимально полное представление об архитектуре, собрал серьезную библиотеку (она тоже хранится в моей петербургской квартире, поэтому я обожаю приезжать сюда и работать с книгами), то как-то заинтересовался совриском — и это оказалось бездонной темой. Все-таки звездные архитекторы появляются реже, чем любопытные художники. И, наконец, я открыл для себя предметный дизайн, которым сильно увлечен. Так всю «Икею» из квартиры постепенно вытеснили стеллаж Марселя Брейера, того самого архитектора-конструктивиста, который придумал снова супермодные кресла Wassily, стулья Jenette Фернандо Кампаны для Edra, стол и скамейка Bulthaup. Мне в их одноименной галерее дизайна не хотели продавать, говорили: «Денис, мы за этим столом едим, там все поцарапано уже». Но я уговорил: очень люблю вещи со следами жизни, меня они вообще не смущают. У меня много винтажа из петербургских Podra Store, Correct Form, Tonro Gallery и московского магазина Otsek Vintage, торшер Flos я вообще нашел на «Авито». Но самый акцентный предмет — это, конечно, «джинсовый» диван. Все обычно спрашивают: «Это что, Гарри Нуриев для Balenciaga?!» Но нет, это самый обычный бренд Kare, а диван сделан лет за десять до похожей модели Нуриева.
Моя особенная страсть — предметный дизайн от пионера модернизма и первой женщины-дизайнера Эйлин Грей. Она как-то осталась в тени коллег-мужчин, но ее талант невероятен. Конечно же, у меня есть ее столик Е-1027, который сейчас производит компания ClassiCon, а меня интересуют нетиражные вещи, как, например, штучный светильник, который живет у меня на балконе, потому что его случайно разбили во время вечеринки. Но я починю! Еще из редкостей горжусь деревянной ширмой Алвара Аалто — это его прижизненная работа.
Текст: Ксения Гощицкая
Фото: Дмитрий Цыренщиков
Визаж и волосы: Мария Швец
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