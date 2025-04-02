ASKO открыл флагманский шоурум в самом высоком деревянном небоскребе Нидерланд! И какой: со световым арт-объектом художницы Сабин Марселис

Ведущий скандинавский бренд премиальной кухонной, стиральной и профессиональной техники открыл флагманский шоурум ASKO Smart Lab. Интерактивная креативно-исследовательская площадка расположилась в здании HAUT в Амстердаме — самом высоком деревянном небоскребе в Нидерландах (73 метра и 21 этаж!). А хайлайтом интерьеров стала стеклянная инсталляция современной художницы Сабин Марселис. Рассказываем, как это было!
Новый ASKO Smart Lab объединяет три направления: творческую площадку, лабораторию пользовательских исследований, где изучают основные запросы потребителей, и центр инноваций. В шоуруме планируют разрабатывать и тестировать новейшие технические решения для кухонной, стиральной и профессиональной техники. Здесь инженерная мысль сочетается с возможностями искусственного интеллекта и машинного обучения, а также исследуют цифровые бизнес-модели, способные органично вписаться в современную бытовую действительность.
Менеджер по интеллектуальным решениям и услугам ASKO:
«Интегрируя реальные отзывы пользователей, мы превращаем смелые концепции в конкретные решения, которые улучшают повседневную жизнь, повышают уровень взаимосвязанности и переосмысливают понятие эффективности».
Здание HAUT само по себе является чудом архитектурной мысли — экспериментальным проектом из дерева и живой иллюстрацией, как можно снизить углеродный след в строительстве. На фасаде установлены солнечные панели, встроены гнезда (около сотни) для птиц и летучих мышей, а на крыше расположены зеленые сады с системами хранения дождевой воды. Это первый в Нидерландах жилой высотный дом, получивший сертификат устойчивости BREEAM Outstanding.
Точкой притяжения Smart Lab стала 7,5-метровая стеклянная инсталляция «Маяк» (Beacon) художницы и дизайнера Сабин Марселис. Арт-объект с тремя вращающимися объемами стал не только современным дизайнерским решением, но и пространственной иллюзией: подобно маяку, в солнечный день он отражает естественный свет, озаряя все пространство.
Художница представила Beacon на гранд-открытии ASKO Smart Lab 13 марта: гостей встречал настоящий гастрономический перфоманс от шеф-поваров, отмеченных звездами Мишлен – Вилфрида Окке (Blue by Alain Ducasse, Бангкок) и Нивена Кунца (Triptyque в Ватерингене, Нидерланды). За винный пэринг отвечал винодел и сомелье Матеем Заро совместно с международным фестивалем Orange Wine Festival.
Сабина Марцелис
художница и дизайнер, автор скульптуры Beacon в ASKO Smart Lab:
Как известно, техника ASKO идеально выверена, в интерьере воплощает точность и совершенство. Однако моя инсталляция Beacon, выполненная в принципах компании, намеренно нарушает эту упорядоченность. Три смещенных от центра элемента стеклянной скульптуры играют с дизайнерской философией ASKO, одновременно приглашая зрителя к неожиданным открытиям.
Двухуровневый стеклянный вход здания HAUT стал вдохновением для Beacon. Пространство требовало яркого и выразительного решения, которое ознаменовало бы открытие ASKO Smart Lab x ATAG Live Experience Center. Скульптура, заметная с любого ракурса, представляет собой три повернутых объема, поверхность которых перманентно меняется: игра света на панелях создает динамичную смену оттенков, постоянно изменяя интерьер. В буквальном смысле, Beacon — это источник света и вдохновения. Самое высокое произведение в моей творческой практике имеет особое значение, особенно учитывая, что оно установлено в моей родной стране. Надеюсь, оно принесет свет и вдохновение не только посетителям ASKO Smart Lab x ATAG Live Experience Center, но и прохожим, которые смогут уловить его сияние издалека.
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