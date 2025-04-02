ASKO открыл флагманский шоурум в самом высоком деревянном небоскребе Нидерланд! И какой: со световым арт-объектом художницы Сабин Марселис

Здание HAUT само по себе является чудом архитектурной мысли — экспериментальным проектом из дерева и живой иллюстрацией, как можно снизить углеродный след в строительстве. На фасаде установлены солнечные панели, встроены гнезда (около сотни) для птиц и летучих мышей, а на крыше расположены зеленые сады с системами хранения дождевой воды. Это первый в Нидерландах жилой высотный дом, получивший сертификат устойчивости BREEAM Outstanding.

BREEAM Outstanding — это высший уровень сертификации по системе BREEAM, который подтверждает, что здание демонстрирует исключительные показатели экологической устойчивости и инноваций. Для получения этого рейтинга объект должен набрать не менее 85% возможных баллов по ряду критериев, охватывающих энергоэффективность, управление ресурсами, качество внутренней среды, использование экологически чистых материалов и многое другое. Такой рейтинг свидетельствует о том, что здание построено с учетом передовых практик в сфере устойчивого строительства и оказывает минимальное воздействие на окружающую среду.