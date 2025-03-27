Модернистские консоли, шинуазри-кресла и олдмани-ручки: интерьерные мастхэвы марта

Дизайнеры вслед за модными домами переходят в режим very mindful, very demure: ар-деко и шедевры модернизма у вас дома.
Omoikiri
Jacquemus и Chloe: весна — пастель залетает в тренды! Главные по премиальным ультрасовременным кухням Omoikiri: ни слова больше, на подиум выходит мойка Kinaru Pro
Дико модная двухуровневая мойка нового поколения Kinaru Pro — это зумер среди миллениалов: не просто банальная емкость, в которой вы моете брокколи, голубику и любимую чашку Hermes, а целая рабочая станция с профессиональными аксессуарами, чтобы вы прокачали навык получать удовольствие от каждого момента жизни. И даже если вы контрол-фрик сотого уровня, в случае с Kinaru Pro можно наконец отпустить. Дизайнеры Omoikiri — спецы по продвинутым технологиям и гениальны в деталях, — считайте, кастомизировали мойку за вас и под вас: минималистичный графитовый смеситель с возможностью подключения фильтрованной воды, измельчитель пищевых отходов, коландер (чтобы легче было мыть руколу!) и встраиваемая сушка с алюминиевыми подставками для тарелок, стаканов, разделочных досок (их две — обе в комплекте!). И кажется, люди из Pantone досрочно отправляют команде Omoikiri свои трендбуки: вы можете заказать свою собственную Kinaru Pro не только в классических (и безупречных!) белом и графите, но и в цветах deep ocean, пыльно-оранжевом canyon, wild green (выбор Чемены Камали для Chloe!) и azur bluе (выбор Симона Порта Жакмюса!). Но если Камали и Жакмюс шьют из легких льна и шелка, Omoikiri кроит Kinaru Pro из инновационного Artceramic. Этот материал состоит из керамики и акриловой смолы — молекулы в нем прочно связаны и вплотную прилегают друг к другу, а значит, загрязнения и агрессивные вещества — out, устойчивость к температурным перепадам и ударам, долговечность и цвет, который не выгорает с годами, — in!
THG Paris
Хотите, чтобы вашу ванную оформил автор штаб-квартиры Google в Лондоне и реконструкции вокзала Аустерлиц в Париже? Все будет: спецы по премиальным смесителям для яхт, шато и пятизвездочных отелей THG Paris договорились!
Коллекция Zoom, которую Жан-Мишель Вильмотт создал для THG Paris
Градостроитель и основатель архитектурного бюро собственного имени и дизайн-студии Wilmotte & Industries Жан-Мишель Вильмотт не только спроектировал главный офис L’Oreal, выставочный зал Гран-Пале-Эфемер и кампус стартапов Station F в Париже. В России Вильмотта знают по проекту реконструкции фабрики «Красный Октябрь», а в Петербурге — по удачному, но несбывшемуся проекту приспособления дворца Кушелева-Безбородко для Европейского университета (рецензент Никита Явейн одобрил!). Жан-Мишелю респектуют и предметные дизайнеры: его коллекция Zoom для THG Paris обыгрывает рифму смесителей с затвором фотоаппарата, но Вильмотт не был бы Вильмоттом, если бы и эта коллаборация не превратилась в архитектурное высказывание (четкие и емкие линии — олд мани встречают брутализм!). Впрочем, для THG Paris сделать еще одно произведение искусства для ванной — это база. Предметы для ванных комнат обладателя почетного во Франции титула Entreprise du Patrimoine Vivant («Предприятие живого наследия») — как исторические мануфактуры Lalique, Baccarat и Christofle — вы встретите в куршевельском отеле Le Cheval Blanc, лондонском Claridge’s, La Mamounia в Марракеше и на яхте Pelorus могул-продюсера Дэвида Геффена.
Asko
Новые стиральные и сушильные машины Asko могут сниматься в третьей «Дюне» Дени Вильнева вместе с Тимоти Шаламе — выглядят космически
Что объединяет клиенток кутюрных домов, коллекционеров современного искусства и торговцев криптой? Один вечный вопрос — как бережно стирать свой кашемир и тюль! К счастью, команда флагмана бытовой техники из Швеции Asko знает, как устроить целую прачечную с дизайном в духе лучших разработок SpaceX у вас дома. Стиральные и сушильные машины, а также шкафы для сушки Asko Pro Home Laundry блестят ярче доспехов Balenciaga и скульптур Аниша Капура, а на деле еще и технологичнее многих запусков Илона Маска: нежный, как тирамису из «Пробки», кашемир будет греть вас вечно благодаря инверторному двигателю и 23 различным программам (можно запомнить индивидуальные настройки!). А, например, в комплект Asko Logic (титановый цвет и стальные элементы — топ!) входят коучи по стирке и сушке. Система датчиков SensiSave определит количество загруженного белья, степень загрязнения, жесткость воды и, основываясь на полученных данных, задаст оптимальные параметры цикла. А сенсоры SensiDry контролируют степень просыхания одежды с точностью до градуса. Бонус: дизайнерская выдвижная гладильная доска (эргономично!) и средства по уходу за бельем Asko Laundry Essentials не содержат красителей, а вот натуральные компоненты — на 99 процентов. Вам аромат карельской сосны или морского бриза с Финского залива?
Dantone Home
Если близки вайбы айнрэндовского Говарда Рорка или ледикор-красоток Тамары Лемпицкой, вам стоит присмотреть пентхаус в небоскребе, офис в «Лахта Центре» и консоль Dantone Home из новой коллекции Harry by Harry Batchelor. Во-первых, это коллаборация большого русского бренда (пионер мебельного бизнеса!) и лондонского дизайнера Батчелора. Во-вторых, ар-деко снова на пике — каннелюры на фасаде, ручки из латуни и взмывающие вверх на тонких ножках комоды и шкафы-витрины говорят: «Атлант расправил плечи и ты тоже можешь!»
Galerie 46
Кресло Rimadesio
Звезды датского дизайна — скоро в Galerie 46! Итальянский бренд мебели Rimadesio возобновил сотрудничество с флагманами бренда «дизайн из Дании» Carl Hansen & Son (сотрудничали со всеми: от Тадао Андо до Арне Якобсена!), а это значит, что в монобрендовый бутик Rimadesio на Большой Морской, 46, прибудут культовые кресла из коллаборации датчан и Ганса Й. Вегнера и другие объекты, которые молниеносно превратят вашу квартиру в музей современного искусства. Например, бестселлер 1950-х, кресло Wishbone, процитировавшее линии мебели эпохи династии Минь, до сих пор переиздают в разных материалах, и на него, как на замшевую Margaux от The Row, очередь.
Finex
Паркетная доска Finex
Внимание, рестораторы, галеристы, владельцы велнес-клиник и вообще все люди с насмотренностью! Вы наверняка в курсе, что пол из широкоформатных инженерных досок, как в замке у антиквара и коллекционера Акселя Вервурдта, — это не только глобальный дизайнерский тренд, но и просто база. Тогда срочно знакомьтесь, если не знакомы: компания потомственных лесопромышленников Марины и Ивана Мелеховых Finex — это премиальные напольные покрытия, 200 лет семейного опыта в деревообработке, собственные инновационные заводы в Клину и Апшеронске. Одной только массивной доски придумали 150 дизайнов — вам брашированный дубовый «бьерн» или вручную покрытый лаком «грецкий орех»?
Morelli
Сумка Birkin и дверная ручка Morelli раздают эрмесовский вайб безапелляционных фэшн-вещей, которые нужны всем, кто хочет вступить в закрытый клуб old money. Только оконная и дверная фурнитура Morelli — не про снобизм, а про дизайн: у флорентийской семьи Морелли профессиональных наград (от RedDot до DNA Paris!) больше, чем у Юры Борисова за «Анору». А их новая минималистичная, но очень модная ручка Hide Leather в оранжевом цвете — коллаборация архитектора Джулии Мазер (сделала сценографию для нескольких пьес великого Боба Уилсона!) и спеца по яхтам и роботам Джованни Кросера. И важно: Morelli — про ручное производство, техническое совершенство и идеальную палитру: Hide Leather найдется и в суперактуальном коричневом в духе mocha mousse, назначенного Pantone цветом 2025 года.
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