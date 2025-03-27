Модернистские консоли, шинуазри-кресла и олдмани-ручки: интерьерные мастхэвы марта

Дико модная двухуровневая мойка нового поколения Kinaru Pro — это зумер среди миллениалов: не просто банальная емкость, в которой вы моете брокколи, голубику и любимую чашку Hermes, а целая рабочая станция с профессиональными аксессуарами, чтобы вы прокачали навык получать удовольствие от каждого момента жизни. И даже если вы контрол-фрик сотого уровня, в случае с Kinaru Pro можно наконец отпустить. Дизайнеры Omoikiri — спецы по продвинутым технологиям и гениальны в деталях, — считайте, кастомизировали мойку за вас и под вас: минималистичный графитовый смеситель с возможностью подключения фильтрованной воды, измельчитель пищевых отходов, коландер (чтобы легче было мыть руколу!) и встраиваемая сушка с алюминиевыми подставками для тарелок, стаканов, разделочных досок (их две — обе в комплекте!). И кажется, люди из Pantone досрочно отправляют команде Omoikiri свои трендбуки: вы можете заказать свою собственную Kinaru Pro не только в классических (и безупречных!) белом и графите, но и в цветах deep ocean, пыльно-оранжевом canyon, wild green (выбор Чемены Камали для Chloe!) и azur bluе (выбор Симона Порта Жакмюса!). Но если Камали и Жакмюс шьют из легких льна и шелка, Omoikiri кроит Kinaru Pro из инновационного Artceramic. Этот материал состоит из керамики и акриловой смолы — молекулы в нем прочно связаны и вплотную прилегают друг к другу, а значит, загрязнения и агрессивные вещества — out, устойчивость к температурным перепадам и ударам, долговечность и цвет, который не выгорает с годами, — in!