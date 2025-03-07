Asko и Maxim Kashin Architects переосмысляют русскую классику авангарда в рамках выставки интерьерных решений Artdom

В рамках выставки Artdom компания ASKO показала концептуальное пространство, созданное совместно с Maxim Kashin Architects. Визуальная концепция инсталляции обращена к строгому и минималистичному супрематизму. По заветам Малевича, снаружи стенд выглядит как глухой черный куб — за первоэлементом («выражающим отсутствие предмета — беспредметность») скрывается светлое зеркальное пространство со скульптурными геометрическими элементами из ржавого металла.