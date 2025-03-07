Asko и Maxim Kashin Architects переосмысляют русскую классику авангарда в рамках выставки интерьерных решений Artdom

Шведский бренд со скандинавскими ценностями Asko вдохновился эстетикой русского авангарда и представил концептуальное и функциональное пространство с бытовой техникой.
В рамках выставки Artdom компания ASKO показала концептуальное пространство, созданное совместно с Maxim Kashin Architects. Визуальная концепция инсталляции обращена к строгому и минималистичному супрематизму. По заветам Малевича, снаружи стенд выглядит как глухой черный куб — за первоэлементом («выражающим отсутствие предмета — беспредметность») скрывается светлое зеркальное пространство со скульптурными геометрическими элементами из ржавого металла.
За строгими супрематическими объемами скрылась новая серия бытовой техники Asko: универсальный компактный духовой шкаф 5-в-1, вакууматор и кофемашина, а также варочная панель Elevate со встроенной вытяжкой и винный шкаф.
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