18+
  • Образ жизни
  • Дизайн
  • News
Дизайн

Поделиться:

Asko и Maxim Kashin Architects переосмысляют русскую классику авангарда в рамках выставки интерьерных решений Artdom

Шведский бренд со скандинавскими ценностями Asko вдохновился эстетикой русского авангарда и представил концептуальное и функциональное пространство с бытовой техникой. 

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой ASKO
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой ASKO

В рамках выставки Artdom компания ASKO показала концептуальное пространство, созданное совместно с Maxim Kashin Architects. Визуальная концепция инсталляции обращена к строгому и минималистичному супрематизму. По заветам Малевича, снаружи стенд выглядит как глухой черный куб — за первоэлементом («выражающим отсутствие предмета — беспредметность») скрывается светлое зеркальное пространство со скульптурными геометрическими элементами из ржавого металла. 

 

За строгими супрематическими объемами скрылась новая серия бытовой техники Asko: универсальный компактный духовой шкаф 5-в-1, вакууматор и кофемашина, а также варочная панель Elevate со встроенной вытяжкой и винный шкаф.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: