Дискуссия в пространстве имени Lalique

Дискуссия не случайно прошла в пространстве офиса продаж клубного дома KUZNETSKY MOST 12 by LALIQUE, единственного в мире жилого дома, носящего имя легендарного французского хрустального дома. Эта коллаборация была инициирована компанией Woodstone на этапе создания концепции и сложилась благодаря давним партнерским отношениям с компанией MERCURY, являющейся официальным дистрибьютором бренда Lalique в России.

При разработке концепции лобби дизайнеры во главе с Йоко Танабе черпали вдохновение в классических мотивах творчества Рене Лалика, который часто повторял «Женщины и природа — мой главный источник вдохновения». Команда интегрировала произведения бренда в интерьеры всех общественных пространств. Так, строгую монохромную цветовую гамму лобби Heritage смягчают женские образы. В лобби Jardin (фр. «сад») главенствуют растительные мотивы. Особое внимание привлекает шестиярусная люстра Champs Elysee (фр. «Елисейские поля»), состоящая из хрустальных листьев платана. Лобби Aquatique (фр. «Водный») обыгрывает мир морской фауны. В проекте много рукотворных решений: например, хрустальные женские маски на номерах апартаментов, для которых Йоко вместе со специалистами бренда продумала специальную подсветку, подчеркивающую особую пластику материала. Все элементы Lalique изготовлены потомственными мастерами вручную.

Как отмечает коммерческий директор KUZNETSKY MOST 12 by LALIQUE Екатерина Фонарева, «коллаборация исторически оправдана и дает дополнительную ценность проекту — как эстетическую, так и экономическую».