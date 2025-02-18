Дискуссия в пространстве имени Lalique

Специалисты в сфере коллекционной недвижимости обсудили, в чем особенность работы с заказчиками в делюкс-сегменте и как создавать проекты, которые надолго сохраняют не только эстетическую, но так экономическую актуальность.
На мероприятии собрались представители прессы, дизайнеры, маркетологи. Перед ними выступили основатель и управляющий партнер международной интерьерной компании Woodstone Interior Tailors Мария Волкова, а также партнер, архитектор, промышленный дизайнер, руководитель направления архитектуры и дизайна Йоко Танабе. В обсуждении приняли участие коммерческий директор KUZNETSKY MOST 12 by LALIQUE Екатерина Фонарева и партнер консалтинговой компании NF Group Андрей Соловьев. Модератором выступила эксперт в области моды и дизайна Илектра Канестри.
Дискуссия не случайно прошла в пространстве офиса продаж клубного дома KUZNETSKY MOST 12 by LALIQUE, единственного в мире жилого дома, носящего имя легендарного французского хрустального дома. Эта коллаборация была инициирована компанией Woodstone на этапе создания концепции и сложилась благодаря давним партнерским отношениям с компанией MERCURY, являющейся официальным дистрибьютором бренда Lalique в России.
При разработке концепции лобби дизайнеры во главе с Йоко Танабе черпали вдохновение в классических мотивах творчества Рене Лалика, который часто повторял «Женщины и природа — мой главный источник вдохновения». Команда интегрировала произведения бренда в интерьеры всех общественных пространств. Так, строгую монохромную цветовую гамму лобби Heritage смягчают женские образы. В лобби Jardin (фр. «сад») главенствуют растительные мотивы. Особое внимание привлекает шестиярусная люстра Champs Elysee (фр. «Елисейские поля»), состоящая из хрустальных листьев платана. Лобби Aquatique (фр. «Водный») обыгрывает мир морской фауны. В проекте много рукотворных решений: например, хрустальные женские маски на номерах апартаментов, для которых Йоко вместе со специалистами бренда продумала специальную подсветку, подчеркивающую особую пластику материала. Все элементы Lalique изготовлены потомственными мастерами вручную.
Как отмечает коммерческий директор KUZNETSKY MOST 12 by LALIQUE Екатерина Фонарева, «коллаборация исторически оправдана и дает дополнительную ценность проекту — как эстетическую, так и экономическую».
Мария Волкова,
основатель и управляющий партнер Woodstone Interior Tailors
«Хороший дизайн — это не искусство ради искусства. Мы не считаем себя художниками с их свободой самовыражения за счет клиента. Мы позиционируем себя скорее ремесленниками, тщательно и вдумчиво создающими порядок, комфорт и уют — то, что поднимает уровень жизни. Вневременной дизайн — это сочетание исключительных по качеству материалов, простых форм, функциональности и безупречной эстетики. За счет использования сдержанной цветовой палитры, оптимальных планировочных решений, которые могут адаптироваться под меняющиеся жизненные сценарии заказчиков, такие интерьеры не выходят из моды десятилетиями и повышают ликвидность недвижимости».
Йоко Танабе,
партнер, архитектор, промышленный дизайнер, руководитель направления архитектуры и дизайна Woodstone Interior Tailors
«Когда работаешь с частным заказчиком, важно понять не только его пожелания, но и уловить настроение, которое будет отражать его индивидуальность. В случае с девелоперскими проектами мы опираемся на подходы, выработанные в промышленном дизайне, и отталкиваемся от маркетинговых установок, от аудитории проекта. Мы всегда внимательно исследуем рынок, слушаем, что говорят маркетологи, но делаем всё же по-своему. Маркетологи изучают прошлое, мы же проектируем будущее — то, что будет актуально еще долгие годы, делая ставку на высокое качество и лучшие материалы. Это и есть воплощение устойчивого подхода в дизайне».
Андрей Соловьев,
партнер консалтинговой компании NF Group
«Внутреннее оформление, разработанное известными интерьерными дизайнерами, способно повысить капитализацию делюкс-проектов. Согласно наблюдениям, добавленная стоимость может составлять до 50% от стандартной рыночной цены аналогичных объектов без уникального дизайнерского подхода. Это особенно заметно на примере элитных квартир и домов на вторичном рынке, где качество исполнения интерьера, его актуальность и авторитет дизайнера играют ключевую роль. Ликвидность подобных объектов сохраняется десятилетиями, особенно если дизайнер использует сочетание универсальных эстетических решений, не подверженных трендам, и продуманной функциональности. Такие интерьеры не устаревают, а со временем приобретают дополнительную ценность».
Фото предоставлены агентством "Правила общения"
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