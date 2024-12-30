Хиты новогоднего дизайна: малахитовые медузы, игрушки-сосульки и рождественская звезда

Культовое кресло Imola, но с перламутровыми пуговицами? Не проблема — любимый датский бренд BoConcept теперь работает в жанре bespoke-ателье: как Леди Гага в Dior и Мадс Миккельсен в Zegna, вы можете кастомизировать любой предмет — и даже всю мебель в гостиной и спальне — под себя. Это и есть осознанное потребление: вы осознаете, какая ткань, цвет, размер подойдут именно в ваш новый интерьер — а из Копенгагена вам пришлют персонализированную посылку: диваны, комоды, системы хранения и премьеру этой осени стул Seoul.