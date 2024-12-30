Хиты новогоднего дизайна: малахитовые медузы, игрушки-сосульки и рождественская звезда

Кажется, дизайнеры знают, кто хорошо себя вел в 2024-м: ищите под елкой сосульки, медузу, карту звездного неба и фэшн-мойку в тотал-луке «сицилийский лимон».
Императорский фарфоровый завод
Наша рождественская звезда — мэджик-сервиз «неро» от Императорского фарфорового завода! Художница Юлия Гайлис-Чистякова (продолжательница дела патриарха ИФЗ Сергея Чехонина!) поженила знаменитую кобальтовую сетку с агитфарфором Казимира Малевича — получился чайный сервиз «Неро», бросающий вызов звездному паттерну мастеров подиумного кэмпа Christian Cowan и флеш-роялю пентаклей в раскладе таро. Ажурное блюдце изготовлено из костяного фарфора (выдающаяся белизна, прочность и тонкость!) в сверхдлинных печах завода и пригодится в роли фэшн-реквизита для спиритических сеансов на Святках (бу! испугался?). А еще это отличный январский сувенир из Петербурга — города, где лучше всего смотреть на Большую Медведицу и призывать Пиковую даму во время снегопада.
Rosenthal Versace
Встречаете бой курантов в гостях у олд мани? В такую компанию — только с Rosenthal Versace: «Дом фарфора» уже пакует вам чайные чашки, блюда и даже снежный шар из коллекции «Медуза Диадема зеленая». Эта коллаборация легенды фарфора и богов лакшери — будто эрмитажная малахитовая ваза съехалась с римскими мозаиками из Павильонного зала: роскошно, помпезно, бесценно, на века.
Omoikiri
Эти мойки могли бы стать звездами кампейна Jacquemus или сыграть роль в фильме Уэса Андерсона! Команда Omoikiri (вы знаете этот бренд по ультрасовременным премиальным кухням) подготовила подарок под елку для коллекционеров искусства и прочих перфекционистов — палитру Color Collection: ваша новая керамическая мойка, латунный дозатор и даже силиконовый шланг смесителя могут выбрать тотал-лук azur blue, indigo blue, sicilian lemon, toscana и royal green. Плюс высокие технологии в деле: плотный и прочный материал NatCeramic не пропускает загрязнения внутрь, защищает от бактерий, противостоит воздействию влаги и бытовой химии, а еще работает по программе «Долголетие» (гарантия — 20 лет!).
Tkano
Найдены елочные игрушки, которые бахнут стрелами в самое сердечко любому петербуржцу. Классный русский бренд текстиля и декора для дома Tkano выпустил новогодние украшения в виде сосулек — и эту ель вы не захотите разобрать до самого марта (как оберег!). А еще в праздничной коллекции у Tkano подушка-пряничный-человечек, стеклянный космонавт, подсвечники-домики (бестселлер!) и лес свечей.
BoConcept
Культовое кресло Imola, но с перламутровыми пуговицами? Не проблема — любимый датский бренд BoConcept теперь работает в жанре bespoke-ателье: как Леди Гага в Dior и Мадс Миккельсен в Zegna, вы можете кастомизировать любой предмет — и даже всю мебель в гостиной и спальне — под себя. Это и есть осознанное потребление: вы осознаете, какая ткань, цвет, размер подойдут именно в ваш новый интерьер — а из Копенгагена вам пришлют персонализированную посылку: диваны, комоды, системы хранения и премьеру этой осени стул Seoul.
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