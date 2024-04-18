Лампы-грибы, вазы-обереги и кресла-цветы: интерьерные мастхэвы весны

Сделано красиво! Превращаем дом в модный спот с главными интерьерными новинками сезона: расписными тарелками (с видом на Кокушкин мост!), настольными лампами-подосиновиками в оттенке Gucci Ancora и даже свечами с ароматом антикварной библиотеки (librarian core!).
Frette
Frette
Пляж от-кутюр есть у нас дома: пока Louis Vuitton брендирует лежаки в турецком Бодруме, а Fendi отмечает монограммами порт в испанской Марбелье, мы превращаем любой курорт (даже если это любимая дача!) в модный спот. В помощники берем хлопковые полотенца для шезлонгов и наволочки The Chains Beach (цвета самого синего моря!) от бренда из Тосканы Frette. Встретить текстиль этой марки можно по всему миру — от отелей вроде парижского Ritz и лондонского Savoy до алтаря Базилики Святого Петра в Ватикане.
Невский пр., 170
DesignBoom
По-скандинавски лаконичную настольную лампу Texture Sleek сделала российская марка Bergenson Bjorn. Природную «грибную» форму авторы отлили в металле и усилили эффект комбинацией фактур на гладкой «шляпке» и фактурной «ножке» в вишневом или глубоком черном цвете. Непрозрачный плафон создает приглушенное направленное освещение, а компактный размер лампы позволяет вписать ее даже на самый миниатюрный столик.
Locali
За «вышитыми» вазами ручной работы «Берегиня», расписными тарелками с видом на Кокушкин мост, интерьерными свечами с ароматом антикварной библиотеки и экокорзинами из джута и хлопка идем в магазин локальных брендов Locali в пространстве Seno. Здесь собрали товары более чем 100 марок, все — со знаком «Сделано в России» и выпущенные малыми тиражами.
Dantone Home
Dantone Home
Весной все цветет! В том числе и мебель Dantone Home. Модель кресла, силуэт которого похож на распускающийся бутон, придумал дизайнер из Милана Риккардо Джованетти. В его портфолио — работа с итальянскими фабриками Cassina, Flou, Fontana Arte и проектами для Лувра и музея Triennale di Milano. Арт-подход он применил и в линейке Como для российского бренда: двухслойные пышные подушки диванов и кресел напоминают лепестки, а варианты обивок и модульный принцип сборки позволяют фантазировать с интерьером.
Текст: Неля Валиева
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