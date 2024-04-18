Лампы-грибы, вазы-обереги и кресла-цветы: интерьерные мастхэвы весны

Пляж от-кутюр есть у нас дома: пока Louis Vuitton брендирует лежаки в турецком Бодруме, а Fendi отмечает монограммами порт в испанской Марбелье, мы превращаем любой курорт (даже если это любимая дача!) в модный спот. В помощники берем хлопковые полотенца для шезлонгов и наволочки The Chains Beach (цвета самого синего моря!) от бренда из Тосканы Frette. Встретить текстиль этой марки можно по всему миру — от отелей вроде парижского Ritz и лондонского Savoy до алтаря Базилики Святого Петра в Ватикане.

Невский пр., 170