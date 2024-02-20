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Какие цвета будут в тренде в этом году? Прогноз экспертов Pinterest

Это первый в истории сервиса трендбук, который предлгалается использовать «для создания креативных активов, ассортимента продукции и сезонных цветовых палитр». Вот пять цветов, вошедших в The Pinterest Palette. Тренды-вдохновители — пищевой фьюжн, аквамарин, ваш любимый кофейный напиток и бантики, много бантиков!

Desert Orange — насыщенный, яркий и теплый. Вдохновлен трендами Dirt Flirts (путешествия, превращающиеся во «внедорожный спорт»), Groovy Nuptials (ретро, диско и свадьбы в духе 1970-х) и Jazz Revival (винтажный джаз).

Пресс-служба Pinterest, business.pinterest.com

Gummy Pink — пыльный розовый в сочетании с дерзким румянцем. Черпает оттенки из трендов Kitschens (декорирование кухни винтажными приборами и броскими красками), Bow Stacking (бантики! много бантиков!) и Melty Mashups (пищевой фьюжн — от «кесадильи из бургеров» до «пирожков с пиццей»).

Пресс-служба Pinterest, business.pinterest.com

Aqua Blue — синее море. Оттенок, вдохновленный водной стихией, стал логическим продолжением трендов Be Jelly (вдохновляться медузами), Blue Beauty (аквамарин и макияж в стиле 1960-х) и Hot Metals (прохладные серебристые тона и смелый хром).

Пресс-служба Pinterest, business.pinterest.com

Moss Green — темно-оливковый в сочетании с зеленым лаймом. На прогноз вдохновили такие тренды, как Aquatecture (дизайн маленьких аквариумов), Tropic Like It's Hot (эскапистская эстетика с принтами гибискуса, вкусными моктейлями и запахом солнцезащитного крема) и Making a Racket (увлечение бадминтоном).

Пресс-служба Pinterest, business.pinterest.com

Mocha Brown — ваш любимый напиток. Коричневый цвет этого года черпает оттенки из таких тенденций, как кафекор и западная готика. Карамельный цвет сочетается с серовато-коричневым.

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