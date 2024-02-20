Какие цвета будут в тренде в этом году? Прогноз экспертов Pinterest

Это первый в истории сервиса трендбук, который предлгалается использовать «для создания креативных активов, ассортимента продукции и сезонных цветовых палитр». Вот пять цветов, вошедших в The Pinterest Palette. Тренды-вдохновители — пищевой фьюжн, аквамарин, ваш любимый кофейный напиток и бантики, много бантиков!