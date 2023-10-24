Не только весна — сезон обновлений: что нового в интерьерных коллекциях

Еще одна новинка — капсульная коллекция из четырех стульев от швейцарского дизайнера Дэвида Джирелли. Дизайнеру удалось разработать универсальные модели, которые впишутся в самые разные по стилю пространства: от ар-деко до минимализма и mid-century. Модели хорошо смотрятся в том числе и в сочетании друг с другом: одинаковая отделка и общая пластика форм позволяют соединять их в единую динамичную композицию.

Представил бренд и новинки от российских авторов, в том числе коллекцию столов и столиков Pebble от известного дизайнера Айи Лисовой. Отличительные черты коллекции: светлое дерево, массивные, но пластичные формы, характерные чуть утрированные пропорции, рустикальность.

Целый ряд новинок разработала для марки дизайнер Мария Пустовалова. Это диваны «Харпер» и «Брера». Последний отличается мягкой обтекаемой формой подушек, ради которой была разработана особая технология. Большим спросом пользуется разработанная дизайнером кровать «Рене» с характерным текстильным изголовьем. Возможно, приятная тактильность — это именно то, что в эпоху цифровизации приятно «заземляет» и кажется особенно притягательным.