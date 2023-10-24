Не только весна — сезон обновлений: что нового в интерьерных коллекциях

Компания Dantone Home была основана в 2015 году. Большая часть продукции бренда производится на территории России. На сегодняшний день у Dantone Home девять магазинов в России и каждый из них — это экспозиция, оформленная максимально детально в концепции Mix&Match, где есть несколько вариантов гостиных, спален, кухонь, библиотек и прочих жилых пространств. Также бренд развивается и за пределами страны — компания открыла представительство в Дубае. Опыт оказался успешным и в феврале 2024 года бренд планирует открыть в крупнейшем городе ОАЭ двухэтажный дизайн-центр площадью 2400м2, расположенный в районе Dubai Hills. Мы решили изучить, какие новинки компания приготовила в этом сезоне.
Сезон новинок
Бренд постоянно обновляет свои коллекции. Dantone Home начинал с современной классики, в последних же коллекциях преобладает стиль contemporary с нотками скандинавской эстетики.
Одна из главных премьер сезона — коллекция Rustic, разработанная для бренда британским дизайнером Джеймсом Паттерсоном. В серии прослеживаются рустикальные и этнические мотивы, где нарочитую простоту и строгость смягчает благородство фактур. «В основе коллекции — фактурность. Каждый предмет выглядит так, словно сделан вручную: на поверхности шпона видны бороздки, похожие на след рубанка, а латунные детали похожи на выкованные», — описывает новинку Сергей Воронов, генеральный директор Dantone Home.
Еще одна новинка — капсульная коллекция из четырех стульев от швейцарского дизайнера Дэвида Джирелли. Дизайнеру удалось разработать универсальные модели, которые впишутся в самые разные по стилю пространства: от ар-деко до минимализма и mid-century. Модели хорошо смотрятся в том числе и в сочетании друг с другом: одинаковая отделка и общая пластика форм позволяют соединять их в единую динамичную композицию.
Представил бренд и новинки от российских авторов, в том числе коллекцию столов и столиков Pebble от известного дизайнера Айи Лисовой. Отличительные черты коллекции: светлое дерево, массивные, но пластичные формы, характерные чуть утрированные пропорции, рустикальность.
Целый ряд новинок разработала для марки дизайнер Мария Пустовалова. Это диваны «Харпер» и «Брера». Последний отличается мягкой обтекаемой формой подушек, ради которой была разработана особая технология. Большим спросом пользуется разработанная дизайнером кровать «Рене» с характерным текстильным изголовьем. Возможно, приятная тактильность — это именно то, что в эпоху цифровизации приятно «заземляет» и кажется особенно притягательным.
Новую коллекцию также представила молодой дизайнер Екатерина Булыгина. Ее линейку TIE отличают текстильные вставки на фасадах комодов и консолей.
Пополнились и линейки кухни: в октябре бренд представил новую модель Jey в духе soft-minimal — сбалансированное сочетание визуальной простоты и технологичности.
Кроме того, компания впервые представила мебель для ванных комнат, сразу в двух коллекциях: минималистичный современный комплект Metropolitan и более премиальный Dive c элементами массива и латунной фурнитурой.
Новые категории
Кроме того, бренд представил новые категории продукции. В первую очередь это постельное белье, которое производится по заказу компании в Португалии. Коллекцию текстиля дополняют пледы из Португалии и Италии. Последние изготавливаются из смеси шерсти с кашемиром — это даже звучит очень мягко. Также впервые в ассортимент бренда вошла посуда — несколько коллекций китайского фарфора и столовые приборы.
Теперь с помощью Dantone Home можно, без преувеличения, украсить каждый уголок дома.
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