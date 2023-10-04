Шестой винтажный маркет в отеле «Астория»

8 октября осенний Astoria Vintage & Home Market соберет антикваров, букинистов, продавцов столового серебра, старинного фарфора и винтажных ювелирных украшений.
На Astoria Vintage & Home Market можно найти не только старинные вещи с историей, но и работы мастеров, возрождающих традиции. Впервые участие в маркете примет УХТЫМ — бренд изделий и подарков от потомков художника Юрия Васнецова, Собака.ru писала про эту удивительную семью.
Дизайнер бренда Nadya Malyavina Надя Малявина создает венчальные образы, используя старинные, но адаптированные под современность технологии производства. В гостиной Зимнего сада будут представлены платья, а также коллекция аксессуаров: вечерние сумочки с вышивкой и украшений, тиары, кокошники, серьги и гребни.
Винтажный магазин «Незабываемо» и проект «Настенька» привезут на маркет отборный фарфор и фаянс, стекло и декор для сервировки стола, как от европейских, так и от советских фабрик. Бренд декора для дома и мягких игрушек MaryTeddy совместно с винтажным проектом VintageCup готовят коллекции свечей, текстиля и сеты посуды для долгих осенних вечеров. Проект из Воронежа Barbaris home, впервые участвующий на маркете, представит посуду и стекло — английских, баварских и французских мануфактур, смешав современные и винтажные сервизы на одном столе.
Традиционно маркет в дни своей работы организовывает образовательную программу, заявлены лекции «Farfor / Fashion. Фарфор в мире высокой моды», «Роман с камнем. Искусство глиптики, камеи и инталии от Екатерины II до наших дней», «Мода в искусстве / Искусство в моде».
Авторы журнала «Петрополь» Артемий Пигарев и Семен Попов выступят с лекцией «Рестораны, кафе и бары Петербурга до 1917-го года». Особое внимание будет уделено легендарной гостинице «Астория» и ресторану при ней. Именно здесь в полной мере раскрылась английская традиция «Five o'clock tea», послеобеденный чай и сейчас ежедневно сервируется в гостиной «Ротонда» при отеле «Астория».
Особое место на Astoria Vintage and Home Market займет благотворительный фонд «Перспективы», который работает ради улучшения жизни детей и взрослых с тяжелой инвалидностью. Гости маркета смогут купить изделия, созданные подопечными фонда, — от живописных работ до керамических изделий для дома.
Посещение маркета бесплатное, но необходима регистрация. Посещение образовательной программы по билетам.
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