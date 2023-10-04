Шестой винтажный маркет в отеле «Астория»

На Astoria Vintage & Home Market можно найти не только старинные вещи с историей, но и работы мастеров, возрождающих традиции. Впервые участие в маркете примет УХТЫМ — бренд изделий и подарков от потомков художника Юрия Васнецова, Собака.ru писала про эту удивительную семью.

Дизайнер бренда Nadya Malyavina Надя Малявина создает венчальные образы, используя старинные, но адаптированные под современность технологии производства. В гостиной Зимнего сада будут представлены платья, а также коллекция аксессуаров: вечерние сумочки с вышивкой и украшений, тиары, кокошники, серьги и гребни.

Винтажный магазин «Незабываемо» и проект «Настенька» привезут на маркет отборный фарфор и фаянс, стекло и декор для сервировки стола, как от европейских, так и от советских фабрик. Бренд декора для дома и мягких игрушек MaryTeddy совместно с винтажным проектом VintageCup готовят коллекции свечей, текстиля и сеты посуды для долгих осенних вечеров. Проект из Воронежа Barbaris home, впервые участвующий на маркете, представит посуду и стекло — английских, баварских и французских мануфактур, смешав современные и винтажные сервизы на одном столе.