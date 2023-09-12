Сорока-белобока, кот-воркот и радуга-дуга: как семья Юрия Васнецова сохраняет наследие художника под брендом «Ухтым»?

Дед был довольно замкнутым человеком, к ним в дом нельзя было просто попасть. Они могли вообще дверь не открыть, если не договаривались. Но если уж договаривались, то все было для гостя. Традиция праздников в семье была фантастическая. Квартирка набивалась чуть ли не до потолка. Писалась программа, составлялось меню, придумывали костюмы и декорации. Интересно, что в приглашении точно сообщалось, когда все закончится: «В 12 ч. конец» или «В 5 ч. марш домой» или даже так: «Ежели всего покушали — отдохните и в путь-дорогу. До свиданья». Выполнялось это все неукоснительно.

Каждый праздник был тематическим. Как-то на юбилей деду подарили живые образы дымковской игрушки — дочери нарядились в кормилицу и нарумяненного наездника на коне в яблоках, все было сделано из картона. Есть фотографии деда, где он то черкес, то медсестра, а однажды нужно было сделать костюмы литературных героев и он нарядился Молль Флендерс — дамой легкого поведения из плутовского романа Даниеля Дефо. Была чудесная вечеринка «Цирк». Я застала все эти застолья и танцы под патефон. В нашей семье все хорошо танцуют, мама и тетя до сих пор прекрасно вальсируют! А однажды тетя сделала елку из газет. Была совершенно волшебная атмосфера, все хохотали, веселились, дурачились и чудачествовали.

Мне бы хотелось возродить и эту традицию тоже. На 80-летие мамы я устроила демонстрацию мод. Нашла на даче платья, которые шила бабушка, они хорошо сохранились, материалы-то были прекрасные. И мои дочери стали моделями. Младшей досталось платье из шелка: помню, как мама подарила папе на день рождения себя в этом платье. А в финале невестой вышла средняя Варя, беременная на восьмом месяце. На экране в это время показывали фото мамы в этих нарядах, а я комментировала показ, как раньше делали в парижских модных домах. Мы и сейчас стараемся регулярно собираться все вместе, хотя члены нашей семьи разбросаны по миру — от Австралии до Марокко.