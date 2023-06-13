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Дизайн

«Севкабель Порт» выбрал новый дизайн для главных ворот. В этом сезоне они будут градиентными

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При выборе проекта команда общественного пространства смотрела на попадание в заявленный бюджет и практичность. Также важными критериями были визуальное соответствие дизайн-коду «Севкабель Порта» и фотогеничность. Победителем стал проект дизайнера интерьеров Анастасии Курило.

Соцсети "Севкабель Порта"
Соцсети "Севкабель Порта"
Соцсети "Севкабель Порта"

Дизайн входной группы общественного пространства меняется каждый сезон, а опен-колл проводился в этом году во второй раз. При проектировании декора команда «Севкабель Порта» предлагала учесть ряд принципов: в том числе устойчивость к воздействиям внешней среды и гостей (работа должна выдержать не менее трех месяцев эксплуатации!), актуальность художественной формы, кинетичность поверхности, фотогеничность и сайт-специфичность.

Каждая из четырех створок главных ворот имеет параметры 0,45х4,31х4,5 метров. Автору предлагалось оформить как каждую створку, так и только две — в зависимости от идеи. Бюджет на реализацию проекта составлял 500 тысяч рублей. 

«В апреле вы объявили open-call на рестайлинг главных ворот и, к своему удивлению (и восхищению) получили более 120 заявок-проектов. На то, чтобы рассмотреть и изучить каждый из них, потребовалось больше времени, чем мы рассчитывали. Но сейчас вы читаете этот текст, а это значит, что решение принято», — поделились в «Севкабель Порту».

Как отмечают в команде пространства, из более чем 120 представленных проектов было «практически невозможно» выбрать только один. В топ-10 вошли работы Ильи Семенова, Ульяны Савельевой, Лилии Зуй, Марии Новиковой, МЛА+, ПОРА! х бюро балкон, а также команд «Товарищи архитекторы, G.O.A.T., krupa buro и MANIPULAZIONE INTERNAZIONALE.

Соцсети "Севкабель Порта"
Соцсети "Севкабель Порта"
Соцсети "Севкабель Порта"
Соцсети "Севкабель Порта"
Соцсети "Севкабель Порта"
Соцсети "Севкабель Порта"
Соцсети "Севкабель Порта"
Соцсети "Севкабель Порта"
Соцсети "Севкабель Порта"

Фото на обложке: Duet PandG / Shutterstock.com

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