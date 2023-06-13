«Севкабель Порт» выбрал новый дизайн для главных ворот. В этом сезоне они будут градиентными

Дизайн входной группы общественного пространства меняется каждый сезон, а опен-колл проводился в этом году во второй раз. При проектировании декора команда «Севкабель Порта» предлагала учесть ряд принципов: в том числе устойчивость к воздействиям внешней среды и гостей (работа должна выдержать не менее трех месяцев эксплуатации!), актуальность художественной формы, кинетичность поверхности, фотогеничность и сайт-специфичность.

Каждая из четырех створок главных ворот имеет параметры 0,45х4,31х4,5 метров. Автору предлагалось оформить как каждую створку, так и только две — в зависимости от идеи. Бюджет на реализацию проекта составлял 500 тысяч рублей.

«В апреле вы объявили open-call на рестайлинг главных ворот и, к своему удивлению (и восхищению) получили более 120 заявок-проектов. На то, чтобы рассмотреть и изучить каждый из них, потребовалось больше времени, чем мы рассчитывали. Но сейчас вы читаете этот текст, а это значит, что решение принято», — поделились в «Севкабель Порту».

Как отмечают в команде пространства, из более чем 120 представленных проектов было «практически невозможно» выбрать только один. В топ-10 вошли работы Ильи Семенова, Ульяны Савельевой, Лилии Зуй, Марии Новиковой, МЛА+, ПОРА! х бюро балкон, а также команд «Товарищи архитекторы, G.O.A.T., krupa buro и MANIPULAZIONE INTERNAZIONALE.