Цепной абажур, каменный светильник и жаркий столик: выбор лучшего локального предметного дизайна Марии Степановой (Школа дизайна НИУ ВШЭ)

Руководитель направления «Предметный и промышленный дизайн» в Школе дизайна НИУ ВШЭ, преподаватель, дизайнер и популяризатор принципов работы лаборатории устойчивого проектирования zerowaste.lab занимается образованием будущих профессионалов, расширяет сообщество и связывает между собой производителей и авторов. В 2023 году запустила Creative Futures — программу поддержки молодых брендов студентов и преподавателей, которая открылась выставкой предметного и ювелирного дизайна Design Futures. Synesthesiа.
«Реминисценция» Маргариты Ефимовой
«Реминисценция» Маргариты Ефимовой
Объект «Реминисценция» Маргариты Ефимовой. Абажур из стеклянных цепей высотой несколько метров — тонкая работа, затрагивающая чувства на разных уровнях: звук от небольшого качания ветром, свет, преломляющийся в каждом звене, и грандиозный масштаб.
CRTCL
CRTCL
Вазы из петербургского керамического ателье CRTCL выполнены по сложной технологии кристаллических глазурей. Каждая уникальна: за узор отвечают природа и химические процессы.
Hear My Roooar Андрей Будько
Ковры из коллекции Hear My Roooar Андрея Будько. Не могу выбрать между волчком и леопардом — каждый прекрасен. Это и про сказки, и про юмор, и про культуру — наверное, одни из немногих ковров, которые я бы хотела видеть у себя в интерьере.
Solid Water
Доска из переработанного стекла от петербургского бренда посуды Solid Water очень впечатляет (текстура напоминает замерзший Байкал!). Это обманчиво простой предмет. Ценю эту компанию за постоянный поиск новых подходов к устойчивому дизайну.
Design Futures. Synesthesia
Подсвечник Unicandle Анны Бузыревой и Кирилла Красильникова
Подсвечник Unicandle Анны Бузыревой и Кирилла Красильникова с выставки Design Futures. Synesthesia
«MORФEUS»
Классное постельное белье «MORФEUS» шьют на фабрике в Переславле-Залесском.
Nodefurniture
Nodefurniture
Столик «Жар» от Nodefurniture
Dress Ploomboom
Минималистичный светильник Dress из искусственного камня от нижегородцев Ploomboom
Bobber Bottle Ярослав Рассадин
Термос или термо-кружка Bobber Bottle от промышленного дизайнера Ярослава Рассадина — инженерная красота и функционал.
PeUnSi
Семейная мастерская кованых столовых предметов PeUnSi
Yaratam
Лаконичный стеллаж «45o» от казанского бренда Yaratam
Лучшие проекты о локальном дизайне: за кем следить
— Конкурс предметного дизайна «Придумано и сделано в России»
— Выставка «Трын*Трава. Современный русский стиль»
— Выставка мебели, предметов интерьера и искусства «АртДом»
— Выставка «Московская неделя дизайна и интерьера» на ВДНХ
— Профессиональная премия для архитекторов, дизайнеров и девелоперов ADD Awards
— Концепт-стор «Палаты»
— Маркетплейс российского предметного дизайна Manner & Matter
— Шоурум локального дизайна A-House
Мнение
Развитию российского дизайна помогли бы большая видимость, открытый диалог и коллаборации, понимание важности авторского языка и связь с производствами
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