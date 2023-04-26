Цепной абажур, каменный светильник и жаркий столик: выбор лучшего локального предметного дизайна Марии Степановой (Школа дизайна НИУ ВШЭ)

Ковры из коллекции Hear My Roooar Андрея Будько. Не могу выбрать между волчком и леопардом — каждый прекрасен. Это и про сказки, и про юмор, и про культуру — наверное, одни из немногих ковров, которые я бы хотела видеть у себя в интерьере.