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Дизайн

Цепной абажур, каменный светильник и жаркий столик: выбор лучшего локального предметного дизайна Марии Степановой (Школа дизайна НИУ ВШЭ)

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Руководитель направления «Предметный и промышленный дизайн» в Школе дизайна НИУ ВШЭ, преподаватель, дизайнер и популяризатор принципов работы лаборатории устойчивого проектирования zerowaste.lab занимается образованием будущих профессионалов, расширяет сообщество и связывает между собой производителей и авторов. В 2023 году запустила Creative Futures — программу поддержки молодых брендов студентов и преподавателей, которая открылась выставкой предметного и ювелирного дизайна Design Futures. Synesthesiа.

«Реминисценция» Маргариты Ефимовой

Архивы пресс-служб

«Реминисценция» Маргариты Ефимовой

Объект «Реминисценция» Маргариты Ефимовой. Абажур из стеклянных цепей высотой несколько метров — тонкая работа, затрагивающая чувства на разных уровнях: звук от небольшого качания ветром, свет, преломляющийся в каждом звене, и грандиозный масштаб.

CRTCL

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CRTCL

Вазы из петербургского керамического ателье CRTCL выполнены по сложной технологии кристаллических глазурей. Каждая уникальна: за узор отвечают природа и химические процессы.

Hear My Roooar Андрей Будько

Архивы пресс-служб

Hear My Roooar, 223 700 руб.

Ковры из коллекции Hear My Roooar Андрея Будько. Не могу выбрать между волчком и леопардом — каждый прекрасен. Это и про сказки, и про юмор, и про культуру — наверное, одни из немногих ковров, которые я бы хотела видеть у себя в интерьере.

Solid Water

Архивы пресс-служб

Solid Water, 2 250 руб.

Доска из переработанного стекла от петербургского бренда посуды Solid Water очень впечатляет (текстура напоминает замерзший Байкал!). Это обманчиво простой предмет. Ценю эту компанию за постоянный поиск новых подходов к устойчивому дизайну.

Design Futures. Synesthesia

Архивы пресс-служб

Подсвечник Unicandle Анны Бузыревой и Кирилла Красильникова

Подсвечник Unicandle Анны Бузыревой и Кирилла Красильникова с выставки Design Futures. Synesthesia

«MORФEUS»

Архивы пресс-служб

«MORФEUS», 16 150 руб.

Классное постельное белье «MORФEUS» шьют на фабрике в Переславле-Залесском.

Nodefurniture

Архивы пресс-служб

Nodefurniture

Столик «Жар» от Nodefurniture

Dress Ploomboom

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Dress Ploomboom

Минималистичный светильник Dress из искусственного камня от нижегородцев Ploomboom

Bobber Bottle Ярослав Рассадин

Архивы пресс-служб

Bobber Bottle Ярослав Рассадин

Термос или термо-кружка Bobber Bottle от промышленного дизайнера Ярослава Рассадина — инженерная красота и функционал.

PeUnSi

Архивы пресс-служб

PeUnSi, 3 760 руб.

Семейная мастерская кованых столовых предметов PeUnSi

Yaratam

Архивы пресс-служб

Yaratam

Лаконичный стеллаж «45o» от казанского бренда Yaratam

Лучшие проекты о локальном дизайне: за кем следить

— Конкурс предметного дизайна «Придумано и сделано в России»

— Выставка «Трын*Трава. Современный русский стиль»

—  Выставка мебели, предметов интерьера и искусства «АртДом»

—  Выставка «Московская неделя дизайна и интерьера» на ВДНХ

—  Профессиональная премия для архитекторов, дизайнеров и девелоперов ADD Awards

—  Концепт-стор «Палаты»

—  Маркетплейс российского предметного дизайна Manner & Matter

—  Шоурум локального дизайна A-House

Мнение

Развитию российского дизайна помогли бы большая видимость, открытый диалог и коллаборации, понимание важности авторского языка и связь с производствами

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Материал из номера:
Апрель

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