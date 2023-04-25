Кирилл Губернаторов (Megabudka) рекомендует 8 классных имен и брендов отечественного дизайна

Архитектурное бюро Megabudka придумали выпускники МАРХИ Артем Укропов, Кирилл Губернаторов и Дарья Листопад. Они построили под Липецком природный парк «Кудыкина гора»: на площади 500 гектаров разместились арт-объекты, гостевые дома и центр гостеприимства — практически все с хэштегом «#cделано в России»: зеркала-наличники от бренда «Дизайн и ремесло», посуда «Дымов Керамика», лампы-скульптуры Eburet и «Центрсвет», жостовские подносы, дулевский фарфор и салфетки «Елецкие кружева». Исследование локальных кодов и национальной идентичности Megabudka оформили в концепт-проект Нового русского города — ждем его реализации.
Zaretsky Woodwork
Под ноги обязателен деревянный пуф-зверь Zaretsky Woodwork, которого бодро и со вкусом вырезал бензопилой мастер из Белоруссии Илья Зарецкий.
«Крестецкая строчка»
У «Крестецкой строчки» отвратительный сайт, зато прекрасные льняные вещи. Например, скатерть «Великий Новгород», узкие столешники и тому подобные вещи для украшения стола выглядят обалденно. И невероятно круто, что такая фабрика вообще существует.
UNIKA møblar
UNIKA møblar (ребята из России, но читать название надо по-шведски) сделали классное полукресло Inge с отсылками к русскому авангарду.
«Дулевский фарфор»
«Дулевский фарфор»
Чайные наборы «Дулевского фарфора».
Центр гостеприимства «Кудыкина гора»
Центр гостеприимства «Кудыкина гора» — первое в мире здание, построенное в новом русском стиле.
Тарас Желтышев
Необычная мебель Тараса Желтышева — кресло Lympho.
Levadnaja Ceramics
Ваза «Авось impression» от Levadnaja Ceramics.
Qullar
Немного прозрачного от Qullar.
Главный тренд дизайна в 2023 году
Мировой тренд — идентичность. В России — импортозамещение во всем. Наверное, это правильно, давно был запрос на индивидуальность. Проблема особенно видна в мебели, почти всё у нас — аналоги европейских брендов. Пока мы идем путем китайского промдизайна, копируя. Но истинно в нашем характере — с умом адаптировать чужое. Это у нас получается лучше, чем просто копировать. Уникальность в ментальности русского дизайна и архитектуры — то, за что нас ценит весь мир. Поэтому локальные тренды пришли к двум нотам: поиску новой русской идентичности и поиску природного. Достаточно удачно сейчас смотрится и то, и другое. Нам очень поможет поиск вдохновения во всех визуальных сферах: театре, кино, литературе, живописи, моде, а также открытость и насыщенность дизайна, чтобы он ломился отовсюду.
За кем следить?
Самый ценный вклад в локальный дизайн делает сейчас петербургский концепт-стор «Палаты». Определение русской идентичности — точно про них. Помимо поиска новых имен они выпускают свою линию мебели и декора.
Мастера, которые творят чудеса
В свете интереса к советскому винтажу назовем мастерскую ремонта мебели Zanovo Studio в Воронеже.
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