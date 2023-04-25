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Дизайн

Кирилл Губернаторов (Megabudka) рекомендует 8 классных имен и брендов отечественного дизайна

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Архитектурное бюро Megabudka придумали выпускники МАРХИ Артем Укропов, Кирилл Губернаторов и Дарья Листопад. Они построили под Липецком природный парк «Кудыкина гора»: на площади 500 гектаров разместились арт-объекты, гостевые дома и центр гостеприимства — практически все с хэштегом «#cделано в России»: зеркала-наличники от бренда «Дизайн и ремесло», посуда «Дымов Керамика», лампы-скульптуры Eburet и «Центрсвет», жостовские подносы, дулевский фарфор и салфетки «Елецкие кружева». Исследование локальных кодов и национальной идентичности Megabudka оформили в концепт-проект Нового русского города — ждем его реализации.

Zaretsky Woodwork

Архивы пресс-служб

Под ноги обязателен деревянный пуф-зверь Zaretsky Woodwork, которого бодро и со вкусом вырезал бензопилой мастер из Белоруссии Илья Зарецкий.

«Крестецкая строчка»

Архивы пресс-служб

«Крестецкая строчка», 7 500 руб.

У «Крестецкой строчки» отвратительный сайт, зато прекрасные льняные вещи. Например, скатерть «Великий Новгород», узкие столешники и тому подобные вещи для украшения стола выглядят обалденно. И невероятно круто, что такая фабрика вообще существует.

UNIKA møblar

Архивы пресс-служб

UNIKA møblar, 27 900 руб.

UNIKA møblar (ребята из России, но читать название надо по-шведски) сделали классное полукресло Inge с отсылками к русскому авангарду.

«Дулевский фарфор»

Архивы пресс-служб

«Дулевский фарфор»

Чайные наборы «Дулевского фарфора».

Центр гостеприимства «Кудыкина гора»

Архивы пресс-служб

Кудыкина гора

Центр гостеприимства «Кудыкина гора» — первое в мире здание, построенное в новом русском стиле.

 Тарас Желтышев

Архивы пресс-служб

 Тарас Желтышев, 450 000 руб.

Необычная мебель Тараса Желтышева — кресло Lympho.

Levadnaja Ceramics

Архивы пресс-служб

Levadnaja Ceramics, 86 000 руб.

Ваза «Авось impression» от Levadnaja Ceramics.

Qullar

Архивы пресс-служб

Qullar, 32 000 руб.

Немного прозрачного от Qullar.

Главный тренд дизайна в 2023 году

Архивы пресс-служб

Концепт-стор «Палаты»

Мировой тренд — идентичность. В России — импортозамещение во всем. Наверное, это правильно, давно был запрос на индивидуальность. Проблема особенно видна в мебели, почти всё у нас — аналоги европейских брендов. Пока мы идем путем китайского промдизайна, копируя. Но истинно в нашем характере — с умом адаптировать чужое. Это у нас получается лучше, чем просто копировать. Уникальность в ментальности русского дизайна и архитектуры — то, за что нас ценит весь мир. Поэтому локальные тренды пришли к двум нотам: поиску новой русской идентичности и поиску природного. Достаточно удачно сейчас смотрится и то, и другое. Нам очень поможет поиск вдохновения во всех визуальных сферах: театре, кино, литературе, живописи, моде, а также открытость и насыщенность дизайна, чтобы он ломился отовсюду.

За кем следить?

Самый ценный вклад в локальный дизайн делает сейчас петербургский концепт-стор «Палаты». Определение русской идентичности — точно про них. Помимо поиска новых имен они выпускают свою линию мебели и декора.

Мастера, которые творят чудеса

В свете интереса к советскому винтажу назовем мастерскую ремонта мебели Zanovo Studio в Воронеже.

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Материал из номера:
Апрель

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