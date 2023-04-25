Кирилл Губернаторов (Megabudka) рекомендует 8 классных имен и брендов отечественного дизайна

Мировой тренд — идентичность. В России — импортозамещение во всем. Наверное, это правильно, давно был запрос на индивидуальность. Проблема особенно видна в мебели, почти всё у нас — аналоги европейских брендов. Пока мы идем путем китайского промдизайна, копируя. Но истинно в нашем характере — с умом адаптировать чужое. Это у нас получается лучше, чем просто копировать. Уникальность в ментальности русского дизайна и архитектуры — то, за что нас ценит весь мир. Поэтому локальные тренды пришли к двум нотам: поиску новой русской идентичности и поиску природного. Достаточно удачно сейчас смотрится и то, и другое. Нам очень поможет поиск вдохновения во всех визуальных сферах: театре, кино, литературе, живописи, моде, а также открытость и насыщенность дизайна, чтобы он ломился отовсюду.

За кем следить?

Самый ценный вклад в локальный дизайн делает сейчас петербургский концепт-стор «Палаты». Определение русской идентичности — точно про них. Помимо поиска новых имен они выпускают свою линию мебели и декора.

Мастера, которые творят чудеса

В свете интереса к советскому винтажу назовем мастерскую ремонта мебели Zanovo Studio в Воронеже.