Художественное покрывало, гибкий табурет и коломенский лев: гид Анны Мерман («Объединение») по российской арт- и дизайн-сцене.

Найти хороший свет среди локальных брендов всегда было сложно. Но когда-то я обнаружила Ledmonster c очень классическим и с точки зрения маркетинга сайтом и подходом к ведению бизнеса: никаких красивых картинок, зато их светильники можно найти в модных Фонарных банях.