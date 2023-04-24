Художественное покрывало, гибкий табурет и коломенский лев: гид Анны Мерман («Объединение») по российской арт- и дизайн-сцене.

Основатель онлайн-галереи молодого искусства (художники Миша Никатин, Надя Лихогруд, Тима Илларионов!) и интернет-журнала «Объединение» вместе с командой строит локальное комьюнити и объясняет, как устроена арт- и дизайн-сцена в России.
Текстиль Galka
Прежде чем подступиться к новому объекту своей коллекции текстиля, основатели Galka Тимур Махачев и Арина Шабанова проводят фундаментальные исследования и работают с невероятным вниманием к деталям — их покрывала и подушки хочется собирать.
Галерея fãbula
В категории collectible art я доверяю выбору создательниц галереи и кураторской платформы fãbula Алины Чичиковой и Елены Фадеевой. Cтолик «Алконост» Анастасии Тихомировой, зеркала Алины Квирквелии и Даны Матковской, созданные специально для fãbula. Cтулья Димы Самыгина мне не менее желанны, чем мебель Vitra.
Интерьерные объекты Дениса Милованова
Интерьерные объекты Дениса Милованова
Интерьерные объекты Дениса Милованова — никто не работает с деревом так, как он. Особенно запала в сердце мебель его работы из нового московского бюро «Мох».
Табуреты ARCHIPÉLAGO
Знаковые несимметрично изгибающиеся табуреты московского бренда ARCHIPÉLAGO (его придумала архитектор Дарья Белякова) из коллекции Amsterdam давно попали в мой вишлист.
Свет Ledmonster
Найти хороший свет среди локальных брендов всегда было сложно. Но когда-то я обнаружила Ledmonster c очень классическим и с точки зрения маркетинга сайтом и подходом к ведению бизнеса: никаких красивых картинок, зато их светильники можно найти в модных Фонарных банях.
Объекты Shimi Shapes
Табурет ULO и подставка под яйца EGO от петербургского бренда Shimi Shapes — дочернего проекта архитектурного бюро и дизайн-студии Factura Factory
Стекло Fresh.Glass
Стекло от бюро-лаборатории Fresh.Glass и глиняные вазы Маши Колосовской, созданные классическим методом с использованием молока и воска.
Коломенский фарфор Arsha studio
Arsha studio
Мнение
Локальному дизайну помогла бы стать сильнее актуальная времени ярмарка, где выстраивались бы новые рабочие связи, а также появление выставочных площадок, где можно было бы легко коммуницировать с клиентом.
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