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Дизайн

Художественное покрывало, гибкий табурет и коломенский лев: гид Анны Мерман («Объединение») по российской арт- и дизайн-сцене.

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Основатель онлайн-галереи молодого искусства (художники Миша Никатин, Надя Лихогруд, Тима Илларионов!) и интернет-журнала «Объединение» вместе с командой строит локальное комьюнити и объясняет, как устроена арт- и дизайн-сцена в России.

Текстиль Galka

Архивы пресс-служб

Покрывало Galka, 19 875 руб.

Прежде чем подступиться к новому объекту своей коллекции текстиля, основатели Galka Тимур Махачев и Арина Шабанова проводят фундаментальные исследования и работают с невероятным вниманием к деталям — их покрывала и подушки хочется собирать.

Галерея fãbula

Архивы пресс-служб

Стул Дмитрия Самыгина

Архивы пресс-служб

Зеркало Алины Квирквелия, 71 545 руб.

Архивы пресс-служб

Столик Анастасия Тихомирова х fābula, 178 864 руб.

В категории collectible art я доверяю выбору создательниц галереи и кураторской платформы fãbula Алины Чичиковой и Елены Фадеевой. Cтолик «Алконост» Анастасии Тихомировой, зеркала Алины Квирквелии и Даны Матковской, созданные специально для fãbula. Cтулья Димы Самыгина мне не менее желанны, чем мебель Vitra.

Интерьерные объекты Дениса Милованова

Архивы пресс-служб

Интерьерные объекты Дениса Милованова

Интерьерные объекты Дениса Милованова — никто не работает с деревом так, как он. Особенно запала в сердце мебель его работы из нового московского бюро «Мох».

Табуреты ARCHIPÉLAGO

Архивы пресс-служб

ARCHIPÉLAGO, 21 800 руб.

Знаковые несимметрично изгибающиеся табуреты московского бренда ARCHIPÉLAGO (его придумала архитектор Дарья Белякова) из коллекции Amsterdam давно попали в мой вишлист.

Свет Ledmonster

Архивы пресс-служб

Ledmonster

Найти хороший свет среди локальных брендов всегда было сложно. Но когда-то я обнаружила Ledmonster c очень классическим и с точки зрения маркетинга сайтом и подходом к ведению бизнеса: никаких красивых картинок, зато их светильники можно найти в модных Фонарных банях.

Объекты Shimi Shapes

Архивы пресс-служб

Shimi Shapes, 7 000 руб.

Архивы пресс-служб

Shimi Shapes, 2 500 руб.

Табурет ULO и подставка под яйца EGO от петербургского бренда Shimi Shapes — дочернего проекта архитектурного бюро и дизайн-студии Factura Factory

Стекло Fresh.Glass

Архивы пресс-служб

Глиняная ваза Маши Колосовской, 87 690 руб.

Стекло от бюро-лаборатории Fresh.Glass и глиняные вазы Маши Колосовской, созданные классическим методом с использованием молока и воска.

Коломенский фарфор Arsha studio

Архивы пресс-служб

Arsha studio

Мнение

Локальному дизайну помогла бы стать сильнее актуальная времени ярмарка, где выстраивались бы новые рабочие связи, а также появление выставочных площадок, где можно было бы легко коммуницировать с клиентом.

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Материал из номера:
Апрель

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