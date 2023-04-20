11 лучших вещей и имен российского дизайна по версии Саши Лекомцевой и Сони Симаковой (Sample)

Мнение

В России все, кто занимается промышленным дизайном, — чудотворцы. В последние тридцать лет индустрия никак не развивалась, потому что сначала было желание покупать все заграничное, а потом пришла Ikea. Авторы у нас есть, главное соединить их с сохранившимися производствами!

Тенденция

Наблюдаем возврат к ремеслам и традиционным техникам, особенно в работе со стеклом, керамикой и деревом. Причем если дерево и керамика будут подаваться через неояпонский стиль, то стекло станет, скорее, барочным. По-прежнему в фаворе мебель из металла в самых разных видах — от трубок до изогнутых форм.