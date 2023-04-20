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Дизайн

11 лучших вещей и имен российского дизайна по версии Саши Лекомцевой и Сони Симаковой (Sample)

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Соосновательницы онлайн-платформы современного искусства SAMPLE собрали в 2022-м на совместной с ММОМА выставке «Среда обитания» 70 российских авторов и 400 предметов, часть из которых произвели за собственные средства, поверив в их коммерческий успех. А в ноябре 2023-го они проведут в Москве большую ярмарку коллекционного дизайна.

Laroque St

Архивы пресс-служб

Laroque St, 985 000 руб.

Дизайнер Катя Пятицкая основала свою студию Laroque St, где делает ковры по старинной технике плетения.

Лавки и табуреты от sashaxsasha

Архивы пресс-служб

sashaxsasha

Бюро «Мастерская Б» наших друзей, архитекторов Александра Добровского и Александры Гиневой, занимается проектированием выставочных пространств — вместе с ними мы строим все свои вернисажи и ярмарку blazar. Они придумали коллекцию мебели SXS01: ее прототипом стали временные конструкции, которые ремонтники мастерят себе на стройках из подручных предметов, но Саша и Саша обтянули получившиеся формы шпонами редких пород деревьев.

«ИП Иван Попов» Дмитрий Самыгин

Архивы пресс-служб

«ИП Иван Попов» Дмитрий Самыгин, 90 000 руб.

Неоновые лампы «ИП Иван Попов» Дмитрий Самыгин.

Матвей Шапиро

Архивы пресс-служб

Матвей Шапиро

Предметы-ассамбляжи из найденных деревяшек Матвея Шапиро.

Romi

Архивы пресс-служб

Romi, 38 000 руб.

Зеркала и керамика от мастерской Romi.

Лучшая мебель

Архивы пресс-служб

Дмитрий Самыгин

Архивы пресс-служб

ARCHIPÉLAGO, 448 500 руб.

Архивы пресс-служб

Saga, 35 000 руб.

Архивы пресс-служб

Coma, 78 000 руб.

Архивы пресс-служб

Delo Design, 10 000 руб.

Мнение

В России все, кто занимается промышленным дизайном, — чудотворцы. В последние тридцать лет индустрия никак не развивалась, потому что сначала было желание покупать все заграничное, а потом пришла Ikea. Авторы у нас есть, главное соединить их с сохранившимися производствами!

Тенденция

Наблюдаем возврат к ремеслам и традиционным техникам, особенно в работе со стеклом, керамикой и деревом. Причем если дерево и керамика будут подаваться через неояпонский стиль, то стекло станет, скорее, барочным. По-прежнему в фаворе мебель из металла в самых разных видах — от трубок до изогнутых форм.

Инвестиция

Архивы пресс-служб

EdxxKat

Мебель EdxxKat от архитектурного дуэта Кати Пятицкой и Эдуарда Еремчука.

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Материал из номера:
Апрель

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