11 лучших вещей и имен российского дизайна по версии Саши Лекомцевой и Сони Симаковой (Sample)

Соосновательницы онлайн-платформы современного искусства SAMPLE собрали в 2022-м на совместной с ММОМА выставке «Среда обитания» 70 российских авторов и 400 предметов, часть из которых произвели за собственные средства, поверив в их коммерческий успех. А в ноябре 2023-го они проведут в Москве большую ярмарку коллекционного дизайна.
Laroque St
Дизайнер Катя Пятицкая основала свою студию Laroque St, где делает ковры по старинной технике плетения.
Лавки и табуреты от sashaxsasha
Бюро «Мастерская Б» наших друзей, архитекторов Александра Добровского и Александры Гиневой, занимается проектированием выставочных пространств — вместе с ними мы строим все свои вернисажи и ярмарку blazar. Они придумали коллекцию мебели SXS01: ее прототипом стали временные конструкции, которые ремонтники мастерят себе на стройках из подручных предметов, но Саша и Саша обтянули получившиеся формы шпонами редких пород деревьев.
«ИП Иван Попов» Дмитрий Самыгин
Неоновые лампы «ИП Иван Попов» Дмитрий Самыгин.
Матвей Шапиро
Матвей Шапиро
Предметы-ассамбляжи из найденных деревяшек Матвея Шапиро.
Romi
Зеркала и керамика от мастерской Romi.
Лучшая мебель
Мнение
В России все, кто занимается промышленным дизайном, — чудотворцы. В последние тридцать лет индустрия никак не развивалась, потому что сначала было желание покупать все заграничное, а потом пришла Ikea. Авторы у нас есть, главное соединить их с сохранившимися производствами!
Тенденция
Наблюдаем возврат к ремеслам и традиционным техникам, особенно в работе со стеклом, керамикой и деревом. Причем если дерево и керамика будут подаваться через неояпонский стиль, то стекло станет, скорее, барочным. По-прежнему в фаворе мебель из металла в самых разных видах — от трубок до изогнутых форм.
Инвестиция
Мебель EdxxKat от архитектурного дуэта Кати Пятицкой и Эдуарда Еремчука.
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