Мыльный стул, авоська для айфона и нижегородские деревянные игрушки: Алексей Галкин (Facultative Works) назвал любимые вещи локальных дизайнеров

Мастера и производства, которые творят чудеса

С очень талантливым столяром и инженером Виктором Бакаревым мы построили два последних магазина P.Y.E и не только

Нереальное качество делают в столярной мастерской Алексея Аронова

Лучший бетон в мире — Lick my Brick

В студии по работе с металлом отмечу Алексея Лебедева и студию Metalenface: там понимают задачи дизайнеров, потому что сами мастера имеют художественное образование

С камнем лучше всех работает Александр Бахарев

Тренд

Доступность информации и насмотренность позволяют дизайнерам делать интерьеры и объекты классными, но не особо оригинальными. Поэтому мне кажется, что главный тренд — развивать собственное видение и максимально стараться привносить что-то новое в совместную работу по улучшению среды.