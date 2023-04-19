Мыльный стул, авоська для айфона и нижегородские деревянные игрушки: Алексей Галкин (Facultative Works) назвал любимые вещи локальных дизайнеров

Сооснователь междисциплинарной дизайн-студии Facultative Works, где придумали концепт, айдентику и интерьеры всем магазинам P.Y.E optics, задействовав лучшие локальные бренды от терраццо-объектов из Петербурга Lick my Brick до московской мастерской мебели по индивидуальным заказам Sixinch. Студия меняет фокус на собственный предметный дизайн и сферу диджитал — их светящиеся цифровые панно вполне могут стать новым it-предметом в интерьере.
EdxxKat Alien Сhair
Эдуард Еремчук и Катя Пятицкая, архитекторы и основатели бренда EdxxKat, придумали один форм-фактор и экспериментируют с разными материалами и функциями. Стул Alien Сhair — это и стул, и украшение... и даже мыло. Интересно наблюдать за тем, куда сможет привести ребят этот поиск.
Синтезатор LYRA-8 SOMA
Синтезатор LYRA-8 от компании-лаборатории звука SOMA, основанной саундпродюсером, мультиинструменталистом, инженером и композитором Владом Креймером. Мне кажется, с годами цена на этот уникальный синтезатор будет только расти.
after hours workshop
after hours workshop
Классные аксессуары ручной работы after hours workshop сделаны в единственном экземпляре и продаются дропами.
Supaform
Вся мебель от Supaform — это не только очень красивые интерьерные вещи, но и крутые концепции. Студия занимается исследованием границ между искусством и функциональными предметами.
Деревянные игрушки «КОТОК»
Деревянные игрушки «КОТОК» хочется покупать даже тем, кто давно вышел из дошкольного возраста. Очень крутые вещи по форме, стилю и качеству — их по эскизам вручную делают мастера нижегородской артели.
Facultative Works
Металлический стул Facultative Works
Мастера и производства, которые творят чудеса
С очень талантливым столяром и инженером Виктором Бакаревым мы построили два последних магазина P.Y.E и не только
Нереальное качество делают в столярной мастерской Алексея Аронова
Лучший бетон в мире — Lick my Brick
В студии по работе с металлом отмечу Алексея Лебедева и студию Metalenface: там понимают задачи дизайнеров, потому что сами мастера имеют художественное образование
С камнем лучше всех работает Александр Бахарев
Тренд
Доступность информации и насмотренность позволяют дизайнерам делать интерьеры и объекты классными, но не особо оригинальными. Поэтому мне кажется, что главный тренд — развивать собственное видение и максимально стараться привносить что-то новое в совместную работу по улучшению среды.
Комментарии (0)