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Дизайн

Мыльный стул, авоська для айфона и нижегородские деревянные игрушки: Алексей Галкин (Facultative Works) назвал любимые вещи локальных дизайнеров

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Сооснователь междисциплинарной дизайн-студии Facultative Works, где придумали концепт, айдентику и интерьеры всем магазинам P.Y.E optics, задействовав лучшие локальные бренды от терраццо-объектов из Петербурга Lick my Brick до московской мастерской мебели по индивидуальным заказам Sixinch. Студия меняет фокус на собственный предметный дизайн и сферу диджитал — их светящиеся цифровые панно вполне могут стать новым it-предметом в интерьере.

EdxxKat Alien Сhair

Архивы пресс-служб

EdxxKat

Эдуард Еремчук и Катя Пятицкая, архитекторы и основатели бренда EdxxKat, придумали один форм-фактор и экспериментируют с разными материалами и функциями. Стул Alien Сhair — это и стул, и украшение... и даже мыло. Интересно наблюдать за тем, куда сможет привести ребят этот поиск.

Синтезатор LYRA-8 SOMA

Архивы пресс-служб

Синтезатор LYRA-8, 47 600 руб.

Синтезатор LYRA-8 от компании-лаборатории звука SOMA, основанной саундпродюсером, мультиинструменталистом, инженером и композитором Владом Креймером. Мне кажется, с годами цена на этот уникальный синтезатор будет только расти.

after hours workshop

Архивы пресс-служб

after hours workshop

Классные аксессуары ручной работы after hours workshop сделаны в единственном экземпляре и продаются дропами.

Supaform

Архивы пресс-служб

Вся мебель от Supaform — это не только очень красивые интерьерные вещи, но и крутые концепции. Студия занимается исследованием границ между искусством и функциональными предметами.

Деревянные игрушки «КОТОК»

Архивы пресс-служб

«КОТОК»

Деревянные игрушки «КОТОК» хочется покупать даже тем, кто давно вышел из дошкольного возраста. Очень крутые вещи по форме, стилю и качеству — их по эскизам вручную делают мастера нижегородской артели.

Facultative Works

Архивы пресс-служб

Facultative Works, 80 000 руб.

Металлический стул Facultative Works

Мастера и производства, которые творят чудеса

С очень талантливым столяром и инженером Виктором Бакаревым мы построили два последних магазина P.Y.E и не только

Нереальное качество делают в столярной мастерской Алексея Аронова

Лучший бетон в мире — Lick my Brick

В студии по работе с металлом отмечу Алексея Лебедева и студию Metalenface: там понимают задачи дизайнеров, потому что сами мастера имеют художественное образование

С камнем лучше всех работает Александр Бахарев

Тренд

Доступность информации и насмотренность позволяют дизайнерам делать интерьеры и объекты классными, но не особо оригинальными. Поэтому мне кажется, что главный тренд — развивать собственное видение и максимально стараться привносить что-то новое в совместную работу по улучшению среды.

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Материал из номера:
Апрель

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