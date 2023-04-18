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Дизайн

Тюменский ковер и столик-табурет: Дарья Любимова (Space Four) выбрала лучшие предметы локальных дизайнеров

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Основательница шоурума Space Four когда-то привезла в Петербург культовые итальянские бренды, а в 2023 году запустила не только большой концепт-стор локального дизайна Design Dealer, но и собственную коллекцию предметного дизайна. Сначала она выпустила «Хорошие диваны», а теперь разрабатывает целую линию бюджетной, но качественной мебели с миссией «изменения культуры быта».

«Сибирская ковровая фабрика»

Архивы пресс-служб

«Сибирская ковровая фабрика», 519 120 руб.

Русские производства, которые творят чудеса: Тюменский завод «Сибирская ковровая фабрика»! И я не шучу!

Павел Бережной

Архивы пресс-служб

«Облако» Павел Бережной

Инсталляции-объекты художника Павла Бережного способны сделать весь интерьер. Как, например, невесомое «Облако» из проекта Cross Selection: Павел исследует форму как объемную материю и ее преобразование за счет линий в пространстве.

Евгения Тарасова

Архивы пресс-служб

Евгения Тарасова

Арт-объекты из серии «Агрегатные состояния» и «Приливы» художницы и архитектора Евгении Тарасовой.

Kinetic Levi

Архивы пресс-служб

Kinetic Levi, 4 500 руб.

Семейный бренд Kinetic Levi создает интерьерные мобили — подвесные и настольные объекты, которые помогают людям замедлиться и успокоиться, просто наблюдая за движением элементов.

Design Dealer

Архивы пресс-служб

Design Dealer

Керамист Мария Софронова, резидент нашего концепт-стора Design Dealer, рассматривает свои функциональные объекты как симбиоз живописи, графики, композиции и объема.

Lick my Brick

Архивы пресс-служб

Lick my Brick, 130 000 руб.

Предметы интерьера и декоративные элементы из терраццо Lick my Brick: яркий цвет, использование крупных и кварцевых заполнителей и неочевидные комбинации.

Eburet

Архивы пресс-служб

Eburet, 14 500 руб.

Классный ресайкл-проект из Петербурга Eburet улучшил качество и расширил линейку: смотрите, какой сборный столик-табурет CHEREPAHA!

Совет

Следить за коллаборациями художников и больших производств и покупать эти лимитированные предметы.

Мнение

Главный тренд дизайна в 2023 году — честность. Уже не получится играть в богатых без денег и золотой краской красить пластик, а высокий или креативный авторский дизайн будет стоить больших денег. Если нет солидного бюджета, стоит оформлять пространство максимально просто по формам и нейтрально по отделкам и текстурам. Еще один тренд — авторство. Имя и личность важны. Просто бренд без лица уже не интересен. И конечно, культурное наследие. Глобализация всех достала. Время возвращаться к корням, если они окончательно не забыты.

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Материал из номера:
Апрель

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