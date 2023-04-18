Тюменский ковер и столик-табурет: Дарья Любимова (Space Four) выбрала лучшие предметы локальных дизайнеров

Совет

Следить за коллаборациями художников и больших производств и покупать эти лимитированные предметы.

Мнение

Главный тренд дизайна в 2023 году — честность. Уже не получится играть в богатых без денег и золотой краской красить пластик, а высокий или креативный авторский дизайн будет стоить больших денег. Если нет солидного бюджета, стоит оформлять пространство максимально просто по формам и нейтрально по отделкам и текстурам. Еще один тренд — авторство. Имя и личность важны. Просто бренд без лица уже не интересен. И конечно, культурное наследие. Глобализация всех достала. Время возвращаться к корням, если они окончательно не забыты.