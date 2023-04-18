Тюменский ковер и столик-табурет: Дарья Любимова (Space Four) выбрала лучшие предметы локальных дизайнеров

Основательница шоурума Space Four когда-то привезла в Петербург культовые итальянские бренды, а в 2023 году запустила не только большой концепт-стор локального дизайна Design Dealer, но и собственную коллекцию предметного дизайна. Сначала она выпустила «Хорошие диваны», а теперь разрабатывает целую линию бюджетной, но качественной мебели с миссией «изменения культуры быта».
«Сибирская ковровая фабрика»
Русские производства, которые творят чудеса: Тюменский завод «Сибирская ковровая фабрика»! И я не шучу!
Павел Бережной
«Облако» Павел Бережной
Инсталляции-объекты художника Павла Бережного способны сделать весь интерьер. Как, например, невесомое «Облако» из проекта Cross Selection: Павел исследует форму как объемную материю и ее преобразование за счет линий в пространстве.
Евгения Тарасова
Евгения Тарасова
Арт-объекты из серии «Агрегатные состояния» и «Приливы» художницы и архитектора Евгении Тарасовой.
Kinetic Levi
Семейный бренд Kinetic Levi создает интерьерные мобили — подвесные и настольные объекты, которые помогают людям замедлиться и успокоиться, просто наблюдая за движением элементов.
Design Dealer
Design Dealer
Керамист Мария Софронова, резидент нашего концепт-стора Design Dealer, рассматривает свои функциональные объекты как симбиоз живописи, графики, композиции и объема.
Lick my Brick
Предметы интерьера и декоративные элементы из терраццо Lick my Brick: яркий цвет, использование крупных и кварцевых заполнителей и неочевидные комбинации.
Eburet
Классный ресайкл-проект из Петербурга Eburet улучшил качество и расширил линейку: смотрите, какой сборный столик-табурет CHEREPAHA!
Совет
Следить за коллаборациями художников и больших производств и покупать эти лимитированные предметы.
Мнение
Главный тренд дизайна в 2023 году — честность. Уже не получится играть в богатых без денег и золотой краской красить пластик, а высокий или креативный авторский дизайн будет стоить больших денег. Если нет солидного бюджета, стоит оформлять пространство максимально просто по формам и нейтрально по отделкам и текстурам. Еще один тренд — авторство. Имя и личность важны. Просто бренд без лица уже не интересен. И конечно, культурное наследие. Глобализация всех достала. Время возвращаться к корням, если они окончательно не забыты.
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