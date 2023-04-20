Креативный директор «Собака.ru» Ксения Гощицкая составила гид по лучшему локальному предметному дизайну

Наш креативный директор сочетает в себе лучшие качества Щукина, Морозова, Пегги Гуггенхайм, маркизы Казати, Плюшкина и Огневушки-Поскакушки. Если надо собрать все лучшее сразу, чтоб золото-бриллианты, Форназетти-Пепперштейна, цирк с конями — это к ней. Надо ли объяснять, почему мы доверили Ксении материал о русской дизайн-сцене? Ни слова больше!
«Когда я начала собирать номер про дизайн, ничто не предвещало. Но тут я кааак втянулась! И теперь у меня идея фикс — обставить свою новую квартиру исключительно предметами “Сделано в России”. Или стать декоратором: мне хочется, чтобы коллекционные и даже тиражные объекты классных художников и производств нашли себе хорошие дома. Ковры из Тюмени, стулья из Таганрога, хрусталь из Дагестана — всем этим ремесленным чудесам нужен посол (доброй воли). А пока я еще только готовлю свое великое посольство, делюсь находками, которые превратят ваш быт в высокую культуру».
Самовар Gorkovenko
На работах дизайнера Григория Горковенко я просто залипла. Шестиметровые люстры, шкафы-оммажи льву Бонифацию, вазы-неваляшки и гигантские бусы — все это настолько оригинально, что можно пока не волноваться за наступление нейроcетей Midjourney и DALL-E, им такое никогда не сгенерировать.
Cтолик Focus Тараса Желтышева
Педиатр по образованию, предметный дизайнер по призванию, нереально работает с формой. Еще он делает уникальные интерьерные игрушки (и они круче, чем серия KAWS).
Керамика и фарфор Александра и Элизабет Трауготов
В этом году я стала куратором — привезла на открытие московского филиала ландшафтного бюро «Мох: природа, сады, культура» выставку чудесных ленинградско-парижских художников. Особенно люблю расписанную золотом посуду, а на вазу «Африка/Афина» сама положила глаз.
Стул Fortune teller Кирилла Бурыгина
Коллекцию Funhouse с дикими и симпатичными объектами интерьера художник посвятил бродячему цирку. Мне нужно все (ведь я принцесса!). И полосатую ширму заверните, пожалуйста.
Скульптуры Даниила Антропова
Мечтаю заказать этому керамисту гигантскую люстру из оплывшего как воск хрусталя и керамики (и буду на ней висеть).
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