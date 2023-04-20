Креативный директор «Собака.ru» Ксения Гощицкая составила гид по лучшему локальному предметному дизайну

«Когда я начала собирать номер про дизайн, ничто не предвещало. Но тут я кааак втянулась! И теперь у меня идея фикс — обставить свою новую квартиру исключительно предметами “Сделано в России”. Или стать декоратором: мне хочется, чтобы коллекционные и даже тиражные объекты классных художников и производств нашли себе хорошие дома. Ковры из Тюмени, стулья из Таганрога, хрусталь из Дагестана — всем этим ремесленным чудесам нужен посол (доброй воли). А пока я еще только готовлю свое великое посольство, делюсь находками, которые превратят ваш быт в высокую культуру».