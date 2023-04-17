Знакомьтесь, Дима Логинов! Он — самый востребованный и титулованный российский предметный дизайнер и сенсация миланского салона Salone del Mobile

Допустим, я понимаю, что вы именно тот, кто мне нужен. Что мне нужно знать заранее, чтобы вас пригласить?

Со мной сложновато начать, но зато очень легко потом работать. Проблема старта в том, что на самом деле большинству компаний такая коллаборация просто не нужна. За годы работы я научился фильтровать немотивированные запросы. Часто дизайнеров приглашают не из-за желания получить что-то крутое и новое, а просто потому, что так делают другие. Нужно научиться слушать автора и доверять его вкусу. Также важно осознавать, что дизайн не может стоить дешево, а мое участие в проекте не ограничивается только созданием дизайна. Выход лимитированной коллекции отличается тем, что именно автор может донести концепт до аудитории. Если компания создала предмет с дизайнером, а выпускает ее на рынок уже без его участия — с такой коллаборацией будут проблемы. Для того чтобы работать со мной, нужно прежде всего иметь сильное желание сделать оригинальный продукт. За двенадцать лет под моим именем вышло более сорока пяти коллекций, и не знаю, как так получилось, но я ни разу никому не предлагал сотрудничество. Ко мне всегда приходили сами. Наверное, мне просто везло.

Кому из локальных брендов подобные инициативы вполне удались?

Лет пять назад я создал несколько видов керамической плитки для огромного завода «Нефрит-керамика» в Ленинградской области. Для бывшего Мальцовского завода в Дятьково (ныне Avdeev Crystal) придумал хрустальные вазы, одна из которых, «Ницца», только что вышла. Когда Tkano предложили мне поработать с текстилем, я с радостью согласился — и мои коллекции Freak Fruit и Slow Motion были отмечены на международных конкурсах, включая золотую награду European Product Design Award. Потом мы добавили к текстилю еще

и фарфор, и я очень рад, что благодаря Tkano мой дизайн можно купить за небольшие деньги себе или в подарок. Еще в этом году я выпущу две интересные коллекции мягкой мебели вместе с крупным брендом Divan.ru. Так что такие кейсы стали появляться. Знаю, что успешные коллаборации с российскими дизайнерами выпускают кухни «Мария» и «Объединение “Гжель”».

Но самым успешным вашим проектом стали светильники Auroom для «Центрсвет».

Да, эта капсульная коллекция за два года получила одиннадцать международных наград. Немыслимое число для российского, да вообще-то и для любого рынка. Но, что еще важнее, ее очень тепло приняли наши дизайнеры. Для меня это был непривычный опыт, потому что обычно я создаю декоративные светильники, а ДНК бренда предполагает предельную лаконичность без намека на декоративность. Чтобы добавить в этот строгий код мою молекулу безумия, нужно было очень постараться, и я внес в него немного иронии и чувственности. На нашем интерьерном рынке «Центрсвет» — самая амбициозная компания из известных мне, а также очень быстрая в принятии решений и создании прототипов. Выпуск коллекции пришелся ровно на момент начала пандемии, и все планы презентаций и международных выставок были отменены, но я впервые в жизни осознал, что даже в локдаун можно сделать успешный проект. Когда в 2021 году мы наконец поехали в Милан на Salone del Mobile показать этот дизайн, он стал уже широко известным. Кстати, это не первая световая компания в России, с которой я работал: в 2016 году я выпустил довольно необычные бра NoHo для «Механики Света» — они до сих пор продаются.