Где покупать подарки к Пасхе? В «Астории» пройдет весенний винтажный рынок

Весна — время традиционных праздников, таких как Пасха: семьи собираются за большим столом, покрытым нарядной скатертью и сервированным любимой посудой. Чтобы атмосфера семейного единения была полной, отель «Астория» проводит уже четвертый по счету винтажный рынок.

2 апреля в Зимнем саду и Бальном зале снова разместятся продавцы фарфора, столового серебра, винтажных украшений, ароматов для дома и игрушек, а также флористы и художники, объединенные идеей дома и всего, что с ним связано.

Здесь можно будет найти затейливые бокалы для домашней коллекции или в подарок, столовый текстиль и приборы, фарфор и фаянс, старинные формы для выпечки, ароматный чай, свечи и ароматы для дома, а также полистать старые и новые книги по искусству, дизайну и моде.