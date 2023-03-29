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Где покупать подарки к Пасхе? В «Астории» пройдет весенний винтажный рынок

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Фарфор и столовое серебро, украшения и книги, ароматный чай и вышитый текстиль — 2 апреля в парадных залах отеля можно будет приобрести главные атрибуты домашнего уюта.

Фото предоставлено пресс-службой отеля «Астория»
Фото предоставлено пресс-службой отеля «Астория»

Весна — время традиционных праздников, таких как Пасха: семьи собираются за большим столом, покрытым нарядной скатертью и сервированным любимой посудой. Чтобы атмосфера семейного единения была полной, отель «Астория» проводит уже четвертый по счету винтажный рынок.

2 апреля в Зимнем саду и Бальном зале снова разместятся продавцы фарфора, столового серебра, винтажных украшений, ароматов для дома и игрушек, а также флористы и художники, объединенные идеей дома и всего, что с ним связано.

Здесь можно будет найти затейливые бокалы для домашней коллекции или в подарок, столовый текстиль и приборы, фарфор и фаянс, старинные формы для выпечки, ароматный чай, свечи и ароматы для дома, а также полистать старые и новые книги по искусству, дизайну и моде.

Фото предоставлено пресс-службой отеля «Астория»
Фото предоставлено пресс-службой отеля «Астория»

Одной из основных тем события станет подготовка к Пасхе. Специально к празднику фабрика «Крестецкая строчка» выпустила лимитированную коллекцию столового текстиля с элементами ручной вышивки.

Новую коллекцию Russkaya Skazka Easter, вдохновленную традицией празднования Пасхи в России, представит Петр Аксенов. В нее вошли сервиз, бокалы, шкатулки и льняные салфетки для сервировки стола, оформленные с использованием мотивов из романа И. С. Шмелева «Лето Господне».

Проект Mary and Teddy и стилист по сервировке стола Мария Пасельцар, объединившись, представят пасхальные венки, соевые свечи, созданные вручную мягкие игрушки.

В рамках события состоится лекция «Пасха до 1917 года в Петербурге» от историков и авторов исторического журнала «Петрополь» Семена Попова и Артемия Пигарева.

Фото предоставлено пресс-службой отеля «Астория»
Фото предоставлено пресс-службой отеля «Астория»

В программе также лекция о сложностях экспонирования старинного костюма, разбор интерьеров великих деятельней мира моды (Коко Шанель, Кристиана Диора, Пьера Кардена и Карла Лагерфельда), мастер-классы по сервировке стола (посещение маркета бесплатное, но для участия в лекциях и мастер-классах необходимо приобрести билеты).

Продолжая традицию воскресных маркетов, в фойе будет работать кафе от «Астории», в котором можно будет перекусить блюдами в стиле стрит-фуд и оставить предзаказ на куличи и пасхальные сладости от кондитерской «Астории».

Большая Морская ул., 39

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