Знакомьтесь, Евгения Годунова и Юрий Пелин! Как медиахудожники превратили собственный интерьер в комнату ментального благопалучия?

За проектом сада вы решили не обращаться к профессионалам?

ЮРИЙ: Сначала нам предлагали очень архитектурные проекты, где все было высажено как по линеечке: по росту и геометрично, а мы хотели ощущения естественности и хаотичности. С художественным бардаком в итоге нам помогли ландшафтные мастера Всеволод Медведев и Екатерина Семенова. Моя личная гордость — живой газон. Я притащил кучу земли и, пока он приживался, подсеивал его, взрыхлял и поливал. Он долго капризничал, а потом стал расти нормально. Получилось очень красиво, особенно в сочетании с покрытием из сланца и белых камней. Кроме сада у нас есть специальная зона для барбекю — ею тоже заведую я. Ужины в моем исполнении часто превращаются в перформансы, которые просто обожают дети. А когда чуть подрастет наша Шура, мы снова будем собирать здесь друзей на вино. Тем более садовую мебель мы выбрали суперудобную — от датчан HAY.

Вы наверняка угорели по дизайнерским предметам? Что из иконических объектов живет в вашем доме?

ЮРИЙ: Самое интересное, что больше всего мы гордимся тем, что сделано на заказ локальными мастерами. Все металлические детали сварили в мастерской, где заказывал детали супермодный дизайнер Гарри Нуриев, мы через него и познакомились. Раковину из цельного куска камня нам сделали в Москве, ее еле притащили наверх, такая она тяжеленная. Высокую ванну из специального водонепроницаемого бетона собрали по нашему чертежу: наши дети-пловцы откисают в ней, как в бассейне. На заказ выполнено вращающееся вокруг своей оси зеркало, а также вся «столярка»: шкафы, подиум для спальни, стена-дверь с остекленением. Деревом занимался потомственный плотник-армянин. Стержень квартиры — с тальной шкаф, он неразборный и неподъемный. И тоже сделан в Петербурге.

ЕВГЕНИЯ: Но дизайнерские объекты у нас, конечно же, есть. Я давно фанатела от обеденного стола, который Филипп Майнцер сделал для немецкого концептуального бренда е15. Когда его нам привезли, мы были в шоке, потому что получили буквально сырое дерево. Оказывается, такова концепция. В комплекте прилагается такая мазь, которая немного удаляет появляющиеся пятна на поверхности дуба, но смысл в том, что все царапины и следы остаются, именно они становятся историей семьи. Только у нас столько детей, что история получается слишком обширная, поэтому мы все-таки покрыли стол маслом.