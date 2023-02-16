Как в 30 лет сделать первое колечко, а через 6 лет быть владелицей собственного бренда

и сети магазинов украшений

Каково это, быть человеком по фамилии Толстая?

Фамилия, конечно, помогает. Но любой человек с сильной фамилией меня поймет — это часто бесит. Мне всегда предъявляли: «Ты же Толстая, ты должна». Еще очень часто я испытывала стыд в ситуациях, когда меня почему‐то считали лучше других, только потому что я из особой семьи. Конечно, я ей горжусь и благодарна за определенное воспитание, но это совсем не говорит о том, что я должна быть более талантливой ученицей в школе, чем все остальные. Я, в конце концов, не Лев Толстой! Помню, мы стояли с папой и Людмилой Вербицкой (ректор СПбГУ. — Прим. ред.), и она говорила: «Все Толстые должны учиться у меня». Я думала: «Ну почему? Точно должны? Вот сейчас я поступлю в СПбГУ и опозорю всех». И пошла в ЛЭТИ на пиар. А потом работала журналистом лет 10.

Все мы по-разному справляемся с грузом ответственности!

Папа мне как‐то сказал: «Очень легко начать заниматься тем, что у тебя хорошо получается. Но это не значит, что это и есть твой правильный профессиональный выбор. У тебя, может, есть что‐то, что будет получаться в сто раз лучше, ты просто этого не знаешь еще — и не пробовала». И когда в 30 лет я решила заняться ювелиркой, меня грела мысль, что в этой области человеческой деятельности Толстые еще не перепахали все поле! Так что и вопросов про мою фамилию почти никогда никто не задает.