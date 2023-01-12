Назад в будущее! Посмотрите, каким получился флагманский шоурум ARNY PRAHT

Экологичные сумки-неваляшки и сумки-пушистики ARNY PRAHT нашли дом: у любимой марки классных сумок из Петербурга открылся флагманский шоурум небывалого размаха. В сверхновом помещении на Петроградке, спроектированном Катей Пятицкой и Эдуардом Еремчуком из московско-миланского бюро EdxxKat, есть все: сумки, с которыми ходит пол-Петербурга, украшения из переработанных материалов, товары для дома и даже линия одежды. Пространство транслирует эстетику бренда — ретрофутуризм: космическая зеркальная полусфера соседствует с ПК из 1990-х, капсулы-примерочные — с оригинальной лепниной, а сумки — с собственными голограммами. Тут будет не только магазин: это центр комьюнити ARNY PRAHT, в котором будут читать лекции и проводить показы. Влад и Анна Прахт, основатели марки, уверены, что красота не требует жертв: они практикуют этичное производство, используют исключительно экоматериалы и считают это новой нормой. Мы с нашими пушистиками и неваляшками их неистово поддерживаем!

Большой пр. П. С., 92