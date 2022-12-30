Скончался японский архитектор-постмодернист Арата Исодзаки

Арата Исодзаки родился на острове Кюсю 23 июля 1931 года. В 1954-м окончил Токийский университет, профессиональную деятельность начал под руководством архитектора и градостроителя Кэндзо Тангэ. В 1963 году основал собственное архитектурное бюро, первоначально работая в стиле метаболизма, в начале 1970-х перешел к постмодернизму.

В начале 2000-х Исодзаки участвовал в конкурсе проектов реконструкции Мариинского театра, однако жюри предпочло другую концепцию. В числе реализованных проектов архитектора по реконструкции — Музей провинции Хунань в 2012 году.

В числе основных построек Исодзаки — арена «Палау Сант-Жорди» в Барселоне (1990), Музей японского искусства и техники Манггха в Кракове (1990-1994), Паласпорт Олимпико в Турине (2005), Главный выставочный центр Западной Японии в Китакюсю, Япония (1977), Катарский национальный конференц-центр в Дохе, штаб-квартира Disney во Флориде, а также Музей современного искусства в Лос-Анджелесе (МОСА).