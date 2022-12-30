18+
  • Образ жизни
  • Дизайн
  • News
Дизайн

Скончался японский архитектор-постмодернист Арата Исодзаки

Поделиться:

Автору проекта Музея современного искусства в Лос-Анджелесе и лауреату Притцкеровской премии-2019 был 91 год.

Dan Tiego / Shutterstock.com

Катарский национальный конференц-центр в Дохе

July Store / Shutterstock.com

Паласпорт Олимпико в Турине

joan_bautista / Shutterstock.com

Арена «Палау Сант-Жорди» в Барселоне

Арата Исодзаки родился на острове Кюсю 23 июля 1931 года. В 1954-м окончил Токийский университет, профессиональную деятельность начал под руководством архитектора и градостроителя Кэндзо Тангэ. В 1963 году основал собственное архитектурное бюро, первоначально работая в стиле метаболизма, в начале 1970-х перешел к постмодернизму.

В начале 2000-х Исодзаки участвовал в конкурсе проектов реконструкции Мариинского театра, однако жюри предпочло другую концепцию. В числе реализованных проектов архитектора по реконструкции — Музей провинции Хунань в 2012 году.

В числе основных построек Исодзаки — арена «Палау Сант-Жорди» в Барселоне (1990), Музей японского искусства и техники Манггха в Кракове (1990-1994), Паласпорт Олимпико в Турине (2005), Главный выставочный центр Западной Японии в Китакюсю, Япония (1977), Катарский национальный конференц-центр в Дохе, штаб-квартира Disney во Флориде, а также Музей современного искусства в Лос-Анджелесе (МОСА).

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: