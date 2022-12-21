Рояль в память о Шостаковиче, фотография Влада Монро и дружба классики с совриском: сходили в гости к коллекционеру Анне Амосовой

Коллекционер Анна Амосова показывает, как сделать арт плюс фэшн в интерьере: к картинам Сергея Бондарева и Юлдус Бахтиозиной добавить графику Кирилла Челушкина и разместить это все в самом настоящем дворце — бывшей квартире великого князя Георгия Михайловича, первого куратора из семьи Романовых.
Анна Амосова в столовой, главный акцент которой — огромная графика Кирилла Челушкина «Человек, который познал пределы собственных возможностей». Стол накрыт английским сервизом XIX века на ботаническую тему и хрусталем Baccarat На Анне: кулоны из белого золота с бриллиантами Mercury Classic (Mercury), чепчик Olga Maki, топ Versace, юбка Mugler (Пиф Паф Supershop)
Генеральный директор сети детских садов «Лимпик» Анна Амосова превратила квартиру внука Николая I, великого князя Георгия Михайловича в место диалога классического и современного искусства: витражи середины XIX века мастерской Сверчкова соседствуют с монументальной графикой Кирилла Челушкина, фото Влада Монро в образе Павла I перекликается с конным барельефом Ново-Михайловского дворца, а картины Юлдус Бахтиозиной и Сергея Бондарева отвечают за максимальный фэшн
Анна в серьгах и колье Mercury Classic (Mercury) и платье Autentiments на фоне «Портрета Анны» художника-примитивиста Евгения Храменкова. Дубовая дверь раньше вела в кабинет великого князя
На фоне деревянных панелей конца XIX века разместились объекты-шкатулки скульптора по дереву Златы Корниловой
Рядом с антикварным буфетом на фотоработе Максима Мармура прикорнул папа Иоанн Павел II
Как рояль в память о Шостаковиче встретился с фотографией Влада Монро
Моя коллекция современного искусства собрана из двух слагаемых — соответствия интерьеру и моего внутреннего совпадения с художником. Ведь с картинами как с людьми: ты чувствуешь, можешь с ними идти дальше или нет. Чисто декоративный подход меня не устраивает, я всегда ищу смыслы. Квартиру в центре я подбирала давно, мои взрослые дети уехали учиться, и я решила, что, кроме загородного дома, будет удобно иметь городскую резиденцию. И вдруг появилось объявление об аукционе-продаже помещения на Миллионной улице, которое стояло законсервированным с 1990-х годов. Если бы не консервация, здесь сделали бы жуткий евроремонт, не сохранив ни лепнину, ни полы из пяти пород дерева, ни камины, ни дубовые консоли. Самое главное, что витражи в готическом стиле середины XIX века мастерской Владимира Сверчкова чудом дожили до наших дней в великолепном состоянии. Для экспертного мнения я приглашала художника-реставратора витражей Государственного Эрмитажа Вадима Лебедева. А Татьяна Княжицкая, автор книг по истории витражей, объяснила, что для получения цвета раньше использовали натуральные камни. Я недавно зашла в столовую, и на солнце все тени были разноцветными — невероятно красиво! В большой гостиной витражи не сохранились. Мне сказали, возможно, они хранятся в Музее истории Санкт-Петербурга, но пока меня не очень-то хотят видеть в архивах. Как во многих музеях, сотрудники там не очень торопливы. До сих пор не могу поверить, что выиграла этот аукцион: думаю, что квартира ждала именно меня. Она находится в жилом корпусе Ново-Михайловского дворца, который архитектор Штакеншнейдер задумал как «шталмейстерский» — для начальника конюшен.
Анна в гостиной с дубовыми панелями XIX века мастерской Вунша, над которыми разместились копии барельефов «Битва лапифов и кентавров» с метопа Парфенона. На Анне: колье и браслет Parure Atelier, платье Olga Maki, жакет Autentiments
Копия античного бюста приехала из петербургской скульптурной мастерской
Деревянная скульптура «Она» Олега Шорова сделана в мастерской Академии художеств
Доминантой малой гостиной стала картина Сергея Бондарева «Очередь»
В спальне разместилась эротическая фотография 1970-х Макса Гамлета
Для того времени дворец был передовым архитектурным решением, он сразу строился с электричеством, канализацией и вентиляцией. Сначала квартиру здесь занимал третий сын князя Михаила Николаевича Романова Георгий, внук Николая I, много лет занимавший пост куратора Музея Александра III, ныне — Русского музея. Здесь хранилась его уникальное собрание русских монет — одна из лучших нумизматических коллекций. После революции на Миллионной поселился маршал Тухачевский. В гости к нему часто приходил композитор Дмитрий Шостакович. В память об этой дружбе я поставила в гостиной рояль. Когда мы начали восстанавливать малую гостиную, то обнаружили, что под слоем гипрока спрятана арка. Она повторяет арку конюшен напротив во дворе — и я специально не стала декорировать окна шторами, чтобы был виден барельеф, на котором изображены конюх с лошадьми и кот, который отгоняет мышей. Я подумала, что эти арки свяжут между собой копии античных статуй, которые мы нашли на антикварных рынках Европы. А для дубовой гостиной я заказала в петербургской скульптурной мастерской барельефы с метопа Парфенона «Битва лапифов и кентавров». Еще арка конюшен видна из спальни — там я обыграла ее черно-белыми фотографиями 1970-х на эротическую тему. Где-то в путешествии нашла альбом австрийского фотохудожника Макса Гамлета, а одна из его работ — девушка с лошадью — абсолютно подходит по теме. Еще в спальне висит фотокартина Валерия Кацубы «Метаморфозы монарха». На ней Влад Монро позирует перед Ораниенбаумским дворцом с оленем Пашей, который тогда жил в парке. Не лошадь, но тоже парнокопытное! (Смеется.) Стены спальни оклеены панно английской марки Iksel. У них собрана огромная коллекция принтов из исторических замков и вилл по всему миру, которые они воссоздали там, где были утраты, и теперь печатают эти панно с точной передачей материала — штукатурки, доски или шелка.
Анна в ванной косплеит картину «Венера в огурцах» московской художницы Людмилы Маркеловой. На Анне: пиджак Miu Miu, брюки Maison Margiela (Пиф Паф Supershop), кольца Parure Atelier
Английский сервиз XIX века с ботаническими сюжетами хранится в антикварном буфете из массива дуба, привезенном под заказ из Франции
Как подружить классику с совриском и модой
Квартира на Миллионной — не первый мой опыт интеграции совриска в жизнь. Я начала собирать его практически наощупь, еще когда жила на Васильевском острове. Постепенно познакомилась с галеристами Мариной Гисич, Анной Бариновой, Ринатом и Жанной Асадулиными. Нашла арт-консультанта Наталию Елисееву — ее проект, оформленный антиквариатом и современным искусством, увидела в одном из интерьерных журналов и связалась с ней. Так совместными усилиями у меня появились полотно в стиле советского реализма художника Леонида Ротаря, графика Владимира Макеева, работа одного из первых фотографов русского глянца Влада Локтева. С последней, кстати, произошла такая история. Я как-то опубликовала «Розу в пустыне» — так называется фотография — в соцсетях. И получила сообщение от своей подписчицы: «Здравствуйте, я и есть та самая Роза». Модель, когдато позировавшая Владу, увидела себя в моем интерьере. Мы до сих пор с ней переписываемся. Все это хранится у меня в загородном доме и в кабинете. Антиквариат и совриск для Миллионной я искала специально, в этом мне помогали Наталия Елисеева и дизайнер Анна Золотарева. Они, так же как и я, совершенно фанатично отнеслись к этому проекту. Например, мы никак не могли определиться с цветом стен столовой, потому что в ней уже было много интенсивных цветов от витражей. Наконец, реставраторы, отрывая слои за слоями, нашли кусок бордовых обоев 1883 года — и тогда мы заказали обои почти полностью подходящие по оттенку этому старому образцу. После этого тут же материализовались огромная картина «Человек, который познал пределы собственных возможностей» Кирилла Челушкина и портрет папы римского работы фотографа Максима Мармура. На ней запечатлен уснувший во время мессы в Дубровнике Иоанн Павел II. Надо сказать, мои гости обожают сниматься под этой фотографией, имитируя позу папы. В дубовой гостиной разместились две деревянные шкатулки из проекта «Произрастая / MINCA» Златы Корниловой. Художница работает со старым деревом, оставшимся от разбора деревенских домов или поднятых со дна затонувших кораблей, используя японскую технику обработки дерева с помощью огня
Лайтбокс «Татарское барокко» Юлдус Бахтиозиной встречает гостей в прихожей
Угловую двухъярусную печь привез великому князю Георгию Михайловичу архитектор Сюзор, под наблюдение которого была устроена квартира
Фото-картина «Метаморфозы монарха» Валерия Кацубы перекликается с барельефом Ново-Михайловского дворца, который виден из окна спальни
Я поняла, что когда занимаешься пространством с любовью, оно само начинает притягивать правильные вещи. За интерьером появляются искусство, редкие книги, объекты сервировки. Например, мне достался уникальный парадный английский сервиз 1851 года: на каждом предмете сервиза — свой ботанический сюжет. Все бытовые вещи я покупаю для того, чтобы ими пользоваться, а не держать в шкафу. С искусством мне важен контакт эмоциональный. Ироничный и очень «фэшн» лайтбокс «Татарское барокко» Юлдус Бахтиозиной я купила потому, что его героиня напоминает мою лучшую подругу. Вообще эта квартира любит моду: здесь хочется выглядеть, наряжаться и вообще сибаритствовать. Я иногда устраиваю здесь кинопоказы, «Гордость и предубеждение», кажется, видела уже раз десять. Когда я еще только задумывала ремонт, точно знала, что у меня будет картина Сергея Бондарева: если уж мы говорим про моду, то кто, кроме него, может идеально поддержать эту тему? Мы познакомились, я пришла к нему в гости в мастерскую и сразу поняла — мне нужна «Очередь». С этой картиной есть диалог, мы с подругами постоянно отыскиваем на ней лица совсем разных актрис — от Катрин Денев до Розы Сябитовой. Из незакрытых гештальтов по наполнению квартиры искусством у меня остались только скульптуры. Но начало уже положено: первой стала работа из дерева «Она» Олега Шорова, преподавателя петербургской Академии художеств, мастера монументальной и станковой скульптуры. Удивительно, как искусство обладает способностью постепенно проникать во все сферы жизни. Я пятнадцать лет занимаюсь проектом «Лимпик», руковожу четырьмя суперсовременными детскими садами, где есть всё: бассейны, спортивные секции и даже шикарный театр. В обучении использую очень много интерактива: считаю, что технологии обязательны, сегодняшние малыши воспринимают информацию гораздо быстрее, чем мы в их возрасте. Постоянно придумываю арт-проекты: недавно в программе «Человек мира» проходили Италию и изучали Микеланджело: на обратную сторону стола мы прикрепили листы бумаги, дети легли под них на спину — и мы рассказали, что именно так расписывалась Сикстинская капелла. Потом они пробовали рисовать, лежа под воображаемым потолком. Еще мы устраиваем выставки и аукционы для родителей, а деньги отправляем в детские дома и онкоцентр.
Текст: Ксения Гощицкая
Фото: Ира Кузьмина
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