Рояль в память о Шостаковиче, фотография Влада Монро и дружба классики с совриском: сходили в гости к коллекционеру Анне Амосовой

Как подружить классику с совриском и модой

Квартира на Миллионной — не первый мой опыт интеграции совриска в жизнь. Я начала собирать его практически наощупь, еще когда жила на Васильевском острове. Постепенно познакомилась с галеристами Мариной Гисич, Анной Бариновой, Ринатом и Жанной Асадулиными. Нашла арт-консультанта Наталию Елисееву — ее проект, оформленный антиквариатом и современным искусством, увидела в одном из интерьерных журналов и связалась с ней. Так совместными усилиями у меня появились полотно в стиле советского реализма художника Леонида Ротаря, графика Владимира Макеева, работа одного из первых фотографов русского глянца Влада Локтева. С последней, кстати, произошла такая история. Я как-то опубликовала «Розу в пустыне» — так называется фотография — в соцсетях. И получила сообщение от своей подписчицы: «Здравствуйте, я и есть та самая Роза». Модель, когдато позировавшая Владу, увидела себя в моем интерьере. Мы до сих пор с ней переписываемся. Все это хранится у меня в загородном доме и в кабинете. Антиквариат и совриск для Миллионной я искала специально, в этом мне помогали Наталия Елисеева и дизайнер Анна Золотарева. Они, так же как и я, совершенно фанатично отнеслись к этому проекту. Например, мы никак не могли определиться с цветом стен столовой, потому что в ней уже было много интенсивных цветов от витражей. Наконец, реставраторы, отрывая слои за слоями, нашли кусок бордовых обоев 1883 года — и тогда мы заказали обои почти полностью подходящие по оттенку этому старому образцу. После этого тут же материализовались огромная картина «Человек, который познал пределы собственных возможностей» Кирилла Челушкина и портрет папы римского работы фотографа Максима Мармура. На ней запечатлен уснувший во время мессы в Дубровнике Иоанн Павел II. Надо сказать, мои гости обожают сниматься под этой фотографией, имитируя позу папы. В дубовой гостиной разместились две деревянные шкатулки из проекта «Произрастая / MINCA» Златы Корниловой. Художница работает со старым деревом, оставшимся от разбора деревенских домов или поднятых со дна затонувших кораблей, используя японскую технику обработки дерева с помощью огня