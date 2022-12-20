Как ювелир Петр Аксенов переехал в Петербург и устроил в квартире на Адмиралтейской набережной светский салон

Для начала я перекрасил стены из красного в сине-голубой. Цвет выбрал не просто так: именно в этой гостиной юный Владимир Набоков проходил домашнее образование, поскольку дедушка критиковал гимназическое. В стихотворении 1947 года «Князю С. М.Качурину» писатель воображает тайную поездку в Россию — облачившись американским священником, он возвращается в дом своего детства на Адмиралтейской набережной:

Качурин, твой совет я принял и вот уж третий день живу в музейной обстановке, в синей гостиной с видом на Неву.

Мне всегда казалось, что сине-голубой — очень петербургский цвет. Потом я заменил массивные хрустальные люстры на ампирные, зеркала на росписи, а в буфетной теперь копия плафона из версальского Трианона — ее выполнили студенты Академии художеств. В нишах гостиной я устроил что-то вроде альковов и затянул их тканью «Жар-птица» бренда Tissus Tartares дизайнера Ольги Томпсон — она производит их методом ручной печати на фабрике во Франции. Декоратор Альбина Назимова посоветовала повесить между нишами большое зеркало — его я нашел в антикварном магазинчике недалеко от Апраксина двора и покрасил золотой краской. Лампы купил на блошином рынке в Лионе, в Стамбуле — ткань икат и сделал из нее абажуры. Еще две лампы — мейсенский фарфор 1950-х годов. На «Авито» я отыскал какие-то убитые стулья, покрасил их белой краской и заказал вышивку с ландышами — любимыми цветами императрицы Александры Федоровны. Потом притащил диванчик из гарнитура Гатчинского дворца: мне повезло познакомиться с какой-то бабулей, которая за смешные деньги продавала огромное количество антиквариата из своего загородного дома. Кресло из того же гарнитура купить, к сожалению, не успел.

Шкаф-витрина, который расположился при входе в гостиную, — настоящее маркетри мастерской Буля, серьезный антиквариат. Второй шкаф — имитация, но очень хорошо сделанная. Его я нашел в каком-то спальном районе и выкупил за пятьдесят тысяч рублей у компьютерщиков. Когда увозил, они сказали: «Мы “эппл” чиним, если надо, обращайтесь». В этих витринах расположились украшения моего ювелирного дома Axenoff Jewelry, часть из них я придумал для английского сериала канала ВВС «Война и мир» с Лили Джеймс и Джиллиан Андерсон и русского сериала «Екатерина» с актрисой Марией Александровой в главной роли. На комодах расставлен антикварный фарфор Wedgwood, у меня большая коллекция предметов этой английской мануфактуры. Стол привез из Пскова — он 1812 года, настоящий русский ампир. Из раритетов в гостиной есть еще две уникальные подставки для курильниц или цветов из павильона «Грот» в Царском Селе, но их нужно реставриро