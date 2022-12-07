Новогодний винтажный рынок в «Астории»

В Зимнем саду и Бальном зале «Астории» разместятся продавцы фарфора, столового серебра, винтажных украшений, ароматов для дома, гирлянд и игрушек, флористы и художники. Главными героями маркета станут, конечно, всевозможные елочные игрушки и украшения для дома — от винтажных до современных.

В новой сезонной коллекции Axenoff Home Winter, вдохновленной празднованием Нового года, — бокалы для шампанского и стаканы из бирюзового стекла с ледяным мотивом, рюмки в виде сапожков, игрушки, подстановочные салфетки и скатерти.

«Крестецкая строчка» представит новые коллекции из льна для сервировки праздничного стола и подарков с кружевом ручной работы.

В Galerie 46 — бренды посуды, ароматов и декора для дома, в том числе елочные украшения и подарки: Mujagi, Aizawa, Serax, Zanat, Flyte, Lola James Harper, Ashley&Co, Vondels, Vetur, которые смогут украсить и подготовить ваш дом к праздникам.

Отличным подарком станут душевные работы подопечных благотворительного фонда «Перспективы».