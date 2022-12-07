Новогодний винтажный рынок в «Астории»

Третий Astoria Vintage and Home Market пройдет 11 декабря и будет посвящен эстетике и традициям зимних праздников.
В Зимнем саду и Бальном зале «Астории» разместятся продавцы фарфора, столового серебра, винтажных украшений, ароматов для дома, гирлянд и игрушек, флористы и художники. Главными героями маркета станут, конечно, всевозможные елочные игрушки и украшения для дома — от винтажных до современных.
В новой сезонной коллекции Axenoff Home Winter, вдохновленной празднованием Нового года, — бокалы для шампанского и стаканы из бирюзового стекла с ледяным мотивом, рюмки в виде сапожков, игрушки, подстановочные салфетки и скатерти.
«Крестецкая строчка» представит новые коллекции из льна для сервировки праздничного стола и подарков с кружевом ручной работы.
В Galerie 46 — бренды посуды, ароматов и декора для дома, в том числе елочные украшения и подарки: Mujagi, Aizawa, Serax, Zanat, Flyte, Lola James Harper, Ashley&Co, Vondels, Vetur, которые смогут украсить и подготовить ваш дом к праздникам.
Отличным подарком станут душевные работы подопечных благотворительного фонда «Перспективы».
В рамках образовательной программы Astoria Christmas Vintage & Home Market пройдут лекции по истории различных предметов быта, винтажу и коллекционированию.
В фойе будет работать кафе от «Астории» с рождественским глинтвейном, шоколадом и фирменным стрит-фудом. Здесь же можно будет оставить заказ на рождественский кекс.
В гостиной «Ротонда» разместится рождественская ярмарка сладких подарков: от больших пряничных домиков, штоленов и кексов с разными начинками до шоколадных Дедов Морозов, конфет ручной работы и засахаренных орехов.
Посещение маркета бесплатное.
Регистрация и билеты на мастер-классы здесь
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